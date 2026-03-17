Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn xuất hiện trong ngày Lý Hoàng Nam đón đồng đội mới

Đồng Nguyên Khang
17/03/2026 22:24 GMT+7

Chiều 17.3, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn và một số ngôi sao trong các lĩnh vực khác nhau đã góp mặt trong sự kiện ra mắt Kamito Global Team.

Tại sự kiện này, Kamito, hãng vợt mà VĐV hàng đầu pickleball Việt Nam là Lý Hoàng Nam đang đầu quân công bố đội hình đại sứ thương hiệu. Trong đó, gương mặt đáng chú ý nhất là Robert Stirling, tay vợt đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng PPA Tour Úc và từng giành HCV PPA Tour Asia nội dung đôi nam nữ.

Bên cạnh đó, đội hình này còn quy tụ nhiều gương mặt kinh nghiệm lẫn triển vọng trong nước như Đinh Bá Trọng, Đoàn Kiến Quốc, Hồ Vũ Hoàn, Tống Nhật Minh, Jolie Lam, Quỳnh Anh, Hoàng Phúc. Ngoài ra, Kamito còn "thâu tóm" các tài năng sáng giá đến từ Philippines như Joma Pague, Alvin Credo, Ian Malacaman, Ricarte Santos, Carlos Gonzalez cùng Macy Ybamez.

Kamito "chơi lớn", chiêu một hàng loạt VĐV pickleball về làm đồng đội với Lý Hoàng Nam

Nếu Lý Hoàng Nam và Đoàn Kiến Quốc (thứ 2 và 3 từ phải sang) đánh cặp thì sẽ rất thú vị. Đây là 2 VĐV từng là số 1 Việt Nam ở môn tennis và bóng bàn

Với hàng loạt tay vợt đẳng cấp trong đội hình, Kamito đặt tham vọng chinh phục nhiều danh hiệu lớn. Trước mắt, các thành viên Global Team này sẽ tham dự PPA Tour Asia, Hanoi Cup. Giải đấu này được tổ chức vào đầu tháng 4 tới tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, sự kiện cũng trở nên đáng chú ý hơn khi cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn và các ngôi sao giải trí khác xuất hiện. Điều này cho thấy cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của pickleball khi nhận được sự quan tâm từ nhiều ngôi sao thể thao ở các bộ môn khác.

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn phát biểu trong sự kiện. Anh cũng rất mê môn pickleball, thường xuyên giao lưu cùng nhạc sĩ Huy Tuấn (phải)

Ca sĩ Đăng Khôi (trái) và diễn viên Bình Minh (phải)

Ngôi sao nhạc rock Phạm Anh Khoa cùng tiền vệ Mạc Hồng Quân

Diễn viên Lợi Trần đang rất nổi tiếng sau bộ phim "Tử chiến trên không"xuất hiện cùng MC, nhà báo Lý Chánh

Ca sĩ, nhạc sĩ Only C giao lưu cùng tay vợt Huy "cầu lông"

8 trường tranh tài giải futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL

