Thể thao & Cộng đồng

Hành trình ươm mầm bóng đá trẻ Việt Nam của đội bóng nước Đức

Nghi Thạo
29/04/2026 11:00 GMT+7

Các chương trình huấn luyện trực tiếp và trực tuyến, trao đổi chuyên gia, tổ chức giải đấu của SV Werder Bremen tại Việt Nam đã góp phần tạo ra những HLV có chuyên môn cao, một thế hệ cầu thủ trẻ có nền tảng thể lực, kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt hơn.

Phương pháp huấn luyện chuẩn châu Âu

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đại diện cấp cao của SV Werder Bremen, ông Dominik Kupias - Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh và chăm sóc người hâm mộ, cùng các HLV thuộc đội huấn luyện quốc tế đã trực tiếp theo dõi và đánh giá tiến trình đào tạo bóng đá trẻ thông qua giải Werder Bremen - DSD cup, sân chơi đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của các tài năng trẻ Việt Nam.

Không đơn thuần là một giải đấu, Werder Bremen - DSD cup được xem như "phòng thí nghiệm" thực tế, nơi các phương pháp huấn luyện theo chuẩn châu Âu được kiểm chứng tại Việt Nam. Các chuyên gia Đức đặc biệt chú trọng đến cách tổ chức thi đấu, khả năng thích nghi chiến thuật và tư duy chơi bóng của cầu thủ trẻ - những yếu tố cốt lõi để phát triển dài hạn.

Các học viên hào hứng tham gia giải Werder Bremen - DSD cup

ẢNH: BTC

Những tín hiệu tích cực từ giải đấu cho thấy mô hình đào tạo đang đi đúng hướng, khi cầu thủ trẻ không chỉ cải thiện kỹ năng mà còn thể hiện sự tự tin và bản lĩnh thi đấu.

Chuyến thăm lần này cũng là dịp để nhìn lại chặng đường hợp tác giữa VJSS và đại diện bóng đá đến từ Đức. Từ những ngày đầu đặt nền móng (năm 2023), hai bên đã cùng xây dựng một hệ sinh thái đào tạo bài bản, kết hợp giữa khoa học thể thao hiện đại và thực tiễn bóng đá Việt Nam.

Các chương trình huấn luyện trực tiếp và trực tuyến, trao đổi chuyên gia, tổ chức giải đấu đã góp phần tạo ra những HLV có chuyên môn cao, một thế hệ cầu thủ trẻ có nền tảng thể lực, kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt hơn. Điều đáng chú ý là sự đồng bộ trong cách tiếp cận, từ đào tạo HLV, quản lý đội bóng đến phát triển cầu thủ.

Cầu thủ nhí được huấn luyện trực tuyến bởi các HLV của SV Werder Bremen

ẢNH: BTC

Đại diện Werder Bremen đánh giá cao sự chuyên nghiệp và cam kết lâu dài của đối tác Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Thể thao trở thành cầu nối ngoại giao Việt - Đức

Chuyến công tác lần này diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức, mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi thể thao. Bóng đá, trong trường hợp này, trở thành một kênh ngoại giao mềm, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Tại Hà Nội, các hoạt động giao lưu không chỉ dừng lại ở chuyên môn mà còn lan tỏa giá trị văn hóa, giáo dục và tinh thần hợp tác. Việc một CLB giàu truyền thống như Werder Bremen đầu tư nghiêm túc vào bóng đá trẻ Việt Nam là minh chứng rõ nét cho niềm tin và tiềm năng phát triển.

Các cầu thủ nhí tham gia sự kiện kỷ niệm 50 quan hệ ngoại giao Việt - Đức

ẢNH: BTC

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang hướng đến những chuẩn mực quốc tế, sự đồng hành từ các đối tác châu Âu không chỉ mang lại kinh nghiệm mà còn mở ra những cánh cửa mới. Từ những trận đấu của Werder Bremen - DSD cup đến các cuộc gặp gỡ cấp cao, chuyến thăm của Werder Bremen đã khắc họa rõ một hành trình: gieo mầm hôm nay để gặt hái tương lai. Và trong hành trình ấy, bóng đá không chỉ là môn thể thao – mà còn là nhịp cầu kết nối hai nền văn hóa, hai quốc gia đang ngày càng xích lại gần nhau.

Tin liên quan

Hậu vệ 1,95 m của HAGL và sao trẻ Lê Phát lên U.19 Việt Nam, HLV Nhật Bản vẫn gặp khó vì…

Hậu vệ 1,95 m của HAGL và sao trẻ Lê Phát lên U.19 Việt Nam, HLV Nhật Bản vẫn gặp khó vì…

Hôm nay (28.4), đội tuyển U.19 Việt Nam hội quân trở lại tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, khởi động giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu chinh phục vòng loại U.20 châu Á 2027.

U.17 Việt Nam đi vào lịch sử bóng đá trẻ Đông Nam Á

Bóng đá trẻ Việt Nam trở thành ác mộng với Úc

