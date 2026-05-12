Màn chạy đua chống rớt hạng hay hơn phim, đừng ‘có đùa’ với Đà Nẵng dù đang đáy bảng!

Điểm tựa kinh nghiệm

CLB Đà Nẵng và PVF-CAND đang cho thấy sự đối lập rõ rệt về lực lượng. Nếu PVF-CAND mang dáng dấp của một tập thể trẻ trung, giàu tiềm năng và giàu năng lượng, thì CLB Đà Nẵng lại đặt niềm tin vào kinh nghiệm trận mạc của những cầu thủ từng nhiều năm chinh chiến ở V-League.

Theo thống kê từ VPF, độ tuổi trung bình của Đà Nẵng là 27,1 tuổi, trong khi PVF-CAND chỉ là 23,8 tuổi. Khoảng cách hơn 3 tuổi không đơn thuần là sự chênh lệch về tuổi đời, mà phản ánh khác biệt lớn về trải nghiệm thi đấu đỉnh cao. Ở những trận cầu bình thường, sức trẻ có thể mang đến lợi thế về tốc độ, khả năng pressing và cường độ vận động. Nhưng trong cuộc chiến trụ hạng, nơi áp lực tâm lý luôn hiện hữu, kinh nghiệm thường trở thành yếu tố mang tính quyết định.

CLB Đà Nẵng có nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn PVF-CAND ẢNH: ĐÔNG NGHI

CLB PVF-CAND sở hữu nhiều cầu thủ trẻ chất lượng như Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Phạm Lý Đức, Võ Anh Quân. Đây đều là những gương mặt đóng góp rất nhiều vào thành công hơn 1 năm qua của đội U.23 Việt Nam. Ngoài ra, một số gương mặt khác như Nguyễn Bảo Long, Thái Bá Đạt... cũng thường xuyên góp mặt ở các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Tuy nhiên, phần lớn các cầu thủ này mùa trước chủ yếu thi đấu ở giải hạng nhất. Họ có thể giàu kinh nghiệm ở cấp độ trẻ, nhưng sức ép của cuộc chiến sinh tồn tại V-League là điều hoàn toàn khác biệt. Chỉ một sai lầm nhỏ, một khoảnh khắc mất tập trung hay một pha xử lý thiếu bản lĩnh cũng có thể khiến cả mùa giải sụp đổ.

Đó là điều mà các đội bóng trẻ thường phải trả giá trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Sự non nớt đôi khi không nằm ở chuyên môn, mà ở khả năng giữ sự tỉnh táo khi áp lực bị đẩy lên cao nhất. Cũng vì điều này, PVF-CAND đã chiêu mộ thêm một số gương mặt kỳ cựu như Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Huy Hùng để khỏa lấp phần nào khoảng trống kinh nghiệm.

Vai trò của Quế Ngọc Hải

Ngược lại, CLB Đà Nẵng đang sở hữu thứ "vũ khí" mà PVF-CAND khó sánh bằng: những cầu thủ đã được tôi luyện qua nhiều mùa V-League khốc liệt. Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh hay Phạm Đình Duy, Lương Duy Cương... đều đã "thử lửa" V-League trong nhiều mùa giải. Bản lĩnh của những cầu thủ này cũng từng được kiểm chứng ở trận play-off tranh vé dự V-League 2025-2026 với Trường Tươi Đồng Nai.

Hồng Phúc, Đình Duy, Nguyên Hoàng, Phi Hoàng, Văn Sơn (từ trái sang, không tính số 9) có ít nhất 3 mùa chơi bóng ở V-League ẢNH: ĐÔNG NGHI

Giờ đây, bề dày kinh nghiệm của CLB Đà Nẵng còn được "bồi đắp" thêm bởi Quế Ngọc Hải. Trung vệ người Nghệ An không còn ở giai đoạn đỉnh cao phong độ, nhưng giá trị lớn nhất của anh nằm ở bản lĩnh và kinh nghiệm. Một cầu thủ từng nhiều năm làm thủ quân đội tuyển Việt Nam hiểu rất rõ cách vực dậy tinh thần toàn đội trong thời điểm khó khăn.

Ở những trận cầu căng thẳng, sự hiện diện của Quế Ngọc Hải không chỉ giúp Đà Nẵng cải thiện chất lượng phòng ngự, mà còn mang đến sự ổn định về mặt tâm lý cho các đồng đội trẻ hơn. Khả năng chỉ huy hàng thủ, điều tiết nhịp độ trận đấu và duy trì sự tỉnh táo của trung vệ này có thể trở thành yếu tố quyết định. Đồng thời, anh còn mang đến những phương án triển khai tấn công sắc sảo. Bên cạnh đó, cầu thủ nhập tịch Đỗ Phi Long cũng là mẫu trung vệ giàu trải nghiệm mà Đà Nẵng rất cần trong cuộc đua trụ hạng.

Thời điểm này, PVF-CAND vẫn đang chiếm lợi thế khi hơn CLB Đà Nẵng 1 điểm. Vì thế, đội bóng sông Hàn cần phải biết "tận dụng" giá trị kinh nghiệm để tạo ra bước ngoặt trong cuộc đua trụ hạng.