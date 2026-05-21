Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Nhiều kỷ lục đáng kinh ngạc ở giải chạy đêm TP.HCM

Thu Thảo
Thu Thảo
21/05/2026 21:24 GMT+7

Nhiều gương mặt tiêu biểu đã nêu kỷ lục đáng kinh ngạc sau 5 mùa giải chạy đêm góp phần tạo nên điểm nhấn đặc sắc trong hành trình quảng bá hình ảnh 'thành phố không ngủ' năng động và hiện đại của TP.HCM.

Trong số gần 6.000 VĐV tham dự giải chạy đêm TP.HCM Eximbank vừa qua, đã có những tên tuổi không chỉ khẳng định khả năng của mình ở các cự ly trên đường chạy mà còn ghi dấu ấn bởi thành tích đáng kinh ngạc. Họ liên tiếp giành những chiến thắng, xô đổ nhiều kỷ lục qua từng mùa giải, tạo nên sự bứt phá mãnh liệt trên đường đua, mang lại bầu không khí phấn chấn, hào hứng và lan tỏa cảm xúc mạnh mẽ cho tất cả cộng đồng VĐV cùng mọi người chứng kiến.

Nhiều kỷ lục đáng kinh ngạc ở giải chạy đêm TP.HCM - Ảnh 1.

Các VĐV tranh tài ở giải chạy đêm

ẢNH: THU THẢO

Đó là những cái tên đã thi đấu xuất thần, không bao giờ từ bỏ khả năng chinh phục của mình. Điển hình ở cự ly bán marathon, Phạm Ngọc Phan tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành chức vô địch hai năm liên tiếp 2025 và 2026, sau khi từng đăng quang ở hai mùa đầu tiên. Tại cự ly 10km nữ, Nguyễn Khánh Ly không chỉ bảo vệ thành công ngôi vô địch mà còn thiết lập kỷ lục mới đầy ấn tượng, phá sâu thành tích cũ. Trong khi đó, Nguyễn Văn Khang bảo vệ thành công ngôi vô địch hai mùa liên tiếp ở nội dung nam 5km, còn Nguyễn Thị Ngọc Lan lập hat-trick vô địch cự ly 5km nữ trong ba năm liên tiếp từ 2024 đến 2026.

Nhiều kỷ lục đáng kinh ngạc ở giải chạy đêm TP.HCM - Ảnh 2.

VĐV Phạm Ngọc Phan chiến thắng

ẢNH: THU THẢO

Nhiều kỷ lục đáng kinh ngạc ở giải chạy đêm TP.HCM - Ảnh 3.

Chiến thắng của Nguyễn Văn Khang

ẢNH: THU THẢO

Sự thống trị của những gương mặt quen thuộc này đã lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng, đồng thời cho thấy những đặc thù thú vị của giải chạy đêm mà không phải ai cũng dễ dàng thích nghi, chiến thắng được thử thách. Chỉ tiếc là điều kiện thời tiết không thuận lợi do mưa kéo dài cũng ảnh hưởng phần nào toan tính chiến thuật của những đối thủ cạnh tranh. Dẫu vậy sức hút của giải với những giá trị đã tạo dựng qua 5 mùa giải tiếp tục khẳng định những đóng góp hiệu quả cho việc phát triển kinh tế đêm, quảng bá du lịch và lan tỏa hình ảnh một đô thị trẻ trung, sôi động đến với bạn bè quốc tế.

Nhiều kỷ lục đáng kinh ngạc ở giải chạy đêm TP.HCM - Ảnh 4.

VĐV Nguyễn Khánh Ly giải nhất 10km nữ

ẢNH: THU THẢO

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức trong các mùa giải tiếp theo, Ban tổ chức sẽ tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới, để biến giải chạy đêm TP.HCM Eximbank không chỉ là hoạt động truyền thống mà còn hứa hẹn tiếp tục là sự kiện thể thao tiêu biểu, góp phần đưa hình ảnh TP.HCM vươn xa trên bản đồ thể thao và du lịch quốc tế.

Nhiều kỷ lục đáng kinh ngạc ở giải chạy đêm TP.HCM - Ảnh 5.

VĐV Nguyễn Thị Ngọc Lan thắng cự ly 5km

ẢNH: THU THẢO

 

Khám phá thêm chủ đề

kỷ lục Nguyễn Thị Ngọc Lan giải chạy Marathon
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận