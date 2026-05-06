Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Iran xác nhận sẽ đến World Cup, cảnh báo bỏ giải nếu bị Mỹ xúc phạm
Video World Cup 2026

Iran xác nhận sẽ đến World Cup, cảnh báo bỏ giải nếu bị Mỹ xúc phạm

Hồ Hiền - Giang Lao
06/05/2026 15:13 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, ông Mehdi Taj, xác nhận sẽ họp với FIFA trước ngày 20.5 tại Zurich (Thụy Sĩ) để bàn về việc tham dự World Cup 2026. Dù khẳng định Iran vẫn góp mặt, ông Taj tuyên bố đội tuyển nước này sẵn sàng rút lui ngay trong thời gian diễn ra giải nếu bị Mỹ xúc phạm.

Theo AFP, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), ông Mehdi Taj cho biết việc đội tuyển Iran tham dự World Cup 2026 phụ thuộc vào những đảm bảo mà Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra trong cuộc họp dự kiến diễn ra trước ngày 20.5 tới tại Zurich.

"Chúng tôi tin rằng đội tuyển Iran phải được thi đấu tại World Cup", ông Taj phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran khi tham gia một cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ tại Tehran.

Ông nhấn mạnh: "Nếu ông Infantino đưa ra sự đảm bảo, bao gồm việc họ (Mỹ) không được phép xúc phạm chúng tôi, chúng tôi sẽ đến World Cup. Nhưng nếu có bất kỳ sự xúc phạm nào xảy ra, đội tuyển Iran có thể trở về nước ngay lập tức".

Iran xác nhận sẽ đến World Cup, cảnh báo bỏ giải nếu bị Mỹ xúc phạm

Phát biểu cứng rắn từ phía Iran khiến FIFA gặp khó trong việc đảm bảo sự hiện diện của đội bóng này tại World Cup 2026.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng khẳng định Iran chắc chắn sẽ tham dự giải và thi đấu các trận vòng bảng trên đất Mỹ theo lịch đã được công bố từ tháng 12.2025.

Ông Infantino tại Đại hội FIFA tổ chức ở Vancouver (Canada) ngày 1.5, cho biết: "Trước hết, tôi xin khẳng định rằng Iran sẽ tham dự World Cup 2026. Và tất nhiên, Iran sẽ thi đấu tại Mỹ".

Trước đó, phái đoàn Iran là bên duy nhất vắng mặt tại Đại hội FIFA do vướng mắc với cơ quan nhập cảnh Canada.

Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj cùng các cộng sự đã phải quay về nước sau khi bị từ chối nhập cảnh. Sau khi trở về Iran, ông Taj đề nghị làm việc trực tiếp với FIFA để trao đổi nhiều vấn đề liên quan.

Được biết, FIFA đã sắp xếp một cuộc họp với Chủ tịch Mehdi Taj, dự kiến diễn ra trước ngày 20.5.2026.

Tin liên quan

Những ‘cỗ máy ghi bàn’ vĩ đại nhất lịch sử vòng loại World Cup: Ronaldo tốp 1

Những ‘cỗ máy ghi bàn’ vĩ đại nhất lịch sử vòng loại World Cup: Ronaldo tốp 1

Dù VCK World Cup luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng hành trình để đến đó lại là cuộc chiến khốc liệt và kịch tính không kém. Hãy cùng điểm qua danh sách những chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại tại vòng loại World Cup.

Tốp những kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử

Khám phá thêm chủ đề

World Cup 2026 Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taj danh sách đội tham dự World Cup 2026 FIFA Iran tham dự World Cup Đội tuyển Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận