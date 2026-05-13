0 giờ ngày 14.5 trên TV360: U.17 Việt Nam đấu U.17 UAE, tự quyết vé dự World Cup

Tự định đoạt số phận

Sau thất bại khá đáng tiếc trước U.17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn giữ được thế chủ động tại bảng C VCK U.17 châu Á 2026. Với 3 điểm, U.17 VN hiện đang xếp nhì bảng, bằng điểm với U.17 Yemen nhưng đứng trên nhờ chỉ số đối đầu. Trong khi đó, U.17 UAE đang đứng cuối bảng với 1 điểm sau trận hòa U.17 Hàn Quốc và thất bại bất ngờ trước U.17 Yemen. Cục diện này khiến đội U.17 UAE chỉ còn con đường duy nhất là chơi tất tay trong trận đấu cuối để giành chiến thắng trước U.17 VN, tạo nên một thử thách không nhỏ cho đại diện Đông Nam Á.

U.17 VN (phải) cần tự tin khi gặp U.17 UAE ẢNH: VFF

Nhiệm vụ của Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội là phải giành ít nhất 1 điểm, đồng thời U.17 Yemen không thắng U.17 Hàn Quốc, để đi tiếp với vị trí nhì bảng C. Còn để đảm bảo chắc chắn có vé vào tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ của 2 đội còn lại bảng C, U.17 VN cần phải đánh bại U.17 UAE. Đoàn quân của HLV Roland vẫn đang nắm quyền tự quyết. Thành bại lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh và màn trình diễn trên sân của từng cá nhân. Người hâm mộ đang chờ đợi các cầu thủ thể hiện được năng lực tốt nhất và sự tập trung cần thiết, để giúp bóng đá trẻ VN một lần nữa ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới.

Không ngại đối thủ Tây Á

Trên lý thuyết, U.17 UAE vẫn được đánh giá cao hơn U.17 VN. Đội bóng Tây Á có lối chơi thiên về sức mạnh với những cầu thủ có thể hình và thể lực tốt. Tuy nhiên, với những gì thể hiện trong thời gian qua, các cầu thủ trẻ VN đã chứng minh rằng họ không hề e ngại khi đối đầu với các đội bóng to khỏe hơn mình. Khi gặp một đội bóng Tây Á là U.17 Yemen, thầy trò HLV Roland đã làm chủ thế trận và có được chiến thắng ra quân. Thậm chí trước U.17 Hàn Quốc có thể trạng thuộc dạng tốp đầu châu lục, Lê Sỹ Bách và các đồng đội vẫn chơi tốt, bình tĩnh kiểm soát và giữ lợi thế dẫn bàn trong hơn 80 phút thi đấu. Vấn đề quan trọng nhất của U.17 VN lúc này chính là tâm lý. Các học trò của ông Roland phải quên đi thất bại trước đội bóng xứ sở kim chi để lấy lại sự tự tin và dồn toàn lực vào trận quyết định với U.17 UAE. Những ngày vừa qua, vị HLV người Brazil đã dành nhiều thời gian để làm công tác tư tưởng với học trò. Về mặt này, ông Roland là người giàu kinh nghiệm, nên hy vọng U.17 VN sẽ giải tỏa được tâm lý.

Ở lần gần nhất gặp nhau, tại VCK U.17 châu Á 2025, U.17 VN và U.17 UAE hòa 1-1, cũng trong trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp thuộc lượt cuối vòng bảng. Bây giờ, hai đội một lần nữa chạm trán nhau ở trận đấu mang tính chất không khác gì chung kết. Sau 2 lượt trận vừa qua, có thể thấy U.17 UAE chơi thiếu ổn định. Tuy nhiên, khi bị dồn vào đường cùng, đại diện Tây Á sẽ cực kỳ khó lường. Đội bóng của HLV Al Zaabi thường chơi bóng với cường độ cao, tận dụng sức mạnh trong các tình huống bóng bổng và chuyển đổi trạng thái nhanh. U.17 UAE tập trung lên bóng khá nhiều ở hai biên, đặc biệt là cánh trái. Trong đó, số 11 Eisa Al Blooshi rất nguy hiểm với tốc độ tốt và khả năng quấy phá hàng phòng ngự đối phương. Bên cạnh đó, tiền đạo Salem Bani cũng là cái tên cần được chú ý. Chân sút mang áo số 7 có kỹ thuật tốt, di chuyển rộng và chạy chỗ thông minh.

Nhiệm vụ giành ít nhất 1 điểm, thậm chí là chiến thắng trước U.17 UAE không phải bất khả thi với U.17 VN. Thầy trò HLV Roland chỉ cần chơi đúng khả năng, như những gì đã làm được trước U.17 Yemen và trong 80 phút gặp U.17 Hàn Quốc. Nguyễn Lực cùng các đồng đội phải tự tin cầm bóng và phối hợp, tránh bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Sự tập trung cần được duy trì ở mức cao nhất, đặc biệt là hệ thống phòng ngự. Hy vọng sau bài học đắt giá trước U.17 Hàn Quốc, các học trò của ông Roland sẽ rút kinh nghiệm và thể hiện bản lĩnh để đoạt vé dự World Cup trẻ.

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 UAE vào 0 giờ ngày 14.5, phát trên TV360.