Vĩnh biệt cựu Chủ tịch Hội đồng trọng tài Việt Nam Đỗ Đình Hùng, tiếng còi ‘thép’ một thời…

Tiếng còi uy nghiêm giữa chảo lửa Quy Nhơn và Nha Trang

Nói đến cựu trọng tài và giám sát trọng tài Đỗ Đình Hùng, không một cựu lãnh đạo, HLV, cầu thủ các đội bóng và giới trọng tài tham gia các giải vô địch quốc gia thời những năm 80, 90 thế kỷ trước lại không biết. Ông sinh năm 1941 từ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp đầu những năm 80 và sớm trở thành một vị "Vua áo đen" rất nổi bật và đầy uy tín bởi vóc dáng cao ráo, tiếng còi dõng dạc, mạnh mẽ và rất chính xác.

Thời đó trọng tài ở TP.HCM khá đông và có nhiều tinh hoa nhất nước, có người trưởng thành từ trước 1975 như Hồ Thiệu Quang, Nguyễn Trung, có người nổi lên rất nhanh sau ngày đất nước thống nhất như Phạm Liệu, Văn Minh Trọng. Nhưng khi ông Đỗ Đình Hùng xuất hiện, gần như cựu trọng tài này đã tạo được cái uy và tiếng nói có trọng lượng với rất nhiều trận đấu quốc gia và quốc tế ông điều hành. Từ đó ông sớm có chỗ đứng ngay tại mảnh đất mà ông xem là quê hương thứ 2.

Các cựu trọng tài Hồ Thiệu Quang và Đỗ Đình Hùng tại Cúp liên Cảng năm 1992 ẢNH: TƯ LIỆU

Tôi còn nhớ ông được BTC giải bóng đá vô địch quốc gia thời đó (hay còn gọi là giải A 1 toàn quốc) giao cầm còi nhiều trận chung kết, nhất là năm 1987 trên sân Quy Nhơn. Khi đó tôi mới tập tễnh làm báo đã đi xe từ thành phố ra để xem trận đấu nóng bỏng này giữa CLB Quân đội và Quảng Nam Đà Nẵng, một trận đấu có rất nhiều ngôi sao như Phan Thanh Hùng, Trần Minh Toàn, Lê Văn Sinh, Trương Văn Lợi, Phan Công Thìn của đội bóng sông Hàn và Quản Trọng Hùng, Trần Anh Quang, Đoàn Ngọc Tuấn, nhất là 2 cái tên trẻ rất hay mới nổi lên khi đó Nguyễn Mạnh Cường và Đặng Văn Dũng... của đội bóng lẫy lừng quân đội.

Quy Nhơn như một chảo lửa nóng hừng hực, ken đầy gần 2 vạn khán giả. Người xem tràn ra cả đường piste, tiếng reo hò vang dậy cả một góc trời. Ông Lê Thì lúc đó là giám đốc Sở TDTT đứng ngồi không yên vì sợ vỡ sân nên đã liên tục trao đổi với các cấp có trách nhiệm và lãnh đạo 2 đội muốn lùi trận đấu để chấn chỉnh công tác an ninh an toàn, sau đó còn muốn dời trận đấu qua ngày khác. Nhưng trọng tài chính khi đó là ông Đỗ Đình Hùng sau khi trao đổi thống nhất với HLV và 2 đội trưởng 2 đội khẳng định với BTC vẫn đưa 2 đội ra sân thi đấu bất chấp có thể sẽ có thời điểm không an toàn.

Trọng tài Đỗ Đình Hùng (giữa) và 2 trợ lý Hồ Thiệu Quang, Phạm Văn Quang điều hành trận bán kết giải đội mạnh năm 1990 trên sân Nha Trang giữa CLB Quân đội (đội trưởng Quản Trọng Hùng) và An Giang (đội trưởng Châu Hồng) ẢNH: TƯ LIỆU

Chính sự dũng cảm trong điều kiện dễ bị "ngộp" đó và sự máu lửa hò hét, gây áp lực của cổ động viên 2 bên đã cho thấy bản lĩnh và tiếng còi điều hành hết sức uy nghiêm, chính xác của ông Đỗ Đình Hùng. Ông không chỉ làm chủ trận đấu tốt mà còn vận dụng luật lệ rất linh hoạt làm cho tinh thần cầu thủ 2 đội đầy hưng phấn và chơi cống hiến, hạn chế tiểu xảo của đôi bên, biến trận chung kết trở nên hay nhất và thành công nhất của mùa giải 1987. Sau này nhớ lại trận đấu đó, ông Đỗ Đình Hùng vẫn rưng rưng cảm xúc.

Một lần nữa tôi may mắn có mặt ở sân Nha Trang năm 1990, đi xe đêm từ TP.HCM cùng 2 cựu trọng tài Đỗ Đình Hùng và Hồ Thiệu Quang. Cả 2 vị vua áo đen này cùng cựu trọng tài Phạm Văn Quang (Hải Phòng) điều hành trận bán kết giải đội mạnh toàn quốc giữa CLB Quân đội và An Giang. Vẫn phong cách tự tin, khoan thai và tiếng còi sát sao, mạnh mẽ, ông Đỗ Đình Hùng lại thành công ở trận đấu này. Một trận đấu mà chính vai trò trọng tài đã làm thăng hoa cả 2 đội. Đặc biệt đây cũng là trận mà Nguyễn Hồng Sơn (Sơn công chúa) năm đầu xuất hiện đã tung hoành trong màu áo đội bóng lính và chơi rất ấn tượng khi phát huy tốt phẩm chất kỹ thuật. Cả đội thắng là CLB Quân đội và đội thua là An Giang đều không hề có chút phàn nàn nào với tiếng còi uy nghiêm, chính xác của ông.

Tôi còn nhớ sau trận ông Trần Bảy khi đó là Phó trưởng BTC và ông Trần Vĩnh Lộc, Trưởng BTC sân Nha Trang đã hết lời khen ngợi tổ trọng tài. Họ còn so sánh nếu cặp bài trùng Đỗ Đình Hùng và Hồ Thiệu Quang không phải của TP.HCM thì cho làm trận bán kết còn lại ở sân Chi Lăng, giữa Hải quan và Quảng Nam Đà Nẵng cùng thời điểm đó thì sẽ không có vụ sai sót trọng tài khiến CLB Hải quan bị loại tức tưởi.

Người đào tạo ra nhiều trọng tài FIFA và quốc gia xuất sắc của TP.HCM

Cựu trọng tài Đỗ Đình Hùng với uy tín của mình đã sớm trở thành Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia từ khóa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đầu tiên năm 1989 và cũng là trưởng ban trọng tài đầu tiên của Liên đoàn Bóng đá TP.HCM đầu những năm 1990. Ông đã tham gia điều hành nhiều giải lớn như cúp liên Cảng năm 1992. Sau khi không còn làm trọng tài, ông Đỗ Đình Hùng trở thành giám sát trọng tài và có thời gian làm ở văn phòng 2 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đến năm 66 tuổi mới nghỉ hưu.

5 đời trưởng ban trọng tài bóng đá của TP.HCM. Ông Đỗ Đình Hùng (giữa) cùng với các cựu trọng tài Lương Thế Tài, Nguyễn Hữu Bài, Dương Văn Hiền, Hoàng Ngọc Tuấn (từ phải sang) ẢNH: HFF

Trong thời gian giữ cương vị trưởng ban trọng tài LĐBĐ TP.HCM, ông Đỗ Đình Hùng luôn thể hiện sự tận tụy trong công tác quản lý, hết lòng truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ và đào tạo nhiều trọng tài trẻ. Rất nhiều trọng tài xuất sắc của TP.HCM thời đó đều từ bàn tay nhào nặn của ông Hùng như Nguyễn Hữu Bài, Lương Thế Tài, Phạm Chu Thiện, Dương Văn Hiền, Từ Minh Đăng, Võ Minh Trí, Hoàng Ngọc Tuấn. Có người đã trở thành trọng tài FIFA và nhiều năm đứng đầu quốc gia, tham gia thổi nhiều giải quốc tế chung kết SEA Games 2001 như cựu trọng tài Lương Thế Tài.

Cuối đời, ông Đỗ Đình Hùng vẫn đau đáu với công tác trọng tài, vẫn đều đặn tham gia những sự kiện nổi bật của các "vua sân cỏ", vẫn thường xuyên góp ý cho những nhà quản lý trọng tài hiện tại là luôn tạo cơ hội cho các trọng tài trẻ và nhắc nhở phải đặt sự công tâm, chính xác, đạo đức nghề nghiệp và trui rèn bản lĩnh cầm còi, cầm cờ lên hàng đầu.

Tiếc là ông đã không thể tiếp tục chứng kiến sự trưởng thành của lứa trọng tài mới của bóng đá TP. HCM khi bệnh nặng thời gian qua, ông đã ra đi vào rạng sáng nay 11.5.

Cựu trọng tài và giám sát trọng tài Đỗ Đình Hùng vẫn thường xuyên tham gia các sự kiện của trọng tài bóng đá TP.HCM ẢNH: HFF

Tạm biệt ông, người đứng đầu giới trọng tài đầu tiên từ khi VFF ra đời và luôn để lại hình ảnh đẹp, dõng dạc, luôn toát lên phong thái trang nghiêm trên sân cỏ. Linh cữu ông quàn ở Nhà tang lễ quốc gia phía nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM), lễ viếng bắt đầu từ sáng 12.5 đến ngày 14.5, sau đó sẽ được hỏa táng.

Ông ra đi thanh thản ông nhé!