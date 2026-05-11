FIFA ASEAN Cup 2026 có gì đặc biệt: Cơ hội cải thiện thứ hạng cho đội tuyển Việt Nam

Theo các nguồn tin, FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 21.9 đến 6.10.2026 trong quãng thời gian FIFA Days. Đây là điểm khác biệt lớn so với AFF Cup - giải đấu vốn thường diễn ra ngoài lịch thi đấu quốc tế của FIFA.

Việc tổ chức trong dịp FIFA Days giúp các trận đấu được tính điểm FIFA với hệ số cao hơn. Điều này mở ra cơ hội cho các đội tuyển Đông Nam Á cải thiện thứ hạng thế giới nhanh hơn so với trước đây.

Thể thức thi đấu mới lạ

Theo thông tin ban đầu, FIFA ASEAN Cup dự kiến có 14 đội tham dự và chia thành 2 hạng đấu. Hạng 1 gồm 8 đội, chia thành 2 bảng. Hạng 2 gồm 6 đội, cũng chia thành 2 bảng. Việc phân hạng sẽ dựa trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại của các đội tuyển.

Indonesia được cho là địa điểm tổ chức các trận đấu hạng 1, còn hạng 2 có thể diễn ra tại Hồng Kông.

Giải đấu sẽ không có vòng bán kết. Hai đội nhất bảng sẽ vào chung kết, trong khi hai đội nhì bảng tranh hạng ba. Mỗi đội dự kiến thi đấu từ 2 đến 4 trận.

Ngoài chuyên môn, FIFA ASEAN Cup còn có mức thưởng đáng chú ý. Theo các nguồn tin, mỗi đội tham dự sẽ nhận khoảng 125.000 USD phí hỗ trợ. Đội vô địch hạng 1 có thể nhận 1 triệu USD, còn đội vô địch hạng 2 nhận khoảng 300.000 USD.

Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup không chỉ đơn thuần là giải đấu khu vực như AFF Cup trước đây. Việc FIFA trực tiếp đứng ra tổ chức cho thấy bóng đá Đông Nam Á đang nhận được sự quan tâm lớn hơn từ cơ quan điều hành bóng đá thế giới. Đây cũng có thể xem là bước đi nhằm nâng tầm tính cạnh tranh, thương mại và giá trị chuyên môn cho bóng đá khu vực.

Trong nhiều năm qua, các đội tuyển Đông Nam Á thường gặp bất lợi về điểm số FIFA do phần lớn giải đấu khu vực diễn ra ngoài FIFA Days. Điều này khiến nhiều đội dù đạt thành tích tốt nhưng vẫn khó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu FIFA ASEAN Cup được triển khai đúng kế hoạch, các đội tuyển trong khu vực sẽ có thêm cơ hội tích lũy điểm số khi gặp những đối thủ có thứ hạng cao hơn.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở hạng 1

Theo bảng xếp hạng FIFA hiện tại, đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm hạng 1 cùng Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Trong khi đó, hạng 2 gồm Hồng Kông, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) xác nhận đã đồng ý tham dự giải đấu. Phó tổng thư ký AIFF M Satyanarayan chia sẻ với Times of India ngày 7.5: "AIFF đã chấp nhận lời mời của FIFA và ký thỏa thuận tham dự. Chúng tôi hiện đang chờ thêm chi tiết". Trong khi đó bóng đá Trung Quốc được cho là đang cân nhắc lời mời từ FIFA.