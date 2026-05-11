Messi chúc mừng Barcelona sớm vô địch La Liga, Yamal chính thức vượt mặt Ronaldo

Tầm ảnh hưởng của Messi

Chỉ một dòng trạng thái ngắn ngủi trên Instagram, Messi cho thấy sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng của anh ở Barcelona vô cùng lớn trong ngày đội bóng cũ đăng quang ngôi vô địch La Liga lần thứ 29 trong lịch sử.

"Nhà vô địch! Barcelona muôn năm!", Messi viết và kèm theo bức ảnh đội hình đầy đủ của đội bóng xứ Catalan và HLV Hansi Flick. Điều này đã tạo sự phấn khích cực lớn cho CĐV Barcelona, những người luôn mong mỏi ngày trở về của danh thủ Argentina trong một tương lai không xa.

Messi đăng thông điệp trên Instagram chúc mừng Barcelona đăng quang ngôi vô địch La Liga Ảnh: Chụp màn hình Instagram/Messi

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chức vô địch La Liga được quyết định bằng kết quả của trận "Siêu kinh điển" (El Clasico) giữa Barcelona và Real Madrid.

Barcelona chỉ cần không thua là đăng quang sớm. Nhưng đội bóng xứ Catalan còn làm được nhiều hơn thế, khi đánh bại thuyết phục kình địch lâu năm của mình tỷ số 2-0 với hai bàn thắng do công Rashford và Ferran Torres ghi ngay trong hiệp 1.

Qua đó, giúp Barcelona và HLV Hansi Flick đăng quang La Liga mùa thứ hai liên tiếp, đồng thời khiến Real Madrid trắng tay cả mùa giải. Barcelona đã nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 14 điểm, khi chỉ còn ba trận đấu nữa. Do đó, mọi thứ sớm kết thúc.

Với Real Madrid, thất bại ở mùa giải năm nay còn trong tình trạng hỗn loạn, khi nội bộ xảy ra hàng loạt sự cố bất đồng, ẩu đả nhau giữa các cầu thủ như giữa Fede Valverde và Tchouameni. Trong khi ngôi sao hàng đầu Mbappe bị chính CĐV Real Madrid phản ứng.

Yamal vô địch La Liga lần thứ 3, chính thức qua mặt đàn anh Ronaldo, người chỉ có 2 danh hiệu sau 9 mùa giải với Real Madrid Ảnh: Reuters

Chủ tịch của Real Madrid, ông Florentino Perez đang chuẩn bị tái thiết lại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, khi đang đàm phán mời HLV kỳ cựu Mourinho trở lại thay thế HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa.

Trong khi đó, ngôi sao trẻ của Barcelona, Lamine Yamal bị chấn thương không thi đấu, nhưng với chức vô địch La Liga thứ 3 chỉ trong 4 mùa giải từ đội trẻ lên khoác áo đội một, đã giúp cầu thủ 18 tuổi này chính thức vượt mặt đàn anh Ronaldo, người chỉ đoạt 2 chức vô địch La Liga trong 9 mùa giải khi còn khoác áo Real Madrid.

Yamal tương tự như người đồng đội Nico Williams ở CLB Athletic Bilbao đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương dự World Cup.

Với Messi, danh thủ này đang chạy đà hoàn hảo và xác nhận đang ở tình trạng thể lực 100% để dự kỳ World Cup thứ 6 và cuối cùng trong sự nghiệp. Messi cho biết, anh còn 3 trận đấu nữa với Inter Miami trước khi cùng đội tuyển Argentina dự World Cup và đang ở tình trạng sung sức hơn bao giờ hết.