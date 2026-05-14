Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện kênh phát trực tiếp tứ kết U.17 Việt Nam đại chiến U.17 Úc, không phải VTV

Hồng Nam
14/05/2026 02:25 GMT+7

U.17 Việt Nam đã đoạt vé lọt vào tứ kết châu Á và dự World Cup theo cách ấn tượng nhất có thể, khi vượt qua nhiều đội mạnh như Hàn Quốc và UAE để dẫn đầu bảng C.

U.17 Việt Nam thi đấu ấn tượng, hiên ngang dẫn đầu

Lượt trận hạ màn các bảng C và D tại giải U.17 châu Á 2026 đã diễn ra đêm 13.5. U.17 Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước U.17 UAE với tỷ số 3-2 nhờ các pha lập công của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường để lấy 3 điểm trọn vẹn, đồng thời chinh phục mục tiêu kép: lọt vào tứ kết U.17 châu Á, đồng thời lần đầu trong lịch sử bước tới đấu trường U.17 World Cup.

Bên cạnh đó, U.17 Việt Nam cũng trở thành đội nhất bảng C, với 6 điểm sau 3 trận. Bởi ở cuộc so tài còn lại, U.17 Hàn Quốc đã để U.17 Yemen cầm hòa với tỷ số 0-0. Như vậy, ứng viên vô địch U.17 Hàn Quốc chỉ đứng nhì bảng C với 5 điểm, U.17 Yemen xếp thứ ba với 4 điểm, còn U.17 UAE đứng cuối với vỏn vẹn 1 điểm. 

Lộ diện kênh phát trực tiếp tứ kết U.17 Việt Nam đại chiến U.17 Úc, không phải VTV- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) dẫn đầu bảng C

ẢNH: VFF

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam đứng trên một "đại gia" châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản ở cấp độ U.17, hay nói rộng hơn là cấp độ giải trẻ châu Á. 

Hồi đầu năm nay, U.23 Việt Nam cũng chơi xuất sắc tại giải U.23 châu Á 2026, khi đứng đầu bảng A với 9 điểm (toàn thắng 3 trận), xếp trên cả những đối thủ sừng sỏ như U.23 Ả Rập Xê Út hay U.23 Jordan. Rõ ràng, ngôi đầu bảng cùng chiến thắng trước những đối thủ mạnh đang từng bước khẳng định tầm vóc và đẳng cấp của bóng đá trẻ Việt Nam trên trường quốc tế. U.23 Việt Nam đã đoạt hạng ba châu Á. U.17 Việt Nam cũng hoàn toàn có thể, nếu tiếp tục chơi với đấu pháp kỷ luật, kín kẽ và thể hiện sáng tạo tinh thần Việt Nam.

Tại tứ kết U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam sẽ tái ngộ U.17 Úc, đối thủ quen thuộc tại Đông Nam Á. Tháng trước, U.17 Việt Nam đã đánh bại đội trẻ Úc với tỷ số 2-1 tại bán kết U.17 Đông Nam Á, sau đó lên ngôi vô địch.

U.17 Việt Nam sẽ so tài U.17 Úc lúc 0 giờ ngày 17.5. Trận đấu được phát trực tiếp trên TV360 

Trận đấu được phát trực tiếp trên TV360

