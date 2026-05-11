Thể thao Bóng đá Việt Nam

Học viện Bóng đá Nutifood: Lò đào tạo toàn diện từ gốc

11/05/2026 20:06 GMT+7

Việc Học viện Bóng đá Nutifood khởi động chương trình tuyển sinh khóa 4 là sự khẳng định mạnh mẽ cho cam kết phát triển toàn diện của trung tâm đào tạo đặc biệt này.

Học viện Bóng đá Nutifood: Lò đào tạo toàn diện từ gốc- Ảnh 1.

Thầy Giôm trao đổi với các thí sinh nhí trên sân trong buổi tuyển sinh khóa 4 Học viện Bóng đá Nutifood

ảnh: Linh Nhi

Cam kết mạnh mẽ của Học viện Bóng đá Nutifood

Bóng đá Việt Nam đã chứng kiến cột mốc đặc biệt, khi đội tuyển U.23 Việt Nam đánh bại Thái Lan tại "thánh địa" Rajamangala để đoạt HCV SEA Games 33, trước khi quật ngã U.23 Hàn Quốc để đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á 2026.

Đó chính là lời khẳng định cho vị thế và sự phát triển cả về bề dày lẫn bề rộng của bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở mục tiêu chiến lược phát triển đào tạo trẻ nhờ sự chung sức tổng hợp của rất nhiều CLB, trung tâm và học viện bóng đá trên khắp cả nước.

Trong đó, Học viện Bóng đá Nutifood có một chỗ đứng đặc biệt với bản sắc cống hiến vô tư và đào tạo toàn diện từ gốc.

Khác với những trung tâm đào tạo khác, Học viện Bóng đá Nutifood sở hữu đội bóng chuyên nghiệp riêng, nhưng luôn tạo điều kiện để các tài năng trẻ của mình phát triển hiệu quả trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở các CLB trên cả nước.

Học viện Bóng đá Nutifood: Lò đào tạo toàn diện từ gốc- Ảnh 2.

Tiền đạo Quốc Việt giao lưu và ký tặng với các thí sinh nhí

ảnh: Linh Nhi

Chúng ta có thể thấy trung vệ Lý Đức từng khoác áo HAGL, trở thành ngôi sao của U.23 Việt Nam, tiền vệ Quốc Cường thi đấu ở CLB Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là CLB TP.HCM) ở hạng nhất trước khi trở thành trụ cột của CLB CA TP.HCM đang nằm trong tốp 5 V-League 2025 - 2026.

Nếu chân sút Quốc Việt đã giúp Ninh Bình FC thăng hạng và trở thành một quyền lực ở V-League thì tại CLB Hải Phòng trung vệ Nhật Minh đang là niềm tự hào của sân Lạch Tray và được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam và nhắm cho AFF Cup 2026.

Những chi tiết kể trên cho thấy sự xác nhận rất lớn về chất lượng đào tạo chuyên môn, rằng cầu thủ xuất thân từ Học viện Bóng đá Nutifood đã chứng tỏ mình khi vượt qua sàng lọc thực chiến ở cấp độ cao nhất.

Điều này đến từ chiến lược đào tạo toàn diện, nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá của trẻ em để phát triển thành sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp mà ban lãnh đạo và BHL Học viện Bóng đá Nutifood luôn kiên định theo đuổi.

Học viện Bóng đá Nutifood: Lò đào tạo toàn diện từ gốc- Ảnh 3.

Lý Đức là người hùng giúp U.23 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33 và HCĐ U.23 châu Á 2026

ảnh: Ted Trần

HLV Guillaume Graechen - người thầy của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… chịu trách nhiệm chuyên môn để đào tạo kỹ thuật toàn diện, phát triển kỹ thuật cá nhân cho các cầu thủ và kết nối họ với lối chơi đồng đội.

Trong nhiều năm trời, BHL và các học viên nhí luôn được hỗ trợ hiệu quả bởi sự chăm sóc khoa học, bài bản bởi các chuyên gia dinh dưỡng từ thời điểm đầu khi còn là cậu bé cho đến khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Đây là chi tiết rất quan trọng vì sự vào cuộc chuyên nghiệp từ ban đầu sẽ giúp các tài năng nhí sớm xác định được tầm quan trọng của dinh dưỡng thể thao đỉnh cao, chủ động điều chỉnh khẩu phần ăn để cải thiện sức vóc, sức mạnh, thể lực, tốc độ…

Hình ảnh Lý Đức hay Nhật Minh thi đấu lăn xả, tranh chấp, va chạm sòng phẳng với những ngôi sao trẻ hàng đầu châu lục chính là sự xác nhận ở mức độ cao cho thành công của dinh dưỡng với những năm đầu của cầu thủ.

Học viện Bóng đá Nutifood: Lò đào tạo toàn diện từ gốc- Ảnh 4.

HLV Guillaume Graechen chúc mừng các cậu bé đạt chứng nhận vòng loại chung cuộc tuyển sinh khóa 4

ảnh: Quốc Việt

Đặc biệt, trong mọi hoàn cảnh triết lý phát triển toàn diện của Học viện Bóng đá Nutifood luôn được kiên định duy trì xuyên suốt từ ban lãnh đạo, BHL, các chuyên gia đến cầu thủ, giúp tạo dựng được niềm tin mạnh mẽ từ phụ huynh, gia đình và bản thân các cầu thủ.

Ông Phạm Văn Tuấn, thân sinh của trung vệ Lý Đức chia sẻ: "Tôi đặt tên con theo một VĐV thể hình nổi tiếng (huyền thoại Lý Đức - PV) với mong muốn con sẽ cao lớn, khỏe mạnh như anh ấy. Không ngờ giờ điều đó đã trở thành hiện thực.

Tôi nghĩ thành quả này đến từ sự chăm chỉ tập luyện của con, cùng sự tận tâm chăm sóc của các thầy cô và chế độ dinh dưỡng khoa học tại Học viện Bóng đá Nutifood đã giúp con trai Lý Đức của tôi đã có được bước khởi đầu sự nghiệp như hiện tại".

Hình ảnh những Lý Đức, Quốc Việt… tự tin trả lời phỏng vấn hoặc trao đổi bằng tiếng Anh với trọng tài, các đồng nghiệp quốc tế đến từ quan điểm xuyên suốt của Học viện Bóng đá Nutifood: Học bóng đá trước học làm người, việc học văn hóa, ngoại ngữ quan trọng ngang với học chuyên môn.

Sự tương đồng về triết lý đào tạo trẻ giữa bầu Hải và bầu Đức đang tạo ra sự cộng hưởng ngày một lớn, khi không chỉ các cầu thủ Nutifood hay HAGL mà từ rất nhiều CLB khác như Thể Công Viettel, CLB Hà Nội. PVF… đều đang tự tin theo học đại học để sớm chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp bóng đá của mình.

HLV Kim Sang-sik hào hứng chứng kiến cháu của Văn Toàn, cầu thủ trẻ Phạm Thành Nam, ghi bàn giúp U.14 HAGL thắng U.14 Jubilo Iwata trong trận khai mạc Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026.

