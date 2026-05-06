Theo AFP, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), ông Mehdi Taj cho biết việc đội tuyển Iran tham dự World Cup 2026 phụ thuộc vào những đảm bảo mà Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra trong cuộc họp dự kiến diễn ra trước ngày 20.5 tới tại Zurich.

"Chúng tôi tin rằng đội tuyển Iran phải được thi đấu tại World Cup", ông Taj phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran khi tham gia một cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ tại Tehran.

Ông nhấn mạnh: "Nếu ông Infantino đưa ra sự đảm bảo, bao gồm việc họ (Mỹ) không được phép xúc phạm chúng tôi, chúng tôi sẽ đến World Cup. Nhưng nếu có bất kỳ sự xúc phạm nào xảy ra, đội tuyển Iran có thể trở về nước ngay lập tức".

Iran xác nhận sẽ đến World Cup, cảnh báo bỏ giải nếu bị Mỹ xúc phạm

Phát biểu cứng rắn từ phía Iran khiến FIFA gặp khó trong việc đảm bảo sự hiện diện của đội bóng này tại World Cup 2026.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng khẳng định Iran chắc chắn sẽ tham dự giải và thi đấu các trận vòng bảng trên đất Mỹ theo lịch đã được công bố từ tháng 12.2025.

Ông Infantino tại Đại hội FIFA tổ chức ở Vancouver (Canada) ngày 1.5, cho biết: "Trước hết, tôi xin khẳng định rằng Iran sẽ tham dự World Cup 2026. Và tất nhiên, Iran sẽ thi đấu tại Mỹ".

Trước đó, phái đoàn Iran là bên duy nhất vắng mặt tại Đại hội FIFA do vướng mắc với cơ quan nhập cảnh Canada.

Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj cùng các cộng sự đã phải quay về nước sau khi bị từ chối nhập cảnh. Sau khi trở về Iran, ông Taj đề nghị làm việc trực tiếp với FIFA để trao đổi nhiều vấn đề liên quan.

Được biết, FIFA đã sắp xếp một cuộc họp với Chủ tịch Mehdi Taj, dự kiến diễn ra trước ngày 20.5.2026.