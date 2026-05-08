Đội chủ nhà World Cup đột ngột hội quân một cách ly kỳ, lý do cực bất ngờ

24 giờ náo loạn của đội đồng chủ nhà World Cup

Theo lịch tập trung của các đội tuyển dự World Cup, sẽ bắt đầu từ gần cuối tháng 5, với danh sách 26 cầu thủ chính thức được chốt hạ vào ngày 30.5 do FIFA ấn định.

Tuy nhiên, đội đồng chủ nhà World Cup 2026 Mexico, cùng với Mỹ và Canada, đã có một động thái hết sức bất thường, đó là bắt buộc các cầu thủ được dự kiến triệu tập (đa số ở trong nước) phải có mặt chính xác vào lúc 20 giờ ngày 6.5 (theo giờ địa phương), tức ngày 7.5 (giờ Việt Nam) mới đây.

World Cup 2026 đã khởi động tại Mexico với các trận play-off liên lục địa được tổ chức hồi cuối tháng 3 Ảnh: Reuters

Điều ly kỳ là thông báo của FMF chỉ đăng tải vào tối 5.5 (giờ địa phương), khiến các CLB có cầu thủ được triệu tập hết sức chưng hửng. Vì đây là thời điểm ngoài khung thời gian FIFA Days, và các CLB cũng có quyền không nhả người.

Hơn nữa, đây cũng là thời điểm các CLB ở Mexico tại giải Liga MX đang thi đấu các trận vòng play-off ở giữa mùa. Bên cạnh đó, còn có các trận bán kết giải CONCACAF Champions Cup.

Theo tờ El Pais của Mexico, việc FMF bất ngờ ra lệnh triệu tập cầu thủ để chuẩn bị cho World Cup, là do gần đây đội Chivas de Guadalajara (đội có đến 5 cầu thủ được gọi) cùng các đội hàng đầu khác ở Liga MX tuyên bố, sẽ giữ người cho đến khi họ hoàn thành nhiệm vụ ở CLB rồi mới lên tập trung đội tuyển.

Lời đe dọa này khiến FMF tức giận, và quyết định tổ chức đợt tập trung bất thường, với tuyên bố ai vắng mặt hoặc đến trễ, coi như tự loại mình khỏi danh sách thi đấu ở World Cup.

Động thái cứng rắn của FMF có hiệu quả, khi tổng cộng 12 cầu thủ Mexico đang thi đấu trong nước phải vội vã thu xếp đến tập trung đúng hẹn, tránh nguy cơ bị HLV Javier Aguirre loại khỏi danh sách dự World Cup.

Khoảng 24 giờ náo loạn vì vụ tập trung đội tuyển đột ngột, FMF ra thông báo trên mạng xã hội rằng, trại huấn luyện của đội tuyển Mexico đã bắt đầu. Họ cũng công bố hình ảnh các cầu thủ đang ăn uống, xác nhận rằng không có cầu thủ nào bị loại vì bất kỳ "vi phạm" nào.

El Pais cho rằng, trong lịch sử đội tuyển Mexico, chưa từng có trường hợp nào xảy ra như hiện nay về sự "đe dọa" giữa liên đoàn và các CLB liên quan đến việc triệu tập cầu thủ. Với World Cup 2026 sắp diễn ra (chỉ còn 34 ngày nữa, tính đến 8.5), không thể phủ nhận rằng căng thẳng đang gia tăng ở nội bộ đội tuyển Mexico.

Đội tuyển Mexico nằm ở bảng A World Cup 2026, họ sẽ có vinh dự thi đấu trận khai mạc giải gặp đội Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12.6 tới trên sân Estadio Azteca ở Mexico City (giờ Việt Nam). Bên cạnh còn có đội tuyển Hàn Quốc và CH Czech, hai đội này sẽ gặp nhau ở trận đấu thứ hai tại giải đấu vào lúc 9 giờ cùng ngày 12.6.