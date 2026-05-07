Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định giá vé World Cup 2026 không "quá đắt" như nhiều ý kiến chỉ trích.

Chủ tịch FIFA nói: "Chúng tôi đã có 25% số vé ở vòng bảng có thể mua với giá dưới 300 USD (tức khoảng 7,8 triệu đồng)". Ông chỉ ra rằng ở mức giá dưới 300 USD "bạn không thể đi xem một trận đấu bóng đá đại học ở Mỹ, chứ đừng nói đến một trận đấu chuyên nghiệp đỉnh cao. Mà đây lại là World Cup".

Chủ tịch FIFA bảo vệ giá vé World Cup 2026: ‘Ai mua vé 2 triệu USD, tôi bê nước phục vụ’

Tại Hội nghị Toàn cầu của Viện Milken ở Los Angeles (Mỹ) diễn ra hôm 6.5, Chủ tịch Infantino cũng tiết lộ, FIFA đã nhận được khoảng 500 triệu yêu cầu mua vé xem tất cả 104 trận đấu ở World Cup 2026, chứng tỏ sự hưởng ứng mạnh mẽ đối với giải đấu.

Về việc một số vé ở trận chung kết - sẽ diễn ra tại New Jersey vào lúc 2 giờ ngày 20.7 (theo giờ Việt Nam) - được bán lại với mức giá lên tới hơn 2 triệu USD mỗi vé (khoảng 52,6 tỉ đồng), ông Infantino đã giải thích vì sao lại có mức giá "cực khủng" như vậy.

Ông Infantino cho rằng: "Nếu ai đó bán tấm vé của trận chung kết World Cup 2026 trên thị trường thứ cấp với giá 2 triệu USD, trước hết, điều đó không có nghĩa là giá gốc của tấm vé là 2 triệu USD. Thứ hai, điều đó cũng không có nghĩa là có người sẽ mua nó.

Nhưng nếu ai đó sẵn lòng mua tấm vé trị giá 2 triệu USD, tôi sẽ đích thân phục vụ và sẵn sàng mang cho họ thức ăn và đồ uống, để đảm bảo người đó sẽ có trải nghiệm tốt nhất xem World Cup".

Trận chung kết FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại SVĐ MetLife (New Jersey, Mỹ) ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, giá vé xem World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico sắp tới đây, đã tăng đáng kể so với World Cup 2022 tại Qatar.

Cụ thế, vé xem trận chung kết World Cup 2026 đang được FIFA mở bán với giá gốc từ 2.030 USD (hơn 53 triệu đồng) lên đến 6.370 USD (hơn 167 triệu đồng). Trong khi tại World Cup 2022, giá vé gốc của trận chung kết chỉ từ 206 USD (hơn 5 triệu đồng) đến cao nhất là 1.607 USD (hơn 42 triệu đồng).

Theo Reuters, sau những lời chỉ trích, FIFA đã giới thiệu một số lượng nhỏ vé với giá chỉ 60 USD (khoảng 1,5 triệu đồng), nhưng vị trí ngồi lại ở khu vực trên cùng của sân vận động, và số lượng ghế này bị cho là quá ít ỏi.