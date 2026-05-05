Thể thao & Cộng đồng

VPL-S7 ra mắt, khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá 7 người Việt Nam

Quỳnh Phương
05/05/2026 12:19 GMT+7

Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia 2026 (VPL-S7) chính thức ra mắt sáng 5.5 tại Hà Nội, tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò của sân chơi hàng đầu bóng đá 7 người Việt Nam.

Sáng 5.5, lễ ra mắt giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia 2026 (VPL-S7) đã chính thức diễn ra tại Hà Nội, đồng thời đánh dấu việc Truyền hình MyTV và Công ty CP Bóng đá Việt (VietFootball) ký kết hợp tác sản xuất, phát sóng độc quyền toàn bộ giải đấu.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Sở VH-TT TP.HCM, TP.Hà Nội cùng nhiều đối tác, khách mời và cơ quan báo chí.

Bóng đá 7 người Việt Nam có thể phát triển rực rỡ hơn

Bước sang mùa giải thứ 7, VPL tiếp tục khẳng định vai trò là giải đấu hàng đầu của bóng đá 7 người tại Việt Nam. Sau 13 năm hình thành và phát triển, từ sân chơi HPL khu vực phía bắc, giải đã mở rộng quy mô toàn quốc với hệ thống thi đấu bài bản, chuyên nghiệp.

Ban tổ chức giới thiệu thông tin chính thức về mùa giải mới

VPL không chỉ là sân chơi thể thao mà còn góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá cộng đồng, xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững. Nhiều CLB được đầu tư dài hạn, thị trường chuyển nhượng dần hình thành, cầu thủ có thể ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp. Từ năm 2023, VFF cũng đã ban hành luật thi đấu bóng đá 7 người, tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển của loại hình này.

Mùa giải 2026 sẽ diễn ra tại 3 khu vực gồm miền Bắc, miền Nam và miền Trung - Tây nguyên. Mỗi khu vực có từ 8 đến 12 CLB tham dự, trước khi chọn ra 8 đội mạnh nhất vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra cuối tháng 7 tại Hà Nội.

MyTV nâng tầm trải nghiệm giải đấu

Theo thỏa thuận ký kết, MyTV là đơn vị sở hữu bản quyền, sản xuất và phát sóng độc quyền VPL-S7 trên các nền tảng số. Toàn bộ các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp với chất lượng cao, đi kèm bình luận chuyên sâu, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi.

MyTV sẽ phát sóng toàn bộ các trận đấu VPL-S7 trên đa nền tảng

Việc đầu tư quy mô lớn vào VPL-S7 được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển nội dung thể thao bản quyền của MyTV, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh bóng đá 7 người Việt Nam.

VPL-S7 hứa hẹn tiếp tục lan tỏa tinh thần “bóng đá vì cộng đồng”, mang đến những trận đấu hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao và kết nối cộng đồng trên cả nước.

Một số hình ảnh trong buổi lễ: 

