Messi bất ngờ lên tiếng về ‘đối thủ’ thượng thặng Ronaldo, sẽ đụng độ ở World Cup?

Luôn cạnh tranh, nhưng hoàn toàn tôn trọng lẫn nhau

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Messi đã bày tỏ về sự cạnh tranh giữa anh và Ronaldo lâu nay, cuộc cạnh tranh vốn gây hao tổn rất nhiều giấy mực của báo chí thế giới và cả sự đối đầu của những người hâm mộ cả hai, theo Diario AS. "Tuy nhiên, những gì đã xảy ra là một cuộc cạnh tranh thể thao tuyệt vời", Messi nhấn mạnh.

Messi trong lần đến xem cuộc đua Công thức 1 (F1) mới đây tại chặng Miami Grand Prix Ảnh: Reuters

"Đó là điều tự nhiên trong thế giới bóng đá. Tôi ở Barcelona và anh ấy ở Real Madrid, và chúng tôi cạnh tranh với nhau về mọi thứ, cả tập thể lẫn cá nhân, vì vậy mọi người luôn so sánh chúng tôi.

Nhưng mối quan hệ của chúng tôi luôn tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau, và mọi chuyện xảy ra hoàn toàn mang tính thể thao. Không có gì mang tính cá nhân cả. Chúng tôi không thường xuyên gặp nhau, ngoại trừ ở các trận đấu hoặc lễ trao giải, và chúng tôi luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Bây giờ chúng tôi đang ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, nhưng những gì đã xảy ra là một cuộc cạnh tranh thể thao tuyệt vời", Messi khẳng định.

Messi hiện thi đấu cho Inter Miami tại MLS (Mỹ), còn Ronaldo với CLB Al Nassr tại Saudi Pro League ở Ả Rập Xê Út. Cả hai đều vượt qua con số ghi trên 900 bàn thắng trong sự nghiệp, và đang chạy đua đến con số 1.000 bàn thắng. Ở cuộc đua này, Ronaldo đang chiếm ưu thế với 971 bàn, còn Messi mới ghi 906 bàn, nhưng có số trận đấu ít hơn gần 100 trận.

Cuộc đua của hai danh thủ này đang được chờ đợi nhất là cuộc đấu hứa hẹn có thể xảy ra tại World Cup 2026, khi đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha có thể đối đầu nhau ở vòng tứ kết. Kèm theo các điều kiện, hai danh thủ này đều sẽ góp mặt ở đội tuyển của mình dự World Cup, kế đến cả hai đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha đều vượt qua vòng bảng ở ngôi đầu.

Messi và Ronaldo có thể "đụng độ" ở tứ kết World Cup 2026

Tại World Cup 2026, Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng K sẽ gặp Colombia, Uzbekistan và DR Congo. Trong khi đó, Messi và nhà đương kim vô địch thế giới Argentina ở bảng J sẽ gặp Áo, Algeria và Jordan.

Trên lý thuyết, cả hai đội đều có cơ hội rất lớn để đứng đầu bảng. Nếu điều này xảy ra, họ sẽ được xếp cùng một nhóm ở vòng đấu loại trực tiếp (knock-out), tạo điều kiện cho một trận tứ kết tiềm năng sẽ xảy ra.

Messi đang chạy đà hoàn hảo trước World Cup 2026, khi ghi cho Inter Miami tổng cộng 9 bàn và có 1 kiến tạo sau 12 trận Ảnh: Reuters

Đánh giá về khả năng này, Messi cho rằng: "Chúng ta phải hiểu rằng, còn có những ứng cử viên khác mạnh hơn đội tuyển Argentina, những đội đang có phong độ tốt hơn. Như Pháp đang rất mạnh mẽ một lần nữa, với rất nhiều cầu thủ hàng đầu. Tây Ban Nha cũng vậy, Brazil, mặc dù họ đã không ở phong độ tốt nhất trong một thời gian, nhưng họ luôn là những ứng cử viên. Tôi nghĩ Bồ Đào Nha cũng có một đội tuyển rất cạnh tranh".

"Về đội tuyển Argentina, chúng tôi đang chuẩn bị như thế nào cho World Cup? Chúng tôi đang có phong độ tốt. Đúng là một số cầu thủ bị chấn thương hoặc không thường xuyên ra sân, nhưng mỗi khi đội tuyển này tập hợp lại, mọi người luôn chứng tỏ tinh thần chiến đấu, khát khao chiến thắng và cống hiến hết mình để đạt được mục tiêu.

World Cup luôn khó khăn vì tất cả các đội tuyển quốc gia đều rất mạnh. Chúng tôi phải mơ ước, như chúng tôi vẫn luôn làm ở mọi giải đấu, dù là Copa America hay World Cup, nhưng chúng tôi cũng phải hiểu rằng có những đội khác được đánh giá cao hơn và có thể đến giải với phong độ tốt hơn.

Dù vậy, đội tuyển Argentina này sẽ luôn cạnh tranh và cống hiến hết mình", Messi kết luận. Qua đó, cũng đã nhấn mạnh việc chính thức đồng ý tham dự World Cup 2026 mà lâu nay anh vẫn để ngỏ.

Ở mùa này, Messi đang đạt phong độ cực tốt và chạy đà hoàn hảo trước World Cup 2026, khi ghi cho Inter Miami tổng cộng 9 bàn và có 1 kiến tạo sau 12 trận.

Messi cũng khẳng định, anh không lo lắng khi sắp bước qua tuổi 40, và sẽ tiếp tục thi đấu khi vẫn cảm thấy thể lực sung mãn và tiếp tục làm những gì mình yêu thích trên sân cỏ.