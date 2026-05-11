U.17 Việt Nam vẫn rộng cửa vào tứ kết và dự World Cup dù thua đậm U.17 Hàn Quốc

Trước U.17 Hàn Quốc được đánh giá vượt trội, U.17 Việt Nam đã có trận đấu đầy nỗ lực. Đội bóng áo đỏ thậm chí tạo bất ngờ khi vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Lê Sỹ Bách và duy trì lợi thế trong phần lớn thời gian trận đấu.

Tuy nhiên, sự sa sút ở những phút cuối khiến U.17 Việt Nam liên tiếp nhận 4 bàn thua ở các phút 83, 86, 88 và 90+4, qua đó đánh rơi trận đấu theo cách đầy tiếc nuối. Kết quả này cũng khiến thầy trò HLV Cristiano Roland chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại.

Dẫu vậy, cục diện bảng C vẫn chưa ngã ngũ sau khi U.17 UAE thất bại 2-3 trước U.17 Yemen ở trận đấu còn lại. Sau 2 lượt trận, U.17 Hàn Quốc dẫn đầu bảng với 4 điểm, U.17 Việt Nam đứng nhì với 3 điểm. U.17 Yemen cũng có 3 điểm nhưng xếp sau do thua thành tích đối đầu, còn U.17 UAE đứng cuối với 1 điểm.

Điều tích cực với U.17 Việt Nam là đội bóng vẫn nắm quyền tự quyết. Ở lượt trận cuối diễn ra lúc 0 giờ ngày 14.5, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ gặp U.17 UAE, trong khi U.17 Hàn Quốc đối đầu U.17 Yemen.

U.17 Việt Nam vẫn rộng cửa dự World Cup dù thua đậm U.17 Hàn Quốc

Dù thua đậm trước U.17 Hàn Quốc, U.17 Việt Nam vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực khi từng gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ mạnh nhất bảng. Bài toán lớn nhất với đội bóng trẻ Việt Nam lúc này là khả năng duy trì sự tập trung và bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Tại VCK U.17 châu Á 2026, 8 đội vào tứ kết sẽ giành quyền tham dự U.17 World Cup.

Nếu đánh bại U.17 UAE, U.17 Việt Nam gần như chắc chắn giành vé vào tứ kết và đoạt suất dự World Cup bất chấp kết quả trận đấu còn lại. Trong trường hợp hòa, đội bóng áo đỏ sẽ phải chờ U.17 Hàn Quốc không thua U.17 Yemen mới có cơ hội đi tiếp.

Trong trường hợp thất bại trước U.17 UAE ở lượt trận cuối, U.17 Việt Nam sẽ không còn cơ hội giành vé vào tứ kết do không thể cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu bảng C. Tuy nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn chưa hết hy vọng góp mặt tại U.17 World Cup 2026.

Cơ hội đặc biệt này xuất phát từ việc châu Á có tới 9 suất tham dự U.17 World Cup, gồm 8 suất dành cho các đội vượt qua vòng bảng và 1 suất mặc định cho chủ nhà U.17 Qatar.

Nếu U.17 Qatar giành quyền vào tứ kết, suất World Cup còn lại sẽ được trao cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất trong số các bảng đấu. Khi đó, U.17 Việt Nam vẫn có cơ hội đi World Cup dù chỉ xếp thứ ba bảng C.

Dẫu vậy, điều kiện dành cho đội bóng của HLV Cristiano Roland là phải sở hữu thành tích tốt hơn các đội đứng thứ ba ở những bảng còn lại. Ngoài ra, kết quả đối đầu với đội cuối bảng sẽ không được tính do bảng D chỉ có 3 đội sau khi U.17 CHDCND Triều Tiên rút lui trước giải.