Đình Bắc và 'cuộc hẹn' với lịch sử

Cuộc đua quá khắc nghiệt với tiền đạo nội

V-League suốt hơn 2 thập niên qua (kể từ thời điểm chuyển mình sang chuyên nghiệp mùa 2000-2001) luôn là "vùng đất khó sống" với các chân sút nội. Ngoại binh thường chiếm vai trò ghi bàn chủ lực, còn cầu thủ Việt Nam chủ yếu đá dạt biên, làm bóng hoặc hỗ trợ chiến thuật. Bởi vậy, việc một nội binh cán mốc trên 10 bàn đã là thành tích đáng kể, còn cuộc đua Vua phá lưới gần như mặc định thuộc về các tiền đạo nước ngoài.

Đình Bắc giải tỏa áp lực và đang cực kỳ thăng hoa ẢNH: MINH TÚ

Trong lịch sử V-League chuyên nghiệp, chỉ có Nguyễn Anh Đức từng giành danh hiệu Vua phá lưới với tư cách cầu thủ nội. Mùa trước, Tiến Linh suýt trở thành người thứ 2, nhưng do BTC điều chỉnh phút cuối (bàn thắng ghi vào lưới CLB Hải Phòng chuyển thành pha phản lưới của Bùi Tiến Dụng), chân sút sinh năm 1997 chỉ còn 13 bàn, kém Alan của CLB Công an Hà Nội 1 bàn. Nếu không có "sự cố" này, Tiến Linh thậm chí trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất có 2 mùa ghi từ 14 bàn trở lên.

Những con số ấy phần nào cho thấy chuỗi phong độ hiện tại của Đình Bắc là rất đặc biệt. Nếu tiếp tục hiệu suất ghi bàn đáng sợ như hiện tại (1,67 bàn/trận), tiền đạo quê Nghệ An có thể đi vào lịch sử với tư cách một trong những chân sút nội xuất sắc nhất V-League.

Bước chuyển mình của Đình Bắc

Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách Đình Bắc ghi bàn. Anh không phải mẫu tiền đạo "đóng đinh" trong vòng cấm để chờ cơ hội. Cầu thủ của CLB CAHN được phép di chuyển rộng, dám rê bóng, dám đối đầu và đặc biệt rất lạnh lùng trong các pha xử lý cuối cùng. Từ những cú dứt điểm một chạm, đánh đầu cho đến các tình huống phản công tốc độ cao, Đình Bắc đều cho thấy sự hoàn thiện đáng kể.

Dĩ nhiên, hành trình phía trước không hề dễ dàng. CLB vẫn còn gặp Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Becamex TP.HCM và Thể Công Viettel. Đây đều là những đối thủ từ tốp giữa trở lên nên mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Đồng thời, khi đạt phong độ cao, Đình Bắc sẽ lập tức trở thành mục tiêu bị "chăm sóc đặc biệt". Các hàng thủ chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ hơn cách di chuyển của Đình Bắc, đồng thời hạn chế khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự, nơi anh đặc biệt nguy hiểm với khả năng bứt tốc, càn lướt mạnh mẽ.

Đình Bắc nhận sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Alexandre Polking ẢNH: MINH TÚ

Dù vậy, cả 4 CLB này đều không chơi kiểm soát bóng nhiều, thiên về phòng ngự phản công. Vì thế, CLB CAHN sẽ tiếp tục duy trì lối đá tấn công áp đảo, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho Đình Bắc. Quan trọng hơn, anh đang sở hữu thứ mà mọi tiền đạo đều cần khi bước vào giai đoạn bùng nổ: sự tự tin. Một tiền đạo đạt "điểm rơi" phong độ thường có khả năng biến những cơ hội rất nhỏ thành bàn thắng. Đình Bắc hiện mang lại cảm giác ấy mỗi khi chạm bóng trong khu vực 16m50.

Bóng đá Việt Nam từng mất rất nhiều năm để chờ đợi một chân sút đẳng cấp xuất hiện. Sau thời Công Vinh, Anh Đức rồi Tiến Linh, người ta kỳ vọng các chân sút như Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng... bùng nổ nhưng điều đó đã không xảy ra.

Sự xuất hiện của Đình Bắc vì thế không đơn thuần là hiện tượng phong độ. Nó còn đem đến hy vọng rằng V-League có thể lại sản sinh một trung phong nội đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với ngoại binh, một điều cực khó xảy ra. Và 4 vòng cuối sẽ là phép thử với Đình Bắc. Nhưng ngay cả khi chưa thể chạm tay vào mọi cột mốc lịch sử, Đình Bắc vẫn đang chứng minh anh không còn là "sao mai" nữa mà dần chuyển mình thành một ngôi sao thực thụ.