Indonesia than thở bị rơi bảng ‘tử thần’ Asian Cup 2027, mơ vượt đội tuyển Việt Nam

Indonesia đối mặt với 2 "ông lớn' vô địch Asian Cup nhiều nhất

"Đội tuyển Indonesia đã rơi vào bảng "tử thần" tại Asian Cup 2027. Trong đó, đội Nhật Bản với 4 lần vô địch, nhiều nhất lịch sử Asian Cup, trong khi Qatar là đội đã có 2 lần vô địch liên tiếp các kỳ gần đây nhất (năm 2019 và 2023). Đây cũng là các đội tham dự World Cup 2026.

Bên cạnh là đối thủ lớn trong khu vực, đội tuyển Thái Lan. Rõ ràng, Indonesia đã nằm ở một bảng đấu vô cùng khó khăn để có thể lặp lại thành tích lịch sử lọt vào vòng 16 đội như năm 2023", CNN Indonesia than thở.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) rơi vào bảng đấu có đến 2 nhà vô địch Asian Cup nhiều nhất trong lịch sử

Tuy nhiên, với HLV John Herdman của đội tuyển Indonesia thì xem đây là cơ hội tốt cho đội bóng xứ vạn đảo vượt thử thách, và tiến lên một đẳng cấp mới trong mục tiêu đang đặt ra.

"Tôi nghĩ kết quả bốc thăm này mang lại cho chúng ta cơ hội tuyệt vời để tiến thêm một bước nữa. Chúng tôi sẽ đối đầu với những đội bóng mạnh nhất của bóng đá châu Á, sau đó là những đội tham dự World Cup như Qatar, và cả một trong những đối thủ lớn nhất trong khu vực là Thái Lan", HLV John Herdman chia sẻ.

"Vòng bảng Asian Cup 2027 sẽ rất cạnh tranh đối với Indonesia. Đó sẽ là một thử thách lớn, nhưng cũng là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi tiếp tục phát triển với tư cách là một quốc gia và cho người hâm mộ thấy rằng, chúng tôi đang đi đúng hướng tới World Cup 2030", HLV John Herdman nhấn mạnh thêm.

Cũng theo HLV người Anh của đội tuyển Indonesia: "Asian Cup rất quan trọng đối với mục tiêu dài hạn của Indonesia, vì chúng tôi phải làm quen với việc thi đấu ngoài Indonesia. Đây là một bước quan trọng mà chúng ta phải thực hiện. Đồng thời, chúng tôi cũng phải làm quen với việc đối đầu với những đối thủ mạnh hơn và thu hẹp khoảng cách hiện tại giữa bóng đá Indonesia và Nhật Bản hay Qatar. Nếu muốn giành vé dự World Cup 2030, khoảng cách đó phải được thu hẹp".

Để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, giải đấu diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2 đầu năm tới, đội tuyển Indonesia cũng đã lên kế hoạch thi đấu giao hữu quốc tế ở FIFA Days tháng 6. Trong đó, đội bóng xứ vạn đảo sẽ có hai trận giao hữu gặp đội Oman và Mozambique lần lượt các ngày 5.6 và 9.6, đều tại sân nhà Gelora Bung Karno.

Indonesia mơ vượt mặt đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Yunus Nusi: "Mục tiêu của đội tuyển ở các trận giao hữu này là giành chiến thắng, để qua đó cải thiện hơn nữa vị trí trên bảng xếp hạng FIFA".

Trong đó, một trong những tiêu chí hàng đầu của PSSI là hy vọng đội tuyển Indonesia sẽ dần bắt kịp và qua mặt thứ hạng của các đội xếp trên ở khu vực như Thái Lan (hạng 93) và Việt Nam (hạng 99).

Mặc dù vậy, đội tuyển Indonesia (hạng 122 thế giới) gặp Oman (hạng 79) và Mozambique (hạng 101), đều là những thử thách rất lớn không dễ vượt qua.

Đội tuyển Mozambique dù xếp dưới cả đội tuyển Việt Nam, nhưng trong đội hình đang sở hữu các cầu thủ thi đấu ở Ngoại hạng Anh như Reinildo Mandava (ở CLB Sunderland) và Geny Catamo (Sporting Lisbon, Bồ Đào Nha). Trong khi Oman cũng góp mặt ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 như Indonesia.