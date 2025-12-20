Nhan sắc đời thường của ‘hoa khôi bắn súng’ gây chú ý tại SEA Games 33

Trước đó, khi bước vào SEA Games 33, nữ vận động viên cho biết cô không chỉ thi đấu cho bản thân mà còn vì tập thể, vì màu cờ đỏ sao vàng và niềm tin của người hâm mộ. “Bắn súng là môn thể thao không ồn ào, không hào nhoáng nhưng lại đòi hỏi sự bình tĩnh tuyệt đối, sự kiên trì bền bỉ và một trái tim đủ mạnh để vượt qua mọi dao động nhỏ nhất. Và Thảo tự tin nói rằng mình đã sẵn sàng”, người đẹp 21 tuổi từng chia sẻ trên trang cá nhân