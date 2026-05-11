Bảng xếp hạng U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam đứng nhì sau Hàn Quốc, cửa dự World Cup vẫn sáng

U.17 Việt Nam vẫn ở trong nhóm dự World Cup

U.17 Việt Nam đã trải qua thất bại tiếc nuối trước U.17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C VCK U.17 châu Á 2026, diễn ra đêm 10.5.

Các học trò HLV Cristiano Roland đã dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Lê Sỹ Bách, đồng thời thiết lập thế trận phòng ngự vững chãi đến phút 83. Thế nhưng, hàng loạt sai lầm cá nhân đã khiến toàn đội "vỡ vụn" trong 10 phút cuối, với 4 bàn thua phải nhận ở các phút 84, 86, 88 và 90+4. Thua chung cuộc 1-4, U.17 Việt Nam bị đối thủ truất ngôi đầu, đồng thời dừng mạch trận bất bại ở con số 17.

Tuy nhiên, tin vui cho U.17 Việt Nam là U.17 UAE cũng bại trận. Đại diện Tây Á thua 2-3 trước U.17 Yemen ở trận đấu khép lại sau đó ít phút. Nhờ vậy, cục diện đua tranh vé vượt qua vòng bảng (tương đương suất dự World Cup) ở bảng C vẫn diễn ra khó lường đến phút cuối.

U.17 Hàn Quốc dẫn đầu bảng với 4 điểm, hiệu số +3. U.17 Việt Nam đứng nhì bảng với 3 điểm, hiệu số -2. U.17 Yemen có 3 điểm, hiệu số 0, nhưng xếp sau Việt Nam do thua ở trận đối đầu trực tiếp. Trong khi đó, U.17 UAE đứng cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm, hiệu số -1. Cả bốn đội bóng còn nguyên khả năng đi tiếp lẫn nguy cơ bị loại trước thềm lượt trận hạ màn.

U.17 Việt Nam sẽ đá trận hạ màn bảng C với U.17 UAE, lúc 0 giờ ngày 14.5. Cùng giờ, U.17 Hàn Quốc chạm trán U.17 Yemen. Nếu bại trận trước U.17 UAE, cánh cửa đi tiếp của U.17 Việt Nam gần như chắc chắn đóng lại. Thầy trò HLV Cristiano Roland cần tối thiểu 1 điểm để hy vọng. Còn nếu đánh bại U.17 UAE, chắc chắn U.17 Việt Nam sẽ đến World Cup.

U.17 Việt Nam từng chạm trán U.17 UAE ở VCK U.17 châu Á 2025. Dù dẫn trước trong phần lớn thời gian, nhưng học trò Roland để đối thủ gỡ hòa 1-1 cuối trận, qua đó tụt từ ngôi đầu bảng xuống... cuối bảng và bị loại tiếc nuối.