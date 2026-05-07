Báo Hàn Quốc chỉ trích đội nhà vì suýt thua U.17 UAE, đặc biệt coi trọng U.17 Việt Nam

Trận ra quân thất vọng của U.17 Hàn Quốc

Theo Daum, U.17 Hàn Quốc “đã suýt nhận thất bại” dù trước giải được đánh giá rơi vào bảng đấu tương đối dễ. Tờ báo này nhấn mạnh đội bóng trẻ xứ kim chi phải nhờ tới khoảnh khắc tỏa sáng muộn của tài năng An Ju-wan mới giữ lại được 1 điểm trước UAE.

Ở trận đấu diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Pitch B tại Jeddah (Ả Rập Xê Út), U.17 Hàn Quốc bất ngờ thủng lưới ngay phút thứ 8 sau pha dứt điểm của Buti Al-Neti bên phía U.17 UAE. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép, đại diện Đông Á lại bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu.

Daum cho rằng: “U.17 Hàn Quốc không thể phục hồi sau bàn thua sớm và đã trải qua trận đấu đầy khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của U.17 UAE. Phải đến phút 88, An Ju-wan mới ghi bàn gỡ hòa bằng pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm chéo góc đẹp mắt để cứu đội nhà khỏi thất bại”.

Đáng chú ý, nhiều tờ báo Hàn Quốc đồng loạt nhắc tới An Ju-wan như điểm sáng hiếm hoi. Yonhap đánh giá: “Bàn thắng của An Ju-wan đã giải cứu U.17 Hàn Quốc thoát khỏi bờ vực trắng tay ở trận mở màn. Đây là tiền đạo thuộc biên chế Seoul E-Land và là cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất của đội hình U.17 Hàn Quốc hiện tại. Anh là con trai của HLV An Seong-nam (CLB Seoul E-Land). Tiền đạo này từng lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ra sân tại K-League 2 khi mới 16 tuổi 11 tháng 7 ngày”.

U.17 Hàn Quốc (phải) hòa vất vả ngày ra quân ẢNH: AFC

Dù vậy, truyền thông Hàn Quốc vẫn tỏ rõ sự lo lắng sau màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội nhà. Daum thẳng thắn nhận định việc chỉ giành 1 điểm trước UAE khiến U.17 Hàn Quốc tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự U.17 World Cup 2026.

Đáng chú ý, báo chí Hàn Quốc đặc biệt nhắc đến U.17 Việt Nam trước lượt trận thứ hai. Sau khi đánh bại U.17 Yemen 1-0, thầy trò HLV Cristiano Roland đang tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm, trong khi U.17 Hàn Quốc mới chỉ có 1 điểm.

Yonhap đánh giá: “Trận gặp U.17 Việt Nam vào ngày 11.5 sẽ mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với U.17 Hàn Quốc trong cuộc đua vào tứ kết”.

Trong khi đó, News1 cũng nhấn mạnh: “U.17 Hàn Quốc cần phải điều chỉnh ngay lập tức. Chúng ta cần phải cải thiện khả năng dứt điểm và sự tập trung nơi hàng thủ nếu không muốn tiếp tục mất điểm ở trận gặp U.17 Việt Nam. Trước giải, với 2 lần vô địch U.17 châu Á, chúng ta được xem là ứng viên mạnh nhất bảng C. Tuy nhiên, sau lượt trận đầu tiên, cục diện đã trở nên khó lường hơn rất nhiều”.

