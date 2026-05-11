U.17 Indonesia cực kỳ khó giành vé World Cup, tạo thêm cơ hội lớn cho U.17 Việt Nam

90% khả năng suất đội hạng ba dự World Cup U.17 sẽ được kích hoạt tại U.17 châu Á

CNN Indonesia đánh giá, đội U.17 nước này sau khi để thua trận then chốt trước Qatar với tỷ số 0-2 ngày 9.5, đã khiến mọi hy vọng giành vé đi tiếp vào tứ kết U.17 châu Á và suất dự World Cup U.17 trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đội bóng trẻ xứ vạn đảo bắt buộc phải thắng đối thủ mạnh U.17 Nhật Bản tỷ số "đẹp nhất" là 3-0 mới đi tiếp và không chờ đợi kết quả trận còn lại giữa Qatar và Trung Quốc.

Cơ hội giành vé World Cup của U.17 Indonesia trở nên mong manh vì để thua Qatar với tỷ số 0-2 ngày 9.5 Ảnh: the-AFC.com

U.17 Indonesia gặp U.17 Nhật Bản và U.17 Qatar gặp U.17 Trung Quốc đều diễn ra lúc 23 giờ cùng ngày 12.5, ở lượt cuối của bảng B giải U.17 châu Á. Hiện U.17 Nhật Bản với 6 điểm đã giành vé đi tiếp. U.17 Indonesia và Qatar có cùng 3 điểm, nhưng đội bóng Tây Á xếp trên nhờ hơn đối đầu trực tiếp.

Kịch bản cho U.17 Indonesia đi tiếp là cực kỳ khó, theo CNN Indonesia. Đội bóng của HLV Kurniawan Dwi Yulianto chỉ tự quyết bằng cách thắng U.17 Nhật Bản tỷ số từ 3-0. Nếu điều này xảy ra, đội bóng trẻ xứ vạn đảo chắc suất đi tiếp và không cần quan tâm kết quả trận còn lại giữa Qatar và Trung Quốc, do Indonesia sẽ nằm trong tốp hai đội đầu bảng dựa trên hiệu số bàn thắng bại giữa ba đội, nếu cả Indonesia, Nhật Bản và Qatar đều có cùng 6 điểm.

"Nhưng kết quả này rõ ràng là quá khó để xảy ra, thậm chí là thử thách cực lớn cho thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto. U.17 Indonesia chỉ có một chút lợi thế là U.17 Nhật Bản đã có suất đi tiếp, liệu sẽ chơi một trận dưới sức hay không. Với bóng đá trẻ, sự tính toán này hầu như là không thể xảy ra", CNN Indonesia nhận định.

Ở các trường hợp khác, nếu U.17 Indonesia chỉ thắng Nhật Bản với cách biệt 1 bàn, điều này cũng sẽ đe dọa đến đến suất đi tiếp. Vì nếu Qatar cũng thắng Trung Quốc cùng lúc, đội Indonesia sẽ bị loại do hiệu số bàn thắng bại thấp hơn so với Nhật Bản và Qatar, khi cả ba đội đều có 6 điểm.

Trong trường hợp này, Indonesia phải hy vọng là đội Qatar thua Trung Quốc, thì họ mới đi tiếp và thậm chí có thể giành ngôi đầu vì hơn đối đầu với Nhật Bản (nếu thắng). Tương tự là kết quả hòa, Indonesia cũng phải chờ liệu đội Qatar có thua Trung Quốc hay không.

U.17 Việt Nam nắm quyền tự quyết khi chỉ cần thắng UAE là đi tiếp, trường hợp xấu nhất, họ vẫn còn hy vọng ở cuộc đua đội hạng ba có thành tích tốt Ảnh: VFF

Trong trường hợp U.17 Indonesia thua Nhật Bản, mọi hy vọng đi tiếp của họ tan vỡ, khi đó đội Qatar có để thua đội Trung Quốc cũng giành vị trí nhì bảng. Điều này sẽ kích hoạt suất đội hạng ba có thành tích tốt nhất trong 4 bảng, để tìm đội có thành tích tốt nhất thay thế Qatar dự World Cup U.17 vào tháng 11 tới đây. Giải này, Qatar là đội chủ nhà, nên họ đã có suất dự.

U.17 Việt Nam tự quyết định cơ hội và còn tăng thêm hy vọng

Diễn biến này nếu xảy ra, gần như 90% cho suất đội hạng ba sẽ được mở ra để tìm đội thay thế Qatar, theo CNN Indonesia, và cũng sẽ giúp đội U.17 Việt Nam có thêm cơ hội giành để vé dự World Cup U.17.

Thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn xếp vị trí thứ hai ở bảng C sau trận thua ngược trước U.17 Hàn Quốc tỷ số 1-4 ngày 11.5, khi có cùng 3 điểm nhưng hơn đối đầu trước Yemen, đội thắng U.17 UAE tỷ số 3-2 cùng ngày.

Nếu U.17 Việt Nam thắng trận cuối trước UAE (0 giờ ngày 14.5), họ sẽ đi tiếp với một trong hai vị trí đầu bảng, và không cần quan tâm kết quả trận còn lại cùng giờ giữa U.17 Hàn Quốc gặp Yemen.

Nếu U.17 Việt Nam hòa U.17 UAE, họ sẽ cần U.17 Hàn Quốc thắng hoặc hòa U.17 Yemen để có tấm vé vào tứ kết và suất dự World Cup. Trường hợp thua, U.17 Việt Nam vẫn còn một cơ hội nữa để hy vọng, đó là tranh suất đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Cơ hội này trên thực tế hoàn toàn sẽ xảy ra (do cục diện ở bảng B có U.17 Indonesia và Qatar).

Tuy nhiên, mọi trông đợi vẫn hy vọng vào thầy trò HLV Cristiano Roland tự quyết cơ hội đi tiếp cho mình bằng trận thắng UAE, để khẳng định năng lực thật sự của mình, hơn là trông chờ vào may rủi từ các đội khác.