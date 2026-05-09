Thể thao World Cup 2026

Mexico không còn độc quyền lễ khai mạc World Cup 2026, FIFA tuyên bố nóng

Giang Lao
09/05/2026 11:17 GMT+7

Ngày 9.5, FIFA xác nhận sẽ tổ chức riêng biệt đến 3 lễ khai mạc World Cup 2026 tại các nước đồng chủ nhà, thay vì duy nhất ở Mexico. Tại Canada và Mỹ, đều có các màn trình diễn của những ngôi sao giải trí hàng đầu.

Lý do FIFA tổ chức đến 3 lễ khai mạc World Cup

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, đã tiết lộ chi tiết về những gì sẽ diễn ra tại lễ khai mạc hoành tráng của World Cup 2026 tại sân Estadio Azteca huyền thoại ở Mexico City, ngay trước trận mở màn bảng A giữa đội đồng chủ nhà Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12.6. Đây sẽ là một sự kiện quy tụ âm nhạc, văn hóa và bóng đá, theo Reuters.

Sự kiện này ban đầu được xem là đặc quyền của Mexico, nước đồng chủ nhà World Cup 2026 cùng với Mỹ và Canada. Tuy nhiên, gần đây FIFA quyết định mở rộng quy mô và tổ chức đến 3 lễ khai mạc, bao gồm ở các trận đấu ra quân của các đội đồng chủ nhà. Mexico vẫn có vinh dự tổ chức lễ khai mạc World Cup 2026 trước tiên, do thi đấu sớm nhất.

Lễ khai mạc trên sân Estadio Azteca với những chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo FIFA hé lộ, đó sẽ là "một buổi hòa nhạc lớn tại Mexico City, tôn vinh văn hóa Mexico và bao gồm các nghệ sĩ bản địa và dân gian hiện đại". Theo đó, những nghệ sĩ bản địa như Mana, Alejandro Fernandez, Belinda, Los Angeles Azules và Tyla, sẽ trình diễn trong lễ khai mạc World Cup tại Mexico.

Tại Canada, FIFA sẽ tổ chức một lễ khai mạc trên sân BMO Field ở Toronto, trước trận ra quân của đội đồng chủ nhà thứ hai là đội tuyển Canada gặp Bosnia & Herzegovina lúc 2 giờ ngày 13.6. 

Chủ tịch FIFA bảo vệ giá vé World Cup 2026: ‘Ai mua vé 2 triệu USD, tôi bê nước phục vụ’

Lễ khai mạc này là "phiên bản tái hiện theo phong cách phản ánh sự đa dạng và cộng đồng của Canada", FIFA cho biết. Và công bố những nghệ sĩ nổi tiếng của Canada góp mặt tại buổi hòa nhạc bao gồm những ca sĩ, nhạc sĩ hàng đầu như Michael Buble, Alanis Morissette và Alessia Cara.

Tại Mỹ, tiếp tục một lễ khai mạc World Cup 2026 được tổ chức trên sân SoFi ở Los Angeles ngay trước trận đội Mỹ, đồng chủ nhà còn lại thi đấu trận ra quân với đối thủ khó nhằn Paraguay ở bảng D vào lúc 8 giờ ngày 13.6. 

FIFA cho biết, buổi lễ khai mạc tại Mỹ sẽ được thiết kế nhằm "mang đến một màn trình diễn tràn đầy năng lượng, phản ánh quy mô, tham vọng và sức mạnh văn hóa của chính giải đấu".

FIFA đã mời nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Katy Perry biểu diễn chính trong lễ khai mạc tại Mỹ, bên cạnh còn có ngôi sao nhạc rap Atlanta Nayvadius Wilburn, hay còn gọi là Future, cũng sẽ biểu diễn. Danh sách nghệ sĩ tham gia còn có Anitta, Lisa (nữ ca sĩ người gốc Thái Lan nổi tiếng của ban nhạc Blackpink Hàn Quốc), Rema và Tyla.

World Cup 2026 là lần thứ hai trong lịch sử được đồng tổ chức bởi nhiều quốc gia, lần đầu tiên là vào năm 2002 do hai nước đồng đăng cai là Hàn Quốc và Nhật Bản. Khi đó, chỉ có Hàn Quốc được đăng cai tổ chức lễ khai mạc.

