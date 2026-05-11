Lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam - Úc hôm nay: Vượt khó để giành vé World Cup

Bóng đá trẻ VN đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi đội tuyển U.17 nữ VN góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục. Cuộc đối đầu vào chiều nay với U.17 nữ Úc không khác gì một trận chung kết đối với thầy trò HLV Okiyama Masahiko, bởi việc vượt qua tứ kết đồng nghĩa với sở hữu tấm vé tham dự VCK U.17 World Cup nữ diễn ra tại Ma Rốc vào tháng 11 năm nay.

B ÀI TOÁN THỂ LỰC

Hành trình vào đến vòng knock-out của U.17 nữ VN là sự kết hợp giữa bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường. Các học trò của ông Masahiko hòa kịch tính với Thái Lan 2-2, thua chủ nhà Trung Quốc 0-3 và giành chiến thắng 2-1 trước Myanmar ở trận đấu quyết định. U.17 nữ VN vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng A. Đến tứ kết, các cầu thủ VN tiếp tục đối đầu với một thử thách lớn. Vấn đề mà HLV Okiyama Masahiko lo lắng nhất ở thời điểm này chính là thể lực của các học trò sau những trận đấu căng thẳng vừa qua, bởi các đội bóng trẻ của xứ sở chuột túi luôn được đánh giá rất cao ở thể hình và thể lực. Do đó, trận tứ kết chắc chắn là bài kiểm tra về thể trạng cho các cầu thủ U.17 nữ VN, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

U.17 nữ VN (trái) sẽ dốc hết sức để hy vọng vượt qua Úc và giành vé dự VCK U.17 World Cup nữ ảnh: FAT

Trong hệ thống phòng ngự, thủ môn Trần Thị Cẩm My được xem là chốt chặn đáng tin cậy, và là người truyền lửa cho các đồng đội ở tuyến trên. Với khả năng ra vào hợp lý và những tình huống cứu thua xuất sắc, Cẩm My đã nhiều lần giúp U.17 nữ VN đứng vững trước áp lực từ đối thủ. Trước trận cầu quan trọng này, thủ môn Cẩm My bày tỏ quyết tâm: "Mọi người trong đội luôn khích lệ, động viên nhau không được bỏ cuộc dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Chúng em biết U.17 nữ Úc rất mạnh, nhưng toàn đội sẽ thi đấu với hơn 100% sức lực để không phụ lòng người hâm mộ và giành vé đi World Cup". Tinh thần không bỏ cuộc này chính là vũ khí quan trọng nhất để VN đối trọng với sức mạnh cơ bắp của U.17 nữ Úc.

H Y VỌNG TẠO BẤT NGỜ

U.17 nữ Úc vào tứ kết với tư cách nhì bảng B nhưng phong độ của họ vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Dù sở hữu thể chất lý tưởng, đội bóng xứ sở chuột túi đã phải nhận thất bại nặng nề 0-5 trước U.17 nữ Nhật Bản và để U.17 nữ Li Băng cầm chân đầy bất ngờ. Lối chơi thiên về bóng dài và càn lướt của các cầu thủ trẻ Úc tuy mạnh mẽ nhưng lại bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ, đặc biệt là sự xoay trở chậm chạp của các trung vệ trước những cầu thủ nhỏ con, tốc độ. Việc chỉ ghi được 3 bàn thắng sau vòng bảng cho thấy hàng công của Úc không quá mạnh.

Chính vì vậy, hàng thủ U.17 nữ VN nếu chơi tập trung và duy trì được cự ly đội hình hợp lý sẽ có thể đứng vững. Về mặt chiến thuật, HLV Masahiko nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận hành sơ đồ phòng ngự phản công quen thuộc khi gặp các đối thủ mạnh. Cố gắng hạn chế các tình huống cố định và bóng bổng sẽ là ưu tiên hàng đầu, bởi đây là sở trường của các cầu thủ Úc. Bên cạnh đó, các cầu thủ U.17 nữ VN cần tiếp tục phát huy khả năng sút phạt. Đây có thể là yếu tố giúp thầy trò HLV Masahiko tạo bước ngoặt của trận đấu và mang đến bất ngờ.



