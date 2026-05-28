Cú ‘bắt tay’ lịch sử của thể thao Việt Nam và VTV, Phó tổng giám đốc Đỗ Đức Hoàng nói gì?

Hồng Nam
28/05/2026 19:08 GMT+7

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cam kết hỗ trợ hình ảnh, đẩy mạnh quảng bá thể thao nước nhà với bản thỏa thuận hợp tác với Cục TDTT Việt Nam cùng các liên đoàn, hiệp hội.

VTV ký kết hợp tác cùng các liên đoàn thể thao Việt Nam

Ngày 28.5, Trung tâm Truyền hình thể thao VTV đã ký thỏa thuận hợp tác với liên đoàn, hiệp hội thể thao Việt Nam (do Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam quản lý). 

Theo đó, VTV sẽ đẩy mạnh quảng bá, làm hình ảnh cho thể thao nước nhà trên các kênh sóng, hạ tầng từ truyền hình truyền thống đến nền tảng mạng xã hội, với mục tiêu đưa thể thao đỉnh cao đến gần hơn nữa với người hâm mộ, đồng thời làm hình ảnh cho các VĐV, thúc đẩy phong trào thể thao trong nhân dân.

Hiện diện tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, cùng đại diện lãnh đạo các liên đoàn, hiệp hội thể thao ở nhiều môn như bóng đá, bóng bàn, bắn súng, golf đã chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện và lâu dài.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương (phải) cùng nhà báo Đỗ Đức Hoàng ở lễ ký kết

Chia sẻ tại lễ ký kết, nhà báo Đỗ Đức Hoàng, Phó tổng giám đốc VTV chia sẻ cái duyên với thể thao từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. "Nếu không có thể thao, có lẽ không có Đức Hoàng của VTV bây giờ", lãnh đạo VTV kể lại kỷ niệm nhờ điểm cộng có được sau khi đoạt giải thể thao mà trúng tuyển vào Trường THPT Kim Liên, để rồi có bàn đạp xây dựng học vấn, sự nghiệp.

Bởi vậy, lãnh đạo VTV mong muốn góp sức cho thể thao nước nhà, thông qua bản thỏa thuận hợp tác. Với hệ sinh thái rộng mở đa nền tảng cùng uy tín, VTV hứa hẹn là cầu nối đưa thể thao nước nhà đến từng "ngóc ngách", tiếp cận nhiều đối tượng khán giả, trong đó nhấn mạnh vào khán giả trẻ, những người tiêu thụ thông tin ở tần suất cao.

Theo nhà báo Đỗ Đức Hoàng, VTV mong muốn không chỉ hỗ trợ phát triển thể thao đỉnh cao thông qua các bản tin, phóng sự, chiến dịch truyền thông, mà còn đẩy mạnh phong trào thể thao cho nhân dân, hướng tới xã hội khỏe mạnh toàn diện.

Song song tăng cường truyền thông về hoạt động tập luyện, thi đấu của các đội tuyển trên truyền hình cũng như nền tảng số; Trung tâm Truyền hình thể thao VTV sẽ cử đội ngũ phóng viên có chuyên môn tham gia tác nghiệp ở các giải đấu trong nước cũng như quốc tế. 

Việc ký kết hợp tác không chỉ nhấn mạnh chiến lược phát triển mảng thể thao bền vững của VTV, mà còn cho thấy mối liên hệ khăng khít giữa thể thao và báo chí, truyền thông Việt Nam. 

Sự đồng hành của truyền thông nước nhà là động lực chắp cánh cho các VĐV Việt Nam bay cao ở sân chơi Đông Nam Á và châu Á. Mà trước mắt, là kỳ ASIAD 20 với đầy thử thách và cơ hội tại Osaka, Nhật Bản.

Ngày 21.5, giải vô địch các CLB golf tranh cúp Sông Bé 2026 đã kết thúc thành công tại sân golf Sông Bé (phường Lái Thiêu, TP.HCM), đánh dấu một trong những giải đấu đối kháng đồng đội có quy mô nổi bật của cộng đồng golf phía nam trong năm nay.

