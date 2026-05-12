Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 nữ Việt Nam dừng chân trước ngưỡng cửa lịch sử, HLV Nhật Bản tiếc nuối

Nghi Thạo
Nghi Thạo
12/05/2026 00:07 GMT+7

Tấm vé World Cup chưa bao giờ gần đến thế, nhưng cũng chẳng dễ dàng chạm tay đến. U.17 nữ VN không thể hiện thực hóa được giấc mơ đặt chân đến sân chơi thế giới khi nhận thất bại 0-2 trước U.17 nữ Úc vào hôm qua 11.5.

Các cầu thủ Úc với sải chân dài và nền tảng thể lực dồi dào đã tạo ra áp lực nghẹt thở về phía khung thành thủ môn Trần Thị Cẩm My. Trong nửa đầu hiệp 1, U.17 nữ VN chơi phòng ngự tập trung, chủ động vây ráp, đeo bám quyết liệt. Những hậu vệ như Hoàng Thị Giang, Trần Thị An… phải hoạt động hết công suất và đã bọc lót tốt cho nhau để lấp khoảng trống trước sức càn lướt của đối thủ. Tuy nhiên, khi thể lực bị bào mòn, dưới điều kiện thi đấu nắng nóng và đã trải qua những trận đấu căng thẳng trước đó, hệ thống phòng ngự của VN bắt đầu xuất hiện những kẽ hở sau nửa đầu hiệp 1.

U.17 nữ Việt Nam dừng chân trước ngưỡng cửa lịch sử, HLV Nhật Bản tiếc nuối- Ảnh 1.

U.17 nữ VN (phải) không thể giành vé dự U.17 World Cup 2026

Ảnh: AFC

U.17 nữ Úc chủ động chơi chậm, phần nào nhường lại quyền kiểm soát bóng cho các học trò HLV Okiyama Masahiko. Khi U.17 nữ VN bắt đầu dâng cao đội hình, U.17 nữ Úc bất ngờ tăng tốc và tung ra "cú đấm" quyết định. Đoàn quân của HLV Michael Cooper bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu với những pha phất bóng dài liên tục. Đây là mấu chốt để U.17 nữ Úc phá vỡ cấu trúc phòng ngự của U.17 nữ VN. Trong những tình huống như vậy, các hậu vệ VN gần như không có cơ hội đua tốc độ với những cầu thủ có thể trạng cực tốt của Úc.

U.17 nữ VN dù bị dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1 nhưng không chùn bước. Hình ảnh các học trò ông Masahiko nỗ lực đẩy cao đội hình chơi tấn công trong hiệp 2 là minh chứng rõ nhất cho tinh thần không bao giờ bỏ cuộc khi rơi vào tình thế khó khăn. Dù bàn thắng không đến, nhưng cách các học trò HLV Masahiko tạo ra thế trận khởi sắc, đẩy đối phương vào thế phải phòng ngự là điều đáng khen. Nhìn lại cả hành trình tại VCK U.17 nữ châu Á 2026, chúng ta mới thấy hết sự kiên cường của các cô gái trẻ. Từ trận ra quân đầy kịch tính trước Thái Lan, khi các "đóa hồng nhỏ" của bóng đá VN đã chiến đấu với hơn 100% sức lực đến những giây phút cuối cùng.

Dừng chân ở tứ kết đồng nghĩa với việc lỡ hẹn tấm vé lịch sử đến Ma Rốc dự VCK U.17 World Cup nữ 2026 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, việc thi đấu đầy kiên cường để lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất giải U.17 nữ châu lục là thành tích đáng ghi nhận với thầy trò HLV Masahiko. Thất bại 0-2 trước U.17 Úc ở tứ kết châu Á là nỗi buồn, nhưng bên cạnh đó cũng mang lại bài học thực tế về cường độ thi đấu ở những sân chơi có đẳng cấp cao. Những giọt nước mắt trên sân cỏ hôm nay sẽ là trải nghiệm quý báu, là hành trang không thể thiếu để những Cẩm My, Minh Ánh hay Hồng Thái… trưởng thành hơn.

               HLV U.17 nữ VN lên tiếng

Đánh giá về trận đấu này, HLV Masahiko Okiyama cho biết: “Trong hiệp 1, U.17 nữ Việt Nam đã không thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Sang hiệp 2, chúng tôi điều chỉnh đội hình theo hướng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các tình huống vẫn chưa đạt được độ chính xác ý đồ chiến thuật".
Theo chiến lược gia người Nhật Bản, VCK U.17 nữ châu Á 2026 là cơ hội lớn để giành vé tham dự U.17 nữ World Cup 2026, nhưng U.17 nữ Việt Nam đã chưa thể tận dụng thành công. “Đây là cơ hội lớn để U.17 nữ Việt Nam giành quyền tham dự U.17 nữ World Cup 2026 nên việc không thể góp mặt là điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất. Dù vậy, kết quả vẫn là kết quả”, HLV Masahiko Okiyama chia sẻ.
Thuyền trưởng của U.17 nữ Việt Nam cũng cho rằng giải đấu lần này là dịp để đánh giá rõ hơn năng lực của các cầu thủ trẻ khi đối đầu với những đội bóng mạnh ở châu lục. “Nhìn tổng thể, so với các đội bóng tốp đầu châu Á, chúng ta vẫn còn thiếu nhiều yếu tố. Các cầu thủ có thể tập luyện tốt, nhưng khi bước vào thi đấu với những đối thủ có tốc độ thì xử lý bóng chưa đạt được hiệu quả cao. Điều này cần cải thiện thêm thông qua quá trình tập luyện”, HLV Masahiko Okiyama nhận định.
Ông cũng nhấn mạnh sự phối hợp giữa đội tuyển và các CLB trong việc nâng cao chuyên môn cho các cầu thủ trẻ để hướng tới các giải đấu trong tương lai: “Tôi và các CLB sẽ cùng nhau cải thiện về kỹ thuật, chiến thuật cho cầu thủ. Đây là vấn đề rất đáng chú ý, đặc biệt với những cầu thủ mới được triệu tập lên đội tuyển. Các em cần tiếp tục rèn luyện và hoàn thiện kỹ thuật cá nhân”, HLV Masahiko Okiyama khẳng định.

Tin liên quan

Bảng xếp hạng U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam đứng nhì sau Hàn Quốc, cửa dự World Cup vẫn sáng

Bảng xếp hạng U.17 châu Á mới nhất: U.17 Việt Nam đứng nhì sau Hàn Quốc, cửa dự World Cup vẫn sáng

U.17 Việt Nam tụt xuống ngôi nhì bảng C VCK U.17 châu Á 2026 sau trận thua 1-4 trước U.17 Hàn Quốc, song cánh cửa đến World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn rất sáng.

Việt Nam 0-2 Úc, tứ kết U.17 nữ châu Á 2026: Không thể tạo bất ngờ

HLV Kim chứng kiến cháu của Văn Toàn ghi bàn, U.14 HAGL thắng đẹp U.14 Jubilo Iwata

Khám phá thêm chủ đề

Hoàng Thị Giang Hồng Thái Trần Thị An Minh Ánh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận