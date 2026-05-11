Vì sao FIFA ASEAN Cup 2026 đặc biệt quan trọng với đội tuyển Việt Nam?

Bóng đá Đông Nam Á có thể sắp đón thêm một giải đấu hoàn toàn mới mang tên FIFA ASEAN Cup. Đây là sân chơi do FIFA lên kế hoạch tổ chức dành riêng cho các đội tuyển trong khu vực và được đánh giá sẽ tạo ra nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt về cơ hội tích lũy điểm số FIFA cho các đội tuyển như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia. Vậy FIFA ASEAN Cup có gì khác biệt so với AFF Cup và vì sao giải đấu này đang nhận được nhiều sự quan tâm?

FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 21.9 đến 6.10.2026 trong quãng thời gian FIFA Days. Đây được xem là điểm khác biệt lớn nhất so với AFF Cup - giải đấu vốn thường tổ chức ngoài lịch thi đấu quốc tế của FIFA.

Việc diễn ra trong dịp FIFA Days giúp các trận đấu có hệ số tính điểm FIFA cao hơn. Điều này sẽ tạo điều kiện để các đội tuyển Đông Nam Á cải thiện thứ hạng thế giới thuận lợi hơn so với trước đây.

Theo kế hoạch ban đầu, FIFA ASEAN Cup sẽ có 14 đội tham dự và chia thành 2 hạng đấu. Hạng 1 gồm 8 đội tuyển, còn hạng 2 có 6 đội. Việc phân nhóm sẽ dựa trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại.

Đội tuyển Việt Nam hiện nằm trong nhóm hạng 1 cùng Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Trong khi đó, hạng 2 gồm Hồng Kông, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste.

Indonesia được cho là nơi tổ chức các trận đấu của hạng 1, còn hạng 2 có thể diễn ra tại Hồng Kông.

Một điểm đáng chú ý khác là giải đấu sẽ không tổ chức vòng bán kết. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào chung kết, còn các đội nhì bảng tranh hạng ba. Mỗi đội dự kiến thi đấu từ 2 đến 4 trận.

Ngoài yếu tố chuyên môn, FIFA ASEAN Cup cũng có mức thưởng đáng chú ý. Theo các nguồn tin, mỗi đội tham dự sẽ nhận khoảng 125.000 USD hỗ trợ. Đội vô địch hạng 1 có thể nhận tới 1 triệu USD, còn đội vô địch hạng 2 nhận khoảng 300.000 USD.

Việc FIFA trực tiếp đứng ra tổ chức cũng cho thấy bóng đá Đông Nam Á đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ cơ quan điều hành bóng đá thế giới. Giải đấu được kỳ vọng sẽ nâng cao tính cạnh tranh, giá trị thương mại cũng như chất lượng chuyên môn cho bóng đá khu vực.

Trong nhiều năm qua, các đội tuyển Đông Nam Á thường gặp bất lợi về điểm số FIFA do phần lớn các giải khu vực diễn ra ngoài FIFA Days. Vì vậy, FIFA ASEAN Cup được xem là cơ hội để các đội tuyển như Việt Nam có thêm những trận đấu quốc tế chất lượng và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) xác nhận đã đồng ý tham dự giải đấu. Phó tổng thư ký AIFF M Satyanarayan cho biết AIFF đã chấp nhận lời mời từ FIFA và ký thỏa thuận tham dự, đồng thời đang chờ thêm các thông tin chi tiết. Trong khi đó, bóng đá Trung Quốc được cho là vẫn đang cân nhắc lời mời. Việc có thêm các đội bóng khách mời từ châu Á sẽ vừa là thử thách vừa là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam.

Với đội tuyển Việt Nam, FIFA ASEAN Cup có thể trở thành sân chơi rất quan trọng trong quá trình hướng tới các mục tiêu lớn ở châu Á. Việc được thi đấu nhiều trận quốc tế trong dịp FIFA Days không chỉ giúp cải thiện điểm số FIFA mà còn tạo thêm cơ hội cọ xát cho đội tuyển quốc gia.