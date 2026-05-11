U.17 Việt Nam đánh bại U.17 UAE không phải nhiệm vụ bất khả thi, vì…

Đặc điểm của các đội bóng Tây Á

Cựu Phó chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu PCT phụ trách chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nói: "Hai nền bóng đá UAE và Yemen về cơ bản có nhiều nét tương đồng. Cầu thủ của họ có tố chất tốt, nhanh, khéo, khỏe. Riêng tại giải năm nay, U.17 UAE chơi kỹ thuật hơn, nhưng U.17 Yemen đá "lì lợm" hơn, khả năng va chạm tốt hơn.

U.17 Việt Nam đủ sức đánh bại U.17 UAE Ảnh: VFF

Khi đối đầu với các đại diện của bóng đá Tây Á nói chung, các đội trẻ của Tây Á nói riêng, điều quan trọng là đừng để họ đạt trạng thái hưng phấn. Khi tâm lý thoải mái, tinh thần hưng phấn, các cầu thủ Tây Á, nhất là các cầu thủ trẻ có thể thực hiện những động tác siêu khó, khiến đối thủ bất ngờ. Nhưng khi bị ức chế về mặt tâm lý, cũng chính các cầu thủ này đôi khi mắc những sai lầm khá khó hiểu. Chính vì thế, một đội bóng già dặn là đội bóng có khả năng buộc đối thủ phải thi đấu trong trạng thái ức chế, thay vì hưng phấn. U.17 Việt Nam nếu buộc đối phương phải ức chế, cơ hội chiến thắng của chúng ta cực lớn".

Thực tế là trong những năm gần đây, các đại diện của bóng đá Việt Nam không ngại các đối thủ đến từ Tây Á, nhất là các đội trẻ của khu vực này. Chúng ta thậm chí từng có những trận thắng hoành tráng trước U.23 Ả Rập Xê Út, UAE và Jordan ở giải U.23 châu Á 2026 hồi tháng 1 năm nay. Chính vì thế, đội tuyển U.17 Việt Nam có lẽ sẽ biết cách học hỏi công thức chiến thắng của đội bóng đàn anh U.23 Việt Nam cách đây vài tháng, để áp dụng và quật ngã U.17 UAE vào lúc 0 giờ sáng 14.5 (theo giờ Việt Nam).

Bài học từ 2 trận đấu trước

Nếu U.17 Việt Nam chọn lối đá đôi công với U.17 UAE, có thể chúng ta sẽ gặp bất lợi. Nguyên do là vì thứ nhất đối phương có tố chất tốt hơn chúng ta, cầu thủ UAE có thể hơn cầu thủ Việt Nam về mặt thể lực, sức bền, nếu đá đôi công, chúng ta nhiều khả năng xuống sức trước họ.

U.17 Việt Nam cần rút kinh nghiệm từ 2 trận đấu gần đây nhất Ảnh: VFF

Thứ nhì, nếu U.17 Việt Nam chọn lối đá đôi công, đối thủ sẽ rất dễ hưng phấn, từ đó chất kỹ thuật của các cầu thủ Tây Á sẽ được phát huy tối đa, khiến cho U.17 Việt Nam thêm phần khó khăn trong việc chống đỡ. Ngược lại, nếu U.17 Việt Nam đá phòng ngự phản công, không cho đối thủ nhiều khoảng trống để hoạt động, cầu thủ U.17 UAE dễ rơi vào tình trạng ức chế tâm lý, vì họ không thể triển khai lối chơi theo ý mình.

Lối chơi phòng ngự phản công cũng là lối chơi mà U.17 Việt Nam đã áp dụng trong trận đấu với U.17 Yemen, cũng như trong hiệp 1 trận gặp U.17 Hàn Quốc và chúng ta từng thành công. Sở dĩ U.17 Việt Nam thua đậm U.17 Hàn Quốc ở cuối hiệp 2 của trận đấu ngày 10.5, vì khi đó thể lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã bị bào mòn, đồng thời đội hình của chúng ta khi đó lùi quá thấp, khiến áp lực dồn lên các hậu vệ của chúng ta quá lớn.

Nếu U.17 Việt Nam khắc phục được nhược điểm này, đá phòng ngự phản công nhưng đội hình không còn lùi hẳn về phần sân nhà. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn phải phản đòn, các cầu thủ khi có bóng phải kiểm soát bóng tốt, khiến đối thủ không dám đẩy đội hình sang hẳn phần sân của chúng ta, U.17 Việt Nam sẽ có thế trận và có thể đạt kết quả khá hơn những phút cuối trận gặp U.17 Hàn Quốc. Không chơi đôi công, nhưng không đá quá thụ động, vừa tiết kiệm được sức, vừa đủ khả năng xâm nhập khu vực cấm địa đối thủ bất cứ khi nào có khoảng trống, U.17 Việt Nam sẽ khiến đối phương không kịp trở tay.