Trùng hợp kỳ lạ: Đội tuyển Việt Nam và U.17 Việt Nam có đối thủ giống hệt nhau ở châu Á

Sự lặp lại hiếm thấy

Các đối thủ của U.17 Việt Nam tại vòng chung kết (VCK) U.17 châu Á gồm U.17 Hàn Quốc, UAE và Yemen. Trong khi đó, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2027 gồm Hàn Quốc, UAE và 1 trong 2 đội Yemen và Li băng.

U17 Việt Nam tại giải U.17 châu Á gặp các đối thủ giống hệt đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 Ảnh: VFF

Đây là sự trùng hợp hết sức thú vị. Những gì mà đội bóng của HLV Cristiano Roland đang đối diện tại vòng bảng thuộc VCK giải U.17 châu Á 2026, có thể cũng sẽ là những gì mà đội tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt, phải đối diện tại vòng bảng Asian Cup 2027: về lối chơi, về cường độ thi đấu và về độ khó của các trận đấu.

Nghiên cứu phong cách của các đối thủ tương đồng

Ví dụ như khi nói đến bóng đá Hàn Quốc, người ta nói đến lối chơi tốc độ, thể lực, phương thức gây áp lực ở cường độ cao mà các cầu thủ Hàn Quốc thường áp đặt lên đối phương. Lứa tuổi của các đội tuyển Hàn Quốc có thể khác nhau, trình độ của các cầu thủ trong từng đội tuyển sẽ khác nhau, nhưng về phong cách chơi bóng của các cầu thủ chuyên nghiệp và các cầu thủ trẻ Hàn Quốc sẽ tương tự nhau.

Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ gặp đội tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup 2027 Ảnh: Độc Lập

Trong khi đó, khi nói đến các đại diện của bóng đá Tây Á, gồm UAE, Yemen hay có thể có thêm Li băng (trong trường hợp đội tuyển Việt Nam chạm trán đội tuyển Li băng tại Asian Cup 2027), người ta thường nghĩ đến dàn cầu thủ giàu tốc độ, giàu kỹ thuật, nhưng lại yếu về mặt tâm lý và không mạnh ở tính kỷ luật chiến thuật. Đội tuyển quốc gia UAE, đội tuyển quốc gia Yemen hay đội trẻ của các nền bóng đá này đều mang trong mình điểm mạnh và điểm yếu như thế.

Đấy là lý do mà chính đội tuyển Việt Nam có thể nhìn cách đội tuyển U.17 Việt Nam thi đấu với các đội U.17 Hàn Quốc, UAE và Yemen tại giải U.17 châu Á đang diễn ra, trước khi rút ra bài học cho chính mình tại VCK Asian Cup 2027, diễn ra vào đầu năm sau. HLV Kim Sang-sik sẽ nghiên cứu phong cách thi đấu của các đội Hàn Quốc và các đội ở Tây Á để tìm phương án chiến thuật, cũng như bố trí nhân sự phù hợp để hạn chế sức mạnh của đối phương, phát huy những điểm mạnh nhất của bóng đá Việt Nam, từ đó đi tìm kết quả có lợi tại Asian Cup.

Biết đâu sự trùng hợp mang lại điềm lành cho bóng đá Việt Nam, nếu chúng ta chuẩn bị tốt, đúc kết được những bài học quý giá từ sự trùng hợp đó, đọc ra lối chơi của các đối thủ được lặp đi lặp lại ở 2 giải tầm châu Á liên tiếp, trước khi có phương án hữu hiệu để đối phó với họ.