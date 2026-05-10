Messi thiết lập cột mốc lịch sử mới tại MLS

Messi trở thành cầu thủ đạt cột mốc 100 bàn thắng và kiến tạo nhanh nhất

Messi tiếp tục thi đấu bùng nổ trận thứ hai liên tiếp, lần này với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo, anh đã giúp Inter Miami giành lại chiến thắng trước Toronto FC, thay vì là trận thua ngược trước kình địch Orlando City với tỷ số 3-4 ngày 3.5, khi cũng ghi 1 bàn và góp 1 kiến tạo.

Messi thi đấu bùng nổ tại MLS, với phong độ cực cao và ổn định để hướng đến World Cup Ảnh: Reuters

Messi kiến tạo cho Suarez và Reguilon ghi bàn các phút 56 và 73, cùng bàn mở tỷ số của De Paul phút 44, giúp Inter Miami dẫn trước Toronto FC tỷ số 3-0. Trước khi tự mình nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 75 từ đường kiến tạo của De Paul.

Mặc dù vậy, hàng thủ Inter Miami vẫn để lại nhiều nỗi lo khi họ để đối thủ gỡ lại 2 bàn vào cuối trận, với Aristizabal ghi cú đúp cho Toronto FC các phút 82 và 90. Tuy nhiên, lần này Toronto FC không thể lặp lại cú ngược dòng khó tin như Orlando City trước Inter Miami ở vòng đấu trước, do thời gian trận đấu còn lại quá ít.

Trận thắng giúp Inter Miami tìm lại niềm vui sau cú sốc trước Orlando City, và vươn lên lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng MLS khu vực miền Đông. Trận tiếp theo, họ tiếp tục thi đấu sân khách gặp FC Cincinnati lúc 6 giờ 30 ngày 14.5.

Trong khi đó, Messi tiếp tục bùng nổ với phong độ cực cao và ổn định để hướng đến World Cup. Danh thủ 38 tuổi người Argentina hiện đã ghi 10 bàn và có 3 pha kiến tạo sau 13 trận cho Inter Miami ở mùa giải năm nay.

Anh cũng trở thành cầu thủ thiết lập kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử MLS, khi đạt được tổng cộng 100 pha kiến tạo và đóng góp vào bàn thắng trong mùa giải chính thức. Để làm được điều này, Messi thực hiện chỉ trong lần ra sân thứ 64 tại giải đấu. Messi đã vượt qua kỷ lục trước đây của Sebastian Giovinco với ít hơn đến 31 trận đấu.

Tổng cộng, Messi hiện ghi 59 bàn thắng và có 41 pha kiến tạo trong 64 trận đấu tại MLS, phá kỷ lục của Sebastian Giovinco nắm giữ lâu nay, người ghi 58 bàn và có 42 kiến tạo trong 95 trận đấu.

Messi hiện cũng có tổng cộng 907 bàn thắng trong sự nghiệp và 410 pha kiến tạo. Trong khi Ronaldo đang ghi 971 bàn, và sắp hoàn thành cột mốc 1.000 bàn thắng.