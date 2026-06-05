Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

LALIGA Legends Match 2026: FC Mobile & FC Online thổi bùng đam mê bóng đá

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
05/06/2026 16:35 GMT+7

Khẳng định tham vọng không ngừng vươn xa và nâng tầm trải nghiệm cho cộng đồng game thủ, Garena cùng EA SPORTS FC Mobile và EA SPORTS FC Online chính thức công bố sự kiện bom tấn của mùa hè: LALIGA Legends Match 2026.

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện bóng đá thông thường, đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Garena trong việc mang bầu không khí bóng đá quốc tế chân thực nhất đến Việt Nam. Trận cầu lịch sử này sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 7.6.2026 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM, biến giấc mơ được tận mắt chứng kiến những huyền thoại sân cỏ thế giới của hàng triệu người hâm mộ Việt thành hiện thực.

LaLiga Legends Match 2026: FC Mobile & FC Online thổi bùng đam mê bóng đá - Ảnh 1.

Tái hiện siêu kinh điển và hào quang giải vô địch thế giới ngay tại TP.HCM

Garena mang đến một "bữa tiệc" bóng đá đẳng cấp thế giới, nơi người hâm mộ Việt Nam sẽ được sống trong cảm xúc mãnh liệt của những trận siêu kinh điển rực lửa, đồng thời chiêm ngưỡng những bước chạy của các nhà vô địch thế Giới ngay trên sân đấu nước nhà. Bộ tứ huyền thoại đổ bộ Việt Nam lần này bao gồm:

  • Xavi Hernández: Nhạc trưởng tài hoa của Barcelona, người hùng đã góp công lớn mang mang về cúp thế giới 2010 cho tuyển Tây Ban Nha.
  • Carles Puyol: Bức tường thành bất tử, thủ lĩnh vĩ đại của Barcelona và thế hệ vàng Tây Ban Nha vô địch thế giới 2010.
  • Míchel Salgado: Hậu vệ cánh phải lừng danh, biểu tượng rực rỡ của dải ngân hà "Galácticos" Real Madrid.
  • Claude Makélélé: "Cỗ máy quét" huyền thoại của Real Madrid và đội tuyển Pháp, người định nghĩa lại vị trí tiền vệ phòng ngự của bóng đá hiện đại.

Sự góp mặt của 4 tượng đài này không chỉ là lời tri ân sâu sắc mà Garena dành cho cộng đồng FC Mobile và FC Online, mà còn là bước đi táo bạo, khẳng định vị thế cầu nối mang tinh hoa bóng đá toàn cầu - đặc biệt là thương hiệu LALIGA - đến gần hơn với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người Việt.

Giao thoa lịch sử: khi huyền thoại quốc tế chạm trán tinh hoa Việt Nam

Bên cạnh hơi thở bóng đá quốc tế, LALIGA Legends Match 2026 còn là sân khấu hội tụ những cái tên đã làm nên lịch sử bóng đá và cộng đồng giải trí Việt Nam:

LaLiga Legends Match 2026: FC Mobile & FC Online thổi bùng đam mê bóng đá - Ảnh 2.

  • Dàn danh thủ Việt Nam huyền thoại: Tấn Trường, Như Thành, Hồng Sơn, Thế Anh, Công Vinh, Tài Em.
  • Dàn KOL & Streamer top đầu: Độ Mixi, Rambo, Bình Bé, Cris Phan, Thầy Ba, Dev.

Hai đội hình "siêu sao" kết hợp giữa huyền thoại thế giới, cựu danh thủ quốc gia và các nhân vật đình đám của cộng đồng FC Mobile & FC Online hứa hẹn mang đến một trận cầu mãn nhãn, kỹ thuật và bùng nổ tiếng cười.

Một đêm trải nghiệm văn hóa bóng đá đẳng cấp

Để người hâm mộ thực sự cảm nhận được sức nóng của một sự kiện thể thao quốc tế, Garena đã thiết kế một chuỗi hoạt động tương tác kéo dài từ 18 giờ 30 đến 21 giờ, bao gồm:

  • Màn trình diễn khai mạc hoành tráng, đánh thức mọi giác quan.
  • Thử thách kỹ năng của các huyền thoại quốc tế và Việt Nam trước giờ bóng lăn.
  • Trận đấu chính thức 2 hiệp với những pha bóng hứa hẹn đi vào lịch sử.
  • Giao lưu trực tiếp và chơi mini-game cùng các huyền thoại.
  • Tri ân những game thủ có thành tích xuất sắc trong ngày diễn ra sự kiện.
  • Lắng nghe chia sẻ đầy cảm xúc từ bộ tứ huyền thoại LALIGA về đất nước và con người Việt Nam.

Sẵn sàng săn vé - Chỉ có trên FC Mobile & FC Online

LALIGA Legends Match 2026 là món quà độc quyền Garena dành tặng riêng cho cộng đồng EA SPORTS FC Mobile và FC Online. Vé tham dự sẽ không được bán thương mại mà phát hành hoàn toàn miễn phí thông qua các chuỗi sự kiện đặc biệt. Chi tiết xem tại Facebook của EA SPORTS FC MOBILE VIỆT NAM và EA SPORTS FC ONLINE VIỆT NAM.

Garena đã sẵn sàng mang thế giới bóng đá đỉnh cao đến Việt Nam. Sân cỏ đã sẵn sàng. Các nhà vô địch World Cup đã sẵn sàng. Còn bạn, bạn đã sẵn sàng để trở thành một phần của lịch sử?

Kênh truyền thông chính thức:

Để cập nhật tin tức mới nhất về Garena FC Mobile Việt Nam, hãy theo dõi các kênh chính thức của nhà phát hành:

Về Garena

Garena là một trong những nhà phát hành và phát triển game hàng đầu thế giới, nổi tiếng với các tựa game như Liên Quân Mobile, FC Online và Free Fire. Với kinh nghiệm phát triển cộng đồng game thủ và thể thao điện tử, Garena không ngừng mang đến những trải nghiệm giải trí chất lượng. Garena là thành viên của Sea Limited.

Về Electronic Arts (EA)

Electronic Arts là công ty hàng đầu trong lĩnh vực giải trí tương tác kỹ thuật số, sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như EA SPORTS FC, Battlefield, Apex Legends và The Sims. EA phát triển và cung cấp trò chơi trên console, PC và thiết bị di động trên toàn cầu.

Khám phá thêm chủ đề

LaLiga Legends Match 2026 EA SPORTS FC Mobile EA Sports FC Online FC Online FC Mobile GARENA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận