Live U.17 Việt Nam 0-0 U.17 UAE: Tập trung tối đa cho trận cầu lịch sử

Hồng Nam - Lĩnh Nam
13/05/2026 22:29 GMT+7

U.17 Việt Nam cần chinh phục 'cửa ải' U.17 UAE lúc 0 giờ ngày 14.5 để vượt qua vòng bảng U.17 châu Á 2026, đồng thời giành tấm vé thông hành đến với đấu trường U.17 World Cup.

Trận quyết đấu của U.17 Việt Nam

U.17 Việt Nam sẽ đá trận hạ màn bảng C VCK U.17 châu Á 2026, gặp U.17 UAE lúc 0 giờ ngày 14.5. Thầy trò HLV Cristiano Roland hiện đứng nhì bảng C với 3 điểm sau 2 trận, xếp sau U.17 Hàn Quốc (4 điểm), đứng trên U.17 Yemen (3 điểm, thua Việt Nam hiệu số đối đầu) và U.17 UAE (1 điểm).

Cũng giống năm 2025, quyền tự quyết cho tấm vé World Cup nằm trong tay HLV Roland cùng học trò. U.17 Việt Nam sẽ đoạt vé tứ kết và dự World Cup nếu thắng U.17 UAE. Nếu hòa U.17 UAE, U.17 Việt Nam cần U.17 Hàn Quốc không thua U.17 Yemen, để chắc chắn đi tiếp. Còn nếu thua U.17 UAE, đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ dừng chân tại vòng bảng. 

U.17 Việt Nam (áo đỏ) sẽ có vé dự World Cup nếu đánh bại U.17 UAE

Ở chiều ngược lại, U.17 UAE chỉ còn con đường đánh bại U.17 Việt Nam nếu muốn nuôi hy vọng vào tứ kết. Một trận hòa hoặc trận thua sẽ khiến hành trình của đội bóng mạnh bậc nhất Tây Á khép lại.

U.17 UAE là tập thể mạnh, với nhiều cầu thủ ăn tập bài bản (5 gương mặt đang đá ở giải nước ngoài), thể hình và thể lực đều tốt, cùng kỹ thuật cá nhân ấn tượng, giống như đặc trưng của các đội đại gia Tây Á. Tuy nhiên, 2 trận không thắng ở giải năm nay đã cho thấy điểm yếu cốt lõi của U.17 UAE, đó là khả năng duy trì tập trung, khi "ngã ngựa" trước U.17 Yemen bởi hiệp 2 khó bào chữa. Cả 4 bàn thua UAE phải nhận ở giải này đều đến trong nửa sau trận đấu.

U.17 Qatar bị loại, U.17 Việt Nam chỉ còn 1 con đường đến World Cup

So với đối thủ, U.17 Việt Nam tổ chức đội hình kín kẽ, bài bản và phản công sắc nét hơn. Song, thất bại đậm 1-4 trước U.17 Hàn Quốc (4 bàn thua từ phút 84 đến 90+4) khiến thầy trò Roland phải nhìn nhận lại. Sự tập trung trong thời gian cuối trận rất quan trọng. Cách đây 1 năm, U.17 Việt Nam để hòa 1-1 với U.17 UAE cũng với bàn thua phút cuối, dẫn đến để rơi vé World Cup đáng tiếc.

Đó là bài học kinh nghiệm mà U.17 Việt Nam cần ôn kỹ, trước trận quyết đấu U.17 UAE. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đchia sẻ: "Trong bóng đá, trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hơn nhau là ở sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật, có những lúc thất bại mà không còn cơ hội sửa sai. U.17 Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết định khả năng đi tiếp của mình".

