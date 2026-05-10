Đông Nam Á ủng hộ Chủ tịch FIFA tái tranh cử, thúc đẩy World Cup 2030 tăng thành 64 đội

Chủ tịch FIFA nhận ủng hộ từ AFF cùng AFC, CONMEBOL và châu Phi

Ngày 9.5, Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth cho biết, cơ quan bóng đá Đông Nam Á ủng hộ việc tái tranh cử của ông Gianni Infantino làm Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ tư, với cuộc bầu cử tổ chức sau nhiệm kỳ hiện nay kết thúc vào năm 2027.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino nhận ủng hộ lớn để tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư, trong đó có bóng đá khu vực Đông Nam Á Ảnh: Reuters

"Tầm nhìn và sự cam kết của Chủ tịch FIFA đã củng cố nền tảng của môn thể thao này, và mở rộng cơ hội phát triển trên khắp các khu vực. Chúng tôi ủng hộ ông Gianni Infantino tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa, và tin tưởng rằng sự lãnh đạo của ông ấy sẽ tiếp tục dẫn dắt bóng đá hướng tới sự liêm chính", ông Khiev Sameth nhấn mạnh trong thông báo đăng trên trang web chính thức của AFF ngày 9.5.

Trước đó, tại Đại hội FIFA lần thứ 76 ở Trung tâm Hội nghị Vancouver (Canada), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đã tuyên bố sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ tư.

Theo AFF, dưới sự lãnh đạo của ông Infantino, cơ quan bóng đá Đông Nam Á đã được giao nhiệm vụ đăng cai nhiều sự kiện khác nhau, chẳng hạn như World Cup U.17 năm 2023 tại Indonesia và Đại hội FIFA năm 2025 tại Bangkok (Thái Lan).

AFF cũng lưu ý, thông qua Chương trình FIFA Forward, FIFA cũng đã đóng vai trò chuyển đổi trong việc thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng ở các liên đoàn bóng đá khu vực. Trong đó, có bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch FIFA cũng cam kết, thông qua Chương trình FIFA Forward, sẽ cung cấp sự hỗ trợ về tài chính cho 211 liên đoàn thành viên, bao gồm ở khu vực Đông Nam Á là 12 liên đoàn, tính cả Úc, với tổng cộng hơn 2,6 tỉ USD (khoảng 68.525 tỉ đồng) sẽ được phân phối trong bốn năm tới (2027 - 2030).

Với cam kết này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ chi phí rất lớn từ FIFA, dự kiến mỗi liên đoàn sẽ nhận hơn 5 triệu USD (hơn 131 tỉ đồng) trong bốn năm tới đây.

Bóng đá Việt Nam hưởng lợi lớn từ Chương trình FIFA Forward của FIFA Ảnh: Minh Tú

FIFA cũng thúc đẩy sự phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á với việc chính thức thông qua và chuẩn bị tổ chức giải đấu mới nhất, FIFA ASEAN Cup 2026 trong tháng 9 và 10 tới đây.

Giải đấu này có khả năng mở rộng lên 14 đội, và sẽ có giải thưởng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á, với tổng cộng hơn 4 triệu USD (khoảng hơn 105 tỉ đồng). Trong đó, phí tham dự mỗi đội nhận 125.000 USD (gần 3,3 tỉ đồng), và đội vô địch nhận tới 1 triệu USD (khoảng 26 tỉ đồng).

Ủng hộ Chủ tịch FIFA tái tranh cử, AFF muốn thúc đẩy World Cup 2030 tăng 64 đội

Theo The Athletic, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hiện đang nhận sự ủng hộ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ tư, từ 3 trong 6 liên đoàn bóng đá châu lục, gồm từ châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Trong đó, AFF là liên đoàn thành viên của AFC (châu Á), là cơ quan mới nhất chính thức công bố sự ủng hộ.

World Cup 2030 tăng 64 đội, sẽ giúp các đội khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia có triển vọng tham dự Ảnh: Reuters

Các liên đoàn châu lục trên cũng đang thúc đẩy Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong việc mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội. Và đây cũng là giấc mơ của ông Infantino, theo các đánh giá của truyền thông thế giới.

Đề xuất này được Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) ủng hộ mạnh mẽ, nhằm giúp 3 nước tham gia tổ chức World Cup 2030 là Argentina, Paraguay và Uruguay, với mỗi nước chỉ tổ chức một trận mở màn để kỷ niệm 100 năm World Cup. Qua đó, sẽ được tổ chức nhiều trận hơn khi mở rộng từ 48 đội lên 64 đội. World Cup 2030 có 3 nước đồng đăng cai chính thức là Ma Rốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Đề xuất World Cup 2030 tăng 64 đội, nhưng chỉ một kỳ duy nhất, sau đó sẽ quay lại thể thức 48 đội như World Cup 2026 sắp diễn ra. Lý do, vẫn là để kỷ niệm 100 năm World Cup, với lần tổ chức đầu tiên tại Uruguay vào năm 1930.

Việc AFF ủng hộ Chủ tịch FIFA và thúc đẩy World Cup 2030 tăng 64 đội, cũng sẽ giúp các đội tuyển khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, những đội đang hướng đến "dự án World Cup 2030" sẽ có cơ hội góp mặt.

Tại World Cup 2026, khu vực châu Á (AFC) có 9 đội góp mặt, bao gồm cả đội tuyển Iraq vượt qua vòng play-pff liên lục địa. Nếu World Cup 2030 tăng 64 đội, AFC nhiều khả năng sẽ được tăng lên 10 hoặc 12 suất và có thể thêm 1 suất tranh play-off. Như vậy, sẽ giúp các đội ở Đông Nam Á có thêm triển vọng góp mặt.

Đề xuất World Cup 2030 tăng 64 đội, hiện chỉ có Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phản đối, do có thể ảnh hưởng đến lịch thi đấu các giải VĐQG và các giải đấu cúp ở khu vực này. Nhưng các liên đoàn châu lục khác đa số đều ủng hộ, bao gồm CONCACAF (Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribe) và OFC (châu Đại Dương), bên cạnh AFC, CONMEBOL và châu Phi (CAF) đã chính thức lên tiếng.