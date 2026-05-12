U.17 nữ Việt Nam dừng chân trước ngưỡng cửa lịch sử, HLV Nhật Bản tiếc nuối

Các cầu thủ Úc với sải chân dài và nền tảng thể lực dồi dào đã tạo ra áp lực nghẹt thở về phía khung thành thủ môn Trần Thị Cẩm My. Trong nửa đầu hiệp 1, U.17 nữ VN chơi phòng ngự tập trung, chủ động vây ráp, đeo bám quyết liệt. Những hậu vệ như Hoàng Thị Giang, Trần Thị An… phải hoạt động hết công suất và đã bọc lót tốt cho nhau để lấp khoảng trống trước sức càn lướt của đối thủ. Tuy nhiên, khi thể lực bị bào mòn, dưới điều kiện thi đấu nắng nóng và đã trải qua những trận đấu căng thẳng trước đó, hệ thống phòng ngự của VN bắt đầu xuất hiện những kẽ hở sau nửa đầu hiệp 1.



U.17 nữ VN (phải) không thể giành vé dự U.17 World Cup 2026 Ảnh: AFC

U.17 nữ Úc chủ động chơi chậm, phần nào nhường lại quyền kiểm soát bóng cho các học trò HLV Okiyama Masahiko. Khi U.17 nữ VN bắt đầu dâng cao đội hình, U.17 nữ Úc bất ngờ tăng tốc và tung ra "cú đấm" quyết định. Đoàn quân của HLV Michael Cooper bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu với những pha phất bóng dài liên tục. Đây là mấu chốt để U.17 nữ Úc phá vỡ cấu trúc phòng ngự của U.17 nữ VN. Trong những tình huống như vậy, các hậu vệ VN gần như không có cơ hội đua tốc độ với những cầu thủ có thể trạng cực tốt của Úc.

U.17 nữ VN dù bị dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1 nhưng không chùn bước. Hình ảnh các học trò ông Masahiko nỗ lực đẩy cao đội hình chơi tấn công trong hiệp 2 là minh chứng rõ nhất cho tinh thần không bao giờ bỏ cuộc khi rơi vào tình thế khó khăn. Dù bàn thắng không đến, nhưng cách các học trò HLV Masahiko tạo ra thế trận khởi sắc, đẩy đối phương vào thế phải phòng ngự là điều đáng khen. Nhìn lại cả hành trình tại VCK U.17 nữ châu Á 2026, chúng ta mới thấy hết sự kiên cường của các cô gái trẻ. Từ trận ra quân đầy kịch tính trước Thái Lan, khi các "đóa hồng nhỏ" của bóng đá VN đã chiến đấu với hơn 100% sức lực đến những giây phút cuối cùng.

Dừng chân ở tứ kết đồng nghĩa với việc lỡ hẹn tấm vé lịch sử đến Ma Rốc dự VCK U.17 World Cup nữ 2026 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, việc thi đấu đầy kiên cường để lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất giải U.17 nữ châu lục là thành tích đáng ghi nhận với thầy trò HLV Masahiko. Thất bại 0-2 trước U.17 Úc ở tứ kết châu Á là nỗi buồn, nhưng bên cạnh đó cũng mang lại bài học thực tế về cường độ thi đấu ở những sân chơi có đẳng cấp cao. Những giọt nước mắt trên sân cỏ hôm nay sẽ là trải nghiệm quý báu, là hành trang không thể thiếu để những Cẩm My, Minh Ánh hay Hồng Thái… trưởng thành hơn.