Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - U.17 UAE mới nhất: Cổ vũ thầy trò HLV Roland trên kênh nào?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
12/05/2026 14:57 GMT+7

U.17 Việt Nam bước vào trận quyết định gặp U.17 UAE tại VCK U.17 châu Á 2026 với mục tiêu giành vé vào tứ kết và nuôi hy vọng dự World Cup.

Theo lịch thi đấu, trận U.17 Việt Nam gặp U.17 UAE sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 14.5 (giờ Việt Nam) và được phát trực tiếp trên nền tảng TV360.

Đây là trận đấu mang ý nghĩa quyết định với thầy trò HLV Cristiano Roland trong cuộc đua giành vé vào tứ kết VCK U.17 châu Á 2026, đồng thời cạnh tranh suất tham dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - U.17 UAE mới nhất: Cổ vũ thầy trò HLV Roland trên kênh nào?- Ảnh 1.

TV360 phát trực tiếp trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 UAE

U.17 Việt Nam hồi phục sau trận thua tiếc nuối

Sau thất bại đáng tiếc trước U.17 Hàn Quốc, đội tuyển U.17 Việt Nam đã trở lại tập luyện tại Jeddah (Ả Rập Xê Út) để chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng C.

Do vừa trải qua trận đấu tiêu tốn nhiều thể lực, ban huấn luyện ưu tiên các bài tập hồi phục và ổn định tâm lý cho cầu thủ. Nhóm đá chính chủ yếu vận động nhẹ, trong khi nhóm dự bị cùng các cầu thủ ít thi đấu được tăng cường thêm bài tập thể lực kết hợp chiến thuật.

U.17 Việt Nam vẫn rộng cửa vào tứ kết và dự World Cup dù thua đậm U.17 Hàn Quốc

Trước buổi tập, HLV Cristiano Roland đã dành thời gian động viên toàn đội. Nhà cầm quân người Brazil ghi nhận tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực của các học trò, đồng thời yêu cầu toàn đội rút kinh nghiệm từ những sai sót ở thời điểm quyết định.

HLV Cristiano Roland cho rằng bóng đá luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ và nhấn mạnh đội cần giữ tinh thần mạnh mẽ để vượt qua áp lực. Theo ông, những trải nghiệm hiện tại sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn trong tương lai.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - U.17 UAE mới nhất: Cổ vũ thầy trò HLV Roland trên kênh nào?- Ảnh 2.

HLV Roland chú trọng đến công tác tư tưởng trước lượt trận cuối vòng bảng

ẢNH: VFF

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - U.17 UAE mới nhất: Cổ vũ thầy trò HLV Roland trên kênh nào?- Ảnh 3.

Cửa giành vé đến World Cup U.17 là khá sáng với U.17 Việt Nam

ẢNH: VFF

Cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở

Sau 2 lượt trận, U.17 Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết. Dù để thua U.17 Hàn Quốc ở những phút cuối, màn trình diễn của đội vẫn nhận nhiều tín hiệu tích cực khi từng dẫn bàn trong phần lớn thời gian thi đấu.

Ở lượt trận cuối, nếu đánh bại U.17 UAE, U.17 Việt Nam sẽ chắc chắn giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm kết quả trận đấu còn lại giữa U.17 Hàn Quốc và U.17 Yemen.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - U.17 UAE mới nhất: Cổ vũ thầy trò HLV Roland trên kênh nào?- Ảnh 4.

Nếu thắng U.17 UAE, thầy trò HLV Roland sẽ có vé vào tứ kết

ẢNH: VFF

Ngoài ra, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có khả năng vượt qua vòng bảng nếu hòa U.17 UAE, trong trường hợp U.17 Hàn Quốc không thua U.17 Yemen.

Bên cạnh mục tiêu vào tứ kết, U.17 Việt Nam cũng đang hướng đến suất dự FIFA U.17 World Cup 2026, giải đấu được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Xem ĐỘC QUYỀN giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Đường World Cup vẫn rộng thênh thang với U.17 Việt Nam

Đường World Cup vẫn rộng thênh thang với U.17 Việt Nam

Thất bại 1-4 trước U.17 Hàn Quốc tại lượt trận thứ hai bảng C U.17 châu Á 2026 ngày 10.5 dù mang màu sắc tiếc nuối, nhưng là bài học giá trị để U.17 VN điều chỉnh lối chơi cho trận hạ màn gặp U.17 UAE.

U.17 Việt Nam đánh bại U.17 UAE không phải nhiệm vụ bất khả thi, vì…

Kịch bản hấp dẫn 'như phim' sẽ đưa U.17 Việt Nam đoạt vé World Cup: Đấu UAE ngày nào?

Khám phá thêm chủ đề

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam U.17 Việt Nam - U.17 UAE VCK U.17 châu Á 2026 HLV Roland kênh phát trực tiếp U.17 Việt Nam TV360
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận