Đội tuyển Việt Nam dùng Xuân Son - Tài Lộc - Hoàng Hên cùng lúc: Nên không?

Hàng công trong mơ của đội tuyển Việt Nam

Nếu nhìn riêng từng cá nhân, Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đều sở hữu phẩm chất đủ sức tạo khác biệt ở cấp độ châu Á. Xuân Son mạnh về khả năng càn lướt, dứt điểm và chơi trong vòng cấm. Hoàng Hên và Tài Lộc đều là mẫu cầu thủ kỹ thuật, chơi bóng thông minh và rất giỏi kết nối lối chơi.

HLV Nguyễn Tuấn Phong, người từng làm việc cùng Tài Lộc ở CLB Sài Gòn đánh giá tiền đạo gốc Brazil vẫn duy trì phong độ rất ổn định dù đã bước sang tuổi 32. Ông chia sẻ: "Geovane rất siêng năng, sinh hoạt chuyên nghiệp, chăm tập gym, không bia rượu, không nước ngọt nên thể trạng vẫn tốt. Nhiều cầu thủ Brazil ở tuổi này thường xuống thể lực hoặc tăng cân, nhưng cậu ấy vẫn giữ được vóc dáng và phong độ".

Đội tuyển Việt Nam có thêm kèo trái chất lượng là Tài Lộc ẢNH: CLB NINH BÌNH

Nhờ đó, Tài Lộc được kỳ vọng nâng cấp hàng công đội tuyển Việt Nam. Quan trọng hơn, ông Phong cho rằng HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể sử dụng cùng lúc cả 3 cầu thủ nhập tịch này gồm Tài Lộc, Hoàng Hên và Xuân Son.

Theo HLV Nguyễn Tuấn Phong, để phát huy tối đa sức mạnh của cả ba cầu thủ, đội tuyển Việt Nam có thể cân nhắc chuyển sang sơ đồ 4-3-3 thay vì hệ thống 3-4-3 quen thuộc. Dù vậy, điều này đồng nghĩa đội tuyển phải thay đổi gần như toàn bộ cấu trúc chiến thuật vốn được xây dựng suốt thời gian qua.

Ngay cả khi tiếp tục đá 3-4-3, HLV Nguyễn Tuấn Phong cho rằng Tài Lộc vẫn có thể hòa nhập nhờ khả năng hỗ trợ phòng ngự rất tốt: "Tài Lộc là cầu thủ có trách nhiệm, sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự và tham gia triển khai bóng. Nhờ đó, đội tuyển Việt Nam có thể sử dụng cả 3 cầu thủ này. Khi đó, chúng ta đủ sức khiến các đối thủ mạnh ở châu Á cũng phải dè chừng".

Sự đánh đổi

Điểm khiến giới chuyên môn băn khoăn là Hoàng Hên và Tài Lộc đều thích hoạt động rộng, thường xuyên bó vào trung lộ để cầm bóng và tạo đột biến. Nếu không có cơ chế vận hành phù hợp, hai cầu thủ này hoàn toàn có thể "dẫm chân" nhau. Bởi vậy, chìa khóa lớn nhất không nằm ở hàng công, mà ở tuyến giữa. Khi sử dụng đồng thời ba cầu thủ thiên về tấn công, đội tuyển Việt Nam cần một tiền vệ phòng ngự thực thụ phía sau để cân bằng hệ thống.

"Phải có mẫu tiền vệ số 6 giỏi tranh chấp như Nguyễn Thái Sơn hay Doãn Ngọc Tân để hỗ trợ", HLV Nguyễn Tuấn Phong nhấn mạnh. Đây chính là điều quyết định thành bại của phương án dùng 3 tiền đạo nhập tịch. Nếu tuyến giữa không đủ khả năng thu hồi bóng và bọc lót, đội tuyển Việt Nam sẽ dễ mất cân bằng khi gặp các đối thủ có tốc độ chuyển trạng thái cao.

Có Son, có Hên và chuẩn bị có cả Lộc ẢNH: VFF

Ngoài câu chuyện chiến thuật, việc sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch cũng đặt ra bài toán dài hạn cho bóng đá Việt Nam. HLV Nguyễn Tuấn Phong cho rằng đội tuyển quốc gia cần có sự điều tiết hợp lý, tránh để cầu thủ nội mất cơ hội phát triển, đặc biệt ở vị trí tiền đạo.

Theo ông, ở các giải đấu khu vực như AFF Cup hay FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam nên sử dụng xen kẽ giữa tiền đạo nội và nhập tịch. Ngược lại, tại sân chơi lớn như Asian Cup 2027, nơi Việt Nam phải đối đầu các đội bóng vượt trội về thể hình và đẳng cấp, việc tung ra bộ ba Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc là lựa chọn hợp lý hơn.

Suy cho cùng, nhập tịch không phải con đường tắt để thành công, mà chỉ là một phần trong chiến lược nâng tầm đội tuyển quốc gia. Nếu xây dựng được hệ thống vận hành phù hợp, bộ ba Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc hoàn toàn có thể trở thành hàng công đáng xem, hiệu quả, đưa "Những chiến binh sao vàng" đến những thành công mới.



