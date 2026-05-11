Geovane chính thức thành Nguyễn Tài Lộc, sẵn sàng bùng nổ cùng đội tuyển Việt Nam

Theo giấy mời do Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 11.5, buổi lễ diễn ra lúc 14 giờ 30 tại hội trường tầng 3 của đơn vị này. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty CP Đầu tư Thể thao Phù Đổng, CLB Ninh Bình cùng gia đình Geovane.



Việc Geovane chính thức được trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1994. Anh là một trong những ngoại binh nổi bật nhiều năm qua tại V-League, từng thi đấu cho các CLB Sài Gòn, Hà Nội, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Hà Tĩnh và gần đây là Ninh Bình. Geovane gây ấn tượng nhờ kỹ thuật, khả năng sáng tạo và kinh nghiệm thi đấu dày dạn.

Geovane giờ là Nguyễn Tài Lộc ẢNH: CLB NINH BÌNH

Trong màu áo CLB Ninh Bình, cầu thủ này được xem là nhân tố quan trọng trong tham vọng cạnh tranh thành tích của đội bóng cố đô. Việc hoàn tất quốc tịch Việt Nam cũng mở ra cơ hội để Geovane đăng ký thi đấu với tư cách cầu thủ nội trong tương lai, đồng thời giúp các đội bóng linh hoạt hơn về suất ngoại binh.

Cùng với Geovane, giờ là Nguyễn Tài Lộc, bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Phi Long. Với chuyên môn đã được khẳng định, Nguyễn Tài Lộc được kỳ vọng sẽ có mặt ở đội tuyển Việt Nam để giúp "Những chiến binh sao vàng" bảo vệ chức vô địch AFF Cup và xa hơn là chinh phục FIFA ASEA Cup hay tạo tiếng vang ở Asian Cup 2027.



