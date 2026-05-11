FIFA sốt vó vì Trung Quốc chưa có bản quyền truyền hình World Cup: Thương lượng nóng trước giờ G

"FIFA đang hoảng loạn vì quyền phát sóng tại Trung Quốc vẫn chưa được thỏa thuận chỉ hơn một tháng trước World Cup, và có khả năng sẽ giảm giá đáng kể", SCMP Sport cho biết.

Cũng theo SCMP Sport: "Mức phí ban đầu được FIFA yêu cầu lên đến 300 triệu USD, sau đó mức giá giảm xuống còn từ 120 triệu USD đến 150 triệu USD, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức đề nghị chỉ 80 triệu USD mà Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) đã đưa ra".

Các bên cho đến nay đã bế tắc hoàn toàn trong mọi cuộc đàm phán bản quyền truyền hình World Cup ly kỳ nhất ở Trung Quốc. Một phần là do CCTV không nhượng bộ và FIFA cũng không muốn giảm sâu quyền lợi của mình.

Một yếu tố cũng khá lạ lùng nữa là CCTV cho rằng, việc đội tuyển Trung Quốc không có mặt ở World Cup, kỳ thứ 6 liên tiếp kể từ năm 2002, nên không nhất thiết nước này phải mua bằng được bản quyền truyền hình World Cup.

Hơn nữa, dù Trung Quốc có lượng người xem khổng lồ, nhưng World Cup 2026 được đánh giá là không mang lại nhiều doanh thu quảng cáo cho CCTV. Các trận đấu đều diễn ra vào giữa đêm hoặc vào sáng sớm do chênh lệch múi giờ. Ngoài ra, các bình luận viên và nhà báo truyền hình có thể không được tường thuật trực tiếp tại chỗ vì lo ngại về việc nhập cảnh vào nước Mỹ, theo SCMP Sport.

FIFA giảm giá 50% để Trung Quốc sở hữu bản quyền World Cup?

Trước khả năng cực kỳ lớn Trung Quốc sẽ không có bản quyền truyền hình. Đây là thị trường chiếm đến 49,8% tổng số giờ xem các trận đấu ở World Cup trên các nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội toàn cầu như tại Qatar 2022.

Các nguồn tin cho biết, các sếp lớn của FIFA, bao gồm Tổng thư ký Mattias Grafstrom và Jean-Christophe Petit, giám đốc bản quyền truyền thông, sẽ bay đến Bắc Kinh ngay trong tuần này để thảo luận vấn đề với CCTV, SCMP Sport cho biết.

"Cả hai bên được cho là lạc quan về việc sẽ đạt được thỏa thuận và một thông báo có thể được đưa ra vào nửa cuối tháng 5, với việc FIFA sẵn sàng đưa ra những "nhượng bộ đáng kể" cho CCTV được quyền phát sóng World Cup 2026.

Trong đó, rất có thể cơ quan bóng đá thế giới sẽ giảm đến 50% mức phí từng đưa ra. Nhưng trong gói bản quyền truyền hình này sẽ bao gồm cho World Cup 2026 và 2030. Và CCTV được cho là sẵn sàng trả nhiều hơn số tiền đã nêu, nhưng phải sở hữu thêm bản quyền truyền hình World Cup 2030", SCMP Sport tiết lộ.

SCMP Sport cũng cho biết, theo một báo cáo cho thấy bản quyền truyền hình World Cup 2026 được FIFA bán cho 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo các mức giá khác nhau. Như tại Thái Lan là 14 triệu USD, trong khi tại Nhật Bản lên đến 200 triệu USD. Tại Hồng Kông, mức giá được niêm yết là 25 triệu USD.

Hai quốc gia Đức và Anh lần lượt sở hữu bản quyền truyền hình là 120 triệu USD và 350 triệu USD, nhưng là cho hai kỳ World Cup 2026 và 2030. Trong khi Ý, nơi đội tuyển không đủ điều kiện tham dự World Cup lần thứ ba liên tiếp, cũng đã ký một thỏa thuận trị giá 80 triệu USD với FIFA, cũng theo SCMP Sport.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là 1 trong 6 nước đã sớm sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2026, được phát sóng trọn vẹn các trận đấu trên các kênh sóng của VTV (Đài truyền hình Việt Nam).