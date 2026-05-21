Nhiều kỷ lục đáng kinh ngạc ở giải chạy đêm TP.HCM

Trong số gần 6.000 VĐV tham dự giải chạy đêm TP.HCM Eximbank vừa qua, đã có những tên tuổi không chỉ khẳng định khả năng của mình ở các cự ly trên đường chạy mà còn ghi dấu ấn bởi thành tích đáng kinh ngạc. Họ liên tiếp giành những chiến thắng, xô đổ nhiều kỷ lục qua từng mùa giải, tạo nên sự bứt phá mãnh liệt trên đường đua, mang lại bầu không khí phấn chấn, hào hứng và lan tỏa cảm xúc mạnh mẽ cho tất cả cộng đồng VĐV cùng mọi người chứng kiến.

Đó là những cái tên đã thi đấu xuất thần, không bao giờ từ bỏ khả năng chinh phục của mình. Điển hình ở cự ly bán marathon, Phạm Ngọc Phan tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành chức vô địch hai năm liên tiếp 2025 và 2026, sau khi từng đăng quang ở hai mùa đầu tiên. Tại cự ly 10km nữ, Nguyễn Khánh Ly không chỉ bảo vệ thành công ngôi vô địch mà còn thiết lập kỷ lục mới đầy ấn tượng, phá sâu thành tích cũ. Trong khi đó, Nguyễn Văn Khang bảo vệ thành công ngôi vô địch hai mùa liên tiếp ở nội dung nam 5km, còn Nguyễn Thị Ngọc Lan lập hat-trick vô địch cự ly 5km nữ trong ba năm liên tiếp từ 2024 đến 2026.

Sự thống trị của những gương mặt quen thuộc này đã lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng, đồng thời cho thấy những đặc thù thú vị của giải chạy đêm mà không phải ai cũng dễ dàng thích nghi, chiến thắng được thử thách. Chỉ tiếc là điều kiện thời tiết không thuận lợi do mưa kéo dài cũng ảnh hưởng phần nào toan tính chiến thuật của những đối thủ cạnh tranh. Dẫu vậy sức hút của giải với những giá trị đã tạo dựng qua 5 mùa giải tiếp tục khẳng định những đóng góp hiệu quả cho việc phát triển kinh tế đêm, quảng bá du lịch và lan tỏa hình ảnh một đô thị trẻ trung, sôi động đến với bạn bè quốc tế.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức trong các mùa giải tiếp theo, Ban tổ chức sẽ tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới, để biến giải chạy đêm TP.HCM Eximbank không chỉ là hoạt động truyền thống mà còn hứa hẹn tiếp tục là sự kiện thể thao tiêu biểu, góp phần đưa hình ảnh TP.HCM vươn xa trên bản đồ thể thao và du lịch quốc tế.