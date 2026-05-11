‘Derby Đông Nam Á’ cực hay ở Asian Cup 2027, Thái Lan và Indonesia cùng căng thẳng: Vì sao?

Cơ hội nào cho 4 đội Đông Nam Á ở Asian Cup 2027

Trong 4 đội khu vực Đông Nam Á góp mặt ở Asian Cup 2027, Thái Lan và Indonesia sẽ phải quyết đấu ở trận quyết định tại bảng F, đội thắng ít nhất sẽ có hy vọng tranh suất đội hạng ba có thành tích tốt nhất (4 đội trong 6 bảng đấu) để đi tiếp vào vòng 16 đội. Vì bảng này còn có hai đối thủ rất mạnh là Nhật Bản và Qatar.

Báo chí khu vực đặt kỳ vọng vào đội tuyển Việt Nam sẽ đủ sức cạnh tranh và giành một trong hai vị trí đầu bảng vào vòng 16 đội Asian Cup 2027 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Có thể nói rằng, một trận đấu sinh tử sẽ diễn ra giữa Indonesia và Thái Lan để tranh vị trí thứ ba trong bảng là điều chắc chắn. Nhật Bản và Qatar không chỉ thường xuyên dự World Cup, mà tại đấu trường Asian Cup, họ đều là những đội rất giàu tham vọng và đã đạt nhiều thành tích nhất, lần lượt đã 4 và 2 lần vô địch. Sẽ vô cùng khó để cạnh tranh một trong hai vị trí đầu bảng với các "ông lớn" này", theo CNN Indonesia.

Với hai đội còn lại của khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E với Hàn Quốc, UAE và đội thắng ở cặp đấu Li Băng và Yemen. Còn Singapore nằm ở bảng D với Úc, Iraq và Tajikistan.

Theo các đánh giá của báo chí khu vực, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh một trong hai vị trí đầu bảng để giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.

Bảng E, Hàn Quốc được đánh giá mạnh vượt trội, cho dù họ không có những ngôi sao hàng đầu như Son Heung-min (thi đấu tại Mỹ), hay Hwang Hee-chan (ở Anh) và Lee Kang-in (tại Pháp).

Trong khi đó, UAE không còn mạnh như trước đây, nên Việt Nam có thể chơi được. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á năm 2019, đội tuyển Việt Nam từng đánh bại UAE 1-0 trên sân nhà Mỹ Đình với bàn thắng duy nhất do tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi, trước khi thua lại tỷ số 2-3 ở trận lượt về.

Còn Li Băng hoặc Yemen, đây là hai đối thủ mà HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan rất muốn gặp, nhưng cuối cùng lại phải đụng độ với Indonesia.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) sẽ phải quyết đấu với Indonesia để tìm hy vọng tiến xa ở Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Li Băng (hạng 108 thế giới) hoặc Yemen (149 thế giới) giành vé dự Asian Cup 2027, đều là các đối thủ vừa tầm để đội tuyển Việt Nam cạnh tranh và hy vọng sẽ giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu quyết định.

Theo lịch thi đấu chính thức Asian Cup 2027 được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, đội tuyển Việt Nam ra quân gặp UAE ngày 11.1.2027, sau đó gặp Hàn Quốc ngày 15.1.2027 và trận cuối sẽ gặp Li Băng hoặc Yemen vào ngày 20.1.2027.

Với đội tuyển Singapore, theo Straits Times, họ hy vọng đội nhà cũng có thể cạnh tranh với đối thủ vừa tầm là Tajikistan (hạng 103 thế giới), cũng như tìm kiếm các kết quả khả quan khi đối đầu với hai đội dự World Cup 2026 là Úc và Iraq, để hy vọng tìm cơ hội nằm trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp.

Ai chiếm ưu thế ở trận derby Đông Nam Á?

Với cặp đấu giữa hai đội Thái Lan và Indonesia tại bảng F diễn ra ngày 20.1.2027, HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan gọi đây là "trận derby Đông Nam Á". Trong khi phía Indonesia, gọi đây là "trận đấu sinh tử", như CNN Indonesia đề cập.

Đội tuyển Indonesia (áo trắng) sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu, nhưng đã gặp và thua đậm đội Nhật Bản tỷ số 0-6 tại vòng loại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Thái Lan đang chiếm ưu thế trong những lần đối đầu với Indonesia ở mọi giải đấu, với thành tích có đến 38 trận thắng, hòa 16 và thua 26 trận. Trong 7 lần gặp nhau gần đây nhất, "Voi chiến" cũng thắng đội bóng xứ vạn đảo tới 4 trận và hòa 3. Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA của Thái Lan (93) cũng bỏ xa Indonesia (hạng 122). Vì vậy, đã có ý kiến cho rằng đội tuyển Thái Lan sẽ trên cơ Indonesia trong cuộc quyết đấu để tìm hy vọng ở Asian Cup 2027.

Nhưng CĐV Indonesia cũng chỉ ra điểm họ sẽ hơn đội tuyển Thái Lan, đó là dàn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan đang thi đấu ở châu Âu. Giá trị toàn đội Indonesia hiện cũng cao nhất khu vực Đông Nam Á, với trị giá 36 triệu USD (khoảng hơn 947 tỉ đồng). Trong khi đội Thái Lan chỉ có 10,2 triệu USD (khoảng 268 tỉ đồng), theo trang Transfermarkt.

"Đội tuyển Indonesia có thể bị đánh giá thấp trong bảng F, vì thứ hạng FIFA thấp nhất, nhưng về sức mạnh đội hình và qua những gì đã thể hiện ở vòng loại World Cup 2026, chắc chắn họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu ở bảng F, đội tuyển Thái Lan ra quân gặp Qatar ngày 11.1.2027, sau đó gặp Nhật Bản ngày 16.1.2027 và trận cuối gặp Indonesia ngày 20.1.2027. Còn Indonesia ra quân gặp Nhật Bản ngày 11.1.2027, sau đó gặp Qatar ngày 16.1.2027, trước khi đối đầu Thái Lan.