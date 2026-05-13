Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ phá bỏ 'lời nguyền' AFF Cup

Hồng Nam
Hồng Nam
13/05/2026 06:57 GMT+7

Đội tuyển VN chưa từng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch AFF Cup, đó là rào cản lịch sử mà thầy trò HLV Kim Sang-sik phải vượt qua.

Áp lực duy trì thành công

Đội tuyển VN từng 3 lần vô địch AFF Cup vào các năm 2008, 2018 và 2024, chỉ ít hơn Thái Lan (7 lần) và Singapore (4 lần). Tuy nhiên, khác với hai đối thủ Đông Nam Á, VN chưa từng bảo vệ thành công ngôi cao nhất khu vực.

Đội tuyển Việt Nam sẽ phá bỏ 'lời nguyền' AFF Cup- Ảnh 1.

Đội tuyển VN trải qua 2 năm bất bại ở các giải chính thức

ẢNH: MINH TÚ

Việc liên tục "ngã ngựa" sau khi vô địch AFF Cup cho thấy đội tuyển VN chưa đủ chiều sâu để kiến thiết một chu kỳ thành công bền vững. Minh chứng là sau giai đoạn đỉnh cao năm 2008, đội tuyển VN trải qua quá trình sa sút kéo dài suốt 10 năm, cho đến khi HLV Park Hang-seo tới và thay đổi lịch sử. Còn năm 2018, VN vô địch AFF Cup rồi sau đó vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022, nhưng chu kỳ thành công cũng chỉ kéo dài 3 năm. Điểm chung của những lần vô địch là đội tuyển VN sở hữu "thế hệ vàng", rồi xuống dốc ở thời điểm thế hệ đó sa sút.

Đó là sức nặng lịch sử đặt lên vai thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2024 chủ yếu nhờ phong độ chói sáng của Xuân Son (ghi 7 bàn) cùng khả năng gắn kết tập thể, xây dựng lối chơi tối giản, trực diện của HLV Kim Sang-sik. Thành công này chưa phải "quả ngọt" của quá trình phát triển cầu thủ bền vững. Sự vững chãi chỉ được công nhận nếu VN bảo vệ thành công ngai vàng AFF Cup tại giải đấu khởi tranh vào tháng 7 tới. So với 2 năm trước, cầu thủ trong tay ông Kim Sang-sik đã mạnh hơn. Xuân Son vẫn ở đó, lại có sự bổ sung giá trị mang tên Hoàng Hên ở hàng tiền vệ. Phong độ chói sáng của Đình Bắc với 10 bàn sau 6 trận cũng mang tới cho ông Kim hạt nhân tấn công mới mẻ và tiềm năng, đủ sức khuấy đảo bóng đá Đông Nam Á. Khi "tre" còn chưa già (các cầu thủ trụ cột thuộc thế hệ 1996 - 1999 vẫn duy trì phong độ, thể lực tốt), "măng" đã mọc với chiến công vang dội của lứa U.23 VN tại giải U.23 châu Á. Sự hòa quyện của hai thế hệ, cộng với lực lượng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều giúp đội tuyển VN hội tụ tinh hoa từ nhiều nguồn, nhờ vậy có đủ "bột" để nhào nặn lối chơi đa dạng, biến hóa hơn, tránh sự phụ thuộc vào 1, 2 lứa cầu thủ rồi sụp đổ khi trụ cột sa sút như trước đây.

Chiến lược của thầy Kim

Đội tuyển VN từng vô địch AFF Cup 2024 nhờ bước ngoặt là chuyến tập huấn Hàn Quốc vào tháng 11.2024, chỉ 1 tháng trước giải.

Trong 10 ngày tập huấn cùng 3 trận giao hữu, ông Kim đã cùng học trò trải qua giáo án thể lực chuẩn K-League. Đến từ nền bóng đá có chuẩn thể lực, tốc độ và sức mạnh ở đỉnh cao châu Á, chiến lược gia Hàn Quốc hiểu rõ "chiếc van" khơi nguồn năng lực học trò. Sự dứt khoát của ông thể hiện ở chỗ những cầu thủ không đáp ứng yêu cầu cường độ chơi bóng đều bị loại, dù là trụ cột. Còn những gương mặt mới như Ngọc Tân, Vĩ Hào… lại được tin dùng nhờ phù hợp với tiêu chí của ban huấn luyện.

Trước thềm AFF Cup 2026, đội tuyển VN sẽ tiếp tục tập huấn ở Hàn Quốc, với mức độ sàng lọc khắc nghiệt hơn nhiều. Sau tròn 2 năm huấn luyện ở VN, HLV Kim Sang-sik đã hiểu rõ tiềm năng nền bóng đá, đồng thời nắm được nguồn cầu thủ để tái thiết đội tuyển. Các trụ cột phải rất nỗ lực bảo vệ vị trí của mình trước sức công phá của lớp trẻ, cũng như những cầu thủ Việt kiều (đã có hoặc chuẩn bị có quốc tịch) đẳng cấp đang chờ ngày lên tuyển.

Đó là sự cạnh tranh cần thiết để kiến tạo nội lực cho đội tuyển VN. Đoạt chức vô địch không có nghĩa đội hình ấy đã tối ưu và không cần phải thay đổi. Cả hai cú trượt ngã sau chức vô địch AFF Cup trong quá khứ đều đến từ việc giữ nguyên một bộ khung con người. Ông Kim cần tránh vết xe đổ để tạo nên một tập thể biến đổi không ngừng theo thời cuộc. Đội tuyển VN đủ mạnh để vượt qua bức tường lịch sử, hay nói đúng hơn, là để phá bỏ giới hạn của chính mình.

Tin liên quan

Cặp Đình Bắc - Xuân Son sẽ giúp đội tuyển Việt Nam 'càn quét' AFF Cup?

Cặp Đình Bắc - Xuân Son sẽ giúp đội tuyển Việt Nam 'càn quét' AFF Cup?

Phong độ chói sáng của Đình Bắc tại V-League giúp HLV Kim Sang-sik có thêm mũi tấn công lợi hại song hành cùng Xuân Son ở đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam dùng Xuân Son - Tài Lộc - Hoàng Hên cùng lúc: Nên không?

Đình Bắc và 'cuộc hẹn' với lịch sử

Khám phá thêm chủ đề

AFF Cup đội tuyển Việt Nam vô địch lịch sử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận