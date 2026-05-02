Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026, giải đấu lan tỏa thông điệp hòa nhập và sẻ chia

Giải đấu ý nghĩa trong ngày lễ trọng đại của đất nước

Ngày 2.5, tại nhà thi đấu thể thao 1 (Bắc Ninh), giải Para Natuh pickleball Bắc Ninh 2026 chính thức khởi tranh, mở đầu chuỗi hoạt động thể thao - văn hóa mang đậm giá trị nhân văn.

Sự kiện do Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Bắc Ninh cùng Công ty CP Đầu tư Natuh tổ chức. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đại diện ngành thể thao, cùng đông đảo VĐV, nghệ sĩ, nhà báo và đại biểu các địa phương.

Trong không khí cả nước vừa kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất, lễ khai mạc diễn ra trang trọng với phút mặc niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Ảnh - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bắc Ninh. nhấn mạnh vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống với nhiều di sản được UNESCO ghi danh như Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Tranh dân gian Đông Hồ hay quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc. Đây là nền tảng để địa phương phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch gắn với thể thao.

Mang pickleball đến gần hơn với người khuyết tật

Chuỗi sự kiện Para Natuh năm nay gồm nhiều hoạt động như giải Para Natuh Pickleball với 32 cặp VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành phố; vòng chung kết cuộc thi ẩm thực “Việt Thực Para Natuh - Bắc Ninh”; cùng các cuộc thi báo chí và nhiếp ảnh về văn hóa, thể thao, du lịch.

Trong đó, giải pickleball cho người khuyết tật - Para Natuh Pickleball - là điểm nhấn nổi bật với mô hình thi đấu đôi giữa người khuyết tật và người không khuyết tật. Cách tổ chức này không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn góp phần lan tỏa thông điệp bình đẳng, thúc đẩy hòa nhập xã hội và khơi dậy tinh thần vượt khó trong cộng đồng.

Song song với hoạt động thi đấu, vòng chung kết cuộc thi ẩm thực với chủ đề “Ẩm thực hòa nhập” quy tụ các hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu, góp phần tôn vinh giá trị ẩm thực địa phương, quảng bá nông sản và làng nghề, hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, cuộc thi báo chí và ảnh nghệ thuật thu hút khoảng 100 phóng viên, nhà báo và nhiếp ảnh gia tham dự, kỳ vọng tạo nên hệ thống tác phẩm phong phú, phản ánh đa chiều đời sống văn hóa - thể thao - du lịch, đồng thời lan tỏa hình ảnh con người Bắc Ninh thân thiện, năng động.

Đại diện BTC cho biết việc lựa chọn Bắc Ninh làm điểm khởi đầu không chỉ bởi bề dày văn hóa mà còn gắn với tư tưởng của danh nhân Thân Nhân Trung về vai trò của hiền tài. Qua đó, sự kiện hướng tới xây dựng môi trường phát huy giá trị cá nhân, kết nối cộng đồng và phát triển bền vững.

Điểm nhấn của lễ khai mạc còn đến từ các tiết mục biểu diễn dân ca, võ cổ truyền, góp phần quảng bá nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam, thể hiện tinh thần hội nhập nhưng vẫn gìn giữ bản sắc dân tộc.

Với sự chuẩn bị chu đáo và sự tham gia tích cực của các đơn vị, VĐV, giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 được kỳ vọng sẽ thành công, không chỉ thúc đẩy phong trào thể thao mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hòa nhập, sẻ chia và tôn vinh giá trị văn hóa vùng Kinh Bắc.