Nhan sắc đời thường của ‘hoa khôi bắn súng’ gây chú ý tại SEA Games 33

Tại
SEA Games 33, khoảnh khắc Phí Thanh Thảo đến cổ vũ các cầu thủ U.22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngay sau đó, những hình ảnh “cực ngầu” của nữ vận động viên bắn súng này lúc thi đấu cũng được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người xuýt xoa. Ngoài loạt thành tích ấn tượng trong sự nghiệp khi còn khá trẻ, cô gái này được khen ngợi bởi nhan sắc rạng rỡ. Thậm chí, nhiều khán giả còn ưu ái gọi Phí Thanh Thảo với danh xưng “hoa khôi bắn súng”. Loạt ảnh đời thường của Phí Thanh Thảo
Phí Thanh Thảo sinh năm 2004, đến từ Hà Nội. Cô là xạ thủ thuộc đội tuyển bắn súng Việt Nam tham gia tranh tài tại SEA Games 33 ở Thái Lan. Tại đây, nữ vận động viên giành huy chương bạc nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ. Ngoài ra, cô còn phá kỷ lục 10m súng hơi nữ với tổng điểm 627,6
Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ: “Tấm huy chương nào cũng là đáng quý. Hy vọng dù chúng mình có thất bại hay thành công thì mọi người luôn đón nhận, đồng hành và ủng hộ chúng mình tiến bước xa hơn nữa”
Trước đó, khi bước vào SEA Games 33, nữ vận động viên cho biết cô không chỉ thi đấu cho bản thân mà còn vì tập thể, vì màu cờ đỏ sao vàng và niềm tin của người hâm mộ. “Bắn súng là môn thể thao không ồn ào, không hào nhoáng nhưng lại đòi hỏi sự bình tĩnh tuyệt đối, sự kiên trì bền bỉ và một trái tim đủ mạnh để vượt qua mọi dao động nhỏ nhất. Và Thảo tự tin nói rằng mình đã sẵn sàng”, người đẹp 21 tuổi từng chia sẻ trên trang cá nhân
Phí Thanh Thảo được xem là niềm hy vọng của bộ môn bắn súng Việt Nam. Từ năm 18 tuổi, trong lần đầu tham dự SEA Games, vận động viên sinh năm 2004 đã giành được huy chương vàng nội dung 10m súng trường 3 tư thế và huy chương bạc nội dung 10m súng trường nữ
Không chỉ ghi điểm bởi tài năng, Phí Thanh Thảo còn được khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là nụ cười tươi. Nếu như lúc thi đấu, cô khiến nhiều người xuýt xoa bởi thần thái “cực ngầu” thì trong những khoảnh khắc đời thường, vận động viên 21 tuổi lại cho thấy hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ. Vì vậy, người hâm mộ ưu ái gọi Phí Thanh Thảo với danh xưng “hoa khôi bắn súng”
Trang cá nhân của Phí Thanh Thảo sở hữu hơn 10.000 lượt theo dõi. Đây là nơi cô cập nhật những hình ảnh khi thi đấu và cả những khoảnh khắc đời thường giản dị của mình. Trong ảnh, người đẹp diện quân phục, gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ. Được biết Phí Thanh Thảo hiện là quân nhân mang quân hàm thượng úy
Trong loạt ảnh đời thường, Phí Thanh Thảo chuộng trang phục trẻ trung, năng động. Kiểu tóc ngắn giúp vận động viên bắn súng trở nên rạng rỡ hơn. Hay ở một số hình ảnh, xạ thủ sinh năm 2004 khéo léo khoe vòng eo thon
Bình luận (0)