Phố biển Quy Nhơn sặc sỡ sắc màu trong giải đua thuyền sup

Đức Nhật
18/04/2026 16:10 GMT+7

Phố biển Quy Nhơn lần đầu tổ chức giải đua thuyền sup, thu hút gần 120 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Sáng 18.4, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chính thức khai mạc giải đua thuyền sup Quy Nhơn - Zbeach lần thứ I năm 2026.

Phố biển Quy Nhơn lần đầu tiên tổ chức giải đua thuyền sup

Giải đua thuyền sup quy tụ 120 vận động viên tham gia

Với chủ đề Hành trình về biển xanh, sự kiện không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao mà còn là ngày hội sặc sỡ sắc màu, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Ngay từ sáng sớm, 120 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành đã tập trung tại bãi biển Quy Nhơn sẵn sàng cho giải đua

Từ sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm xuống mặt nước xanh ngắt, không khí tại phố biển Quy Nhơn đã bắt đầu "nóng" lên bởi sự xuất hiện của gần 120 vận động viên đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, TP.HCM.

Sau tiếng còi khai cuộc, những vận động viên nhanh chóng ôm thuyền sup của mình lao ra biển

Dưới làn nước trong vắt, hàng trăm chiếc thuyền sup đủ màu sắc xanh, đỏ, vàng dập dìu theo nhịp sóng, tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. Tiếng còi khai cuộc vang lên cũng là lúc sự tĩnh lặng của biển cả bị phá vỡ bởi tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt từ người dân địa phương và du khách. Những sải chèo mạnh mẽ, dứt khoát đẩy chiếc thuyền lướt nhanh trên mặt biển.

Các vận động viên bứt tốc về đích hoàn thành cuộc đua

Trên mặt biển, các vận động viên không chỉ đối đầu với đối thủ mà còn phải chinh phục những cơn sóng và luồng gió biển. Những màn bứt tốc ngoạn mục ở chặng về đích khiến khán giả trên bờ không khỏi hồi hộp, nín thở theo dõi từng nhịp chèo trong tiếng reo hò vang dội một góc trời.

Những vận động viên nhí cũng tham gia giải đấu đầy kịch tính

Phát triển du lịch gắn với thể thao biển

Giải đua thuyền sup năm nay được chia thành 5 nội dung thi đấu hấp dẫn, đáp ứng từ trình độ chuyên nghiệp đến phong trào. Các vận động viên tham gia tranh tài ở cự ly ngắn 300 m nam và nữ đòi hỏi tốc độ và kỹ thuật xoay tiêu điêu luyện.

Ở các nội dung cự ly dài như 2.000 m nữ và 2.500 m nam, người chơi lại phải thể hiện sức bền bỉ và chiến thuật phân phối sức hợp lý. Bên cạnh đó, nội dung 300 m hệ phong trào cũng thu hút rất đông những người yêu thích trải nghiệm lần đầu thử sức với bộ môn này.

Kết thúc chặng đua, mỗi vận động viên sẽ đánh chiêng để thông báo hoàn thành

Không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao, giải đua thuyền sup Quy Nhơn - Zbeach 2026 mang trong mình sứ mệnh cao cả hơn. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm thúc đẩy định hướng phát triển du lịch gắn với thể thao biển theo tiêu chí "Xanh - An toàn - Thân thiện với môi trường".

Thông qua giải đấu, phường Quy Nhơn mong muốn gửi gắm thông điệp về một điểm đến năng động, văn minh, biết cách khai thác hiệu quả lợi thế mà thiên nhiên ban tặng. Việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương giờ đây luôn song hành cùng ý thức bảo vệ môi trường biển, đảm bảo sự phát triển bền vững cho thế hệ mai sau.

Ban tổ chức trao giải cho các nội dung thi đấu

Giải đua có tổng cộng có 5 nội dung thi đấu bao gồm 300 m nam/nữ, 2.000 m nữ, 2.500 m nam và 300 m phong trào. Mỗi nội dung này đều có đủ bộ 3 giải thưởng gồm nhất, nhì và ba để vinh danh các vận động viên xuất sắc. Các giải thưởng được trao dựa trên thành tích về đích của các đoàn mạnh như Đà Nẵng, TP.HCM và chủ nhà Quy Nhơn.

51 tay chèo tranh tài tại giải đua thuyền sup Tuy Hòa

Giải đua thuyền sup tại công viên Hồ Sơn (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) lần thứ I - năm 2024 có 51 tay chèo chuyên nghiệp và nghiệp dư tham gia tranh tài.

