Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - U.17 UAE mới nhất: Cổ vũ thầy trò HLV Roland trên kênh nào?

Theo lịch thi đấu, trận U.17 Việt Nam gặp U.17 UAE sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 14.5 (giờ Việt Nam) và được phát trực tiếp trên nền tảng TV360.

Đây là trận đấu mang ý nghĩa quyết định với thầy trò HLV Cristiano Roland trong cuộc đua giành vé vào tứ kết VCK U.17 châu Á 2026, đồng thời cạnh tranh suất tham dự FIFA U.17 World Cup 2026.

TV360 phát trực tiếp trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 UAE

U.17 Việt Nam hồi phục sau trận thua tiếc nuối

Sau thất bại đáng tiếc trước U.17 Hàn Quốc, đội tuyển U.17 Việt Nam đã trở lại tập luyện tại Jeddah (Ả Rập Xê Út) để chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng C.

Do vừa trải qua trận đấu tiêu tốn nhiều thể lực, ban huấn luyện ưu tiên các bài tập hồi phục và ổn định tâm lý cho cầu thủ. Nhóm đá chính chủ yếu vận động nhẹ, trong khi nhóm dự bị cùng các cầu thủ ít thi đấu được tăng cường thêm bài tập thể lực kết hợp chiến thuật.

U.17 Việt Nam vẫn rộng cửa vào tứ kết và dự World Cup dù thua đậm U.17 Hàn Quốc

Trước buổi tập, HLV Cristiano Roland đã dành thời gian động viên toàn đội. Nhà cầm quân người Brazil ghi nhận tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực của các học trò, đồng thời yêu cầu toàn đội rút kinh nghiệm từ những sai sót ở thời điểm quyết định.

HLV Cristiano Roland cho rằng bóng đá luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ và nhấn mạnh đội cần giữ tinh thần mạnh mẽ để vượt qua áp lực. Theo ông, những trải nghiệm hiện tại sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn trong tương lai.

HLV Roland chú trọng đến công tác tư tưởng trước lượt trận cuối vòng bảng ẢNH: VFF

Cửa giành vé đến World Cup U.17 là khá sáng với U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở

Sau 2 lượt trận, U.17 Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết. Dù để thua U.17 Hàn Quốc ở những phút cuối, màn trình diễn của đội vẫn nhận nhiều tín hiệu tích cực khi từng dẫn bàn trong phần lớn thời gian thi đấu.

Ở lượt trận cuối, nếu đánh bại U.17 UAE, U.17 Việt Nam sẽ chắc chắn giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm kết quả trận đấu còn lại giữa U.17 Hàn Quốc và U.17 Yemen.

Nếu thắng U.17 UAE, thầy trò HLV Roland sẽ có vé vào tứ kết ẢNH: VFF

Ngoài ra, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có khả năng vượt qua vòng bảng nếu hòa U.17 UAE, trong trường hợp U.17 Hàn Quốc không thua U.17 Yemen.

Bên cạnh mục tiêu vào tứ kết, U.17 Việt Nam cũng đang hướng đến suất dự FIFA U.17 World Cup 2026, giải đấu được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.