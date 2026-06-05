LALIGA Legends Match 2026: FC Mobile & FC Online thổi bùng đam mê bóng đá

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện bóng đá thông thường, đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Garena trong việc mang bầu không khí bóng đá quốc tế chân thực nhất đến Việt Nam. Trận cầu lịch sử này sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 7.6.2026 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM, biến giấc mơ được tận mắt chứng kiến những huyền thoại sân cỏ thế giới của hàng triệu người hâm mộ Việt thành hiện thực.

Tái hiện siêu kinh điển và hào quang giải vô địch thế giới ngay tại TP.HCM

Garena mang đến một "bữa tiệc" bóng đá đẳng cấp thế giới, nơi người hâm mộ Việt Nam sẽ được sống trong cảm xúc mãnh liệt của những trận siêu kinh điển rực lửa, đồng thời chiêm ngưỡng những bước chạy của các nhà vô địch thế Giới ngay trên sân đấu nước nhà. Bộ tứ huyền thoại đổ bộ Việt Nam lần này bao gồm:

Xavi Hernández: Nhạc trưởng tài hoa của Barcelona, người hùng đã góp công lớn mang mang về cúp thế giới 2010 cho tuyển Tây Ban Nha.

Nhạc trưởng tài hoa của Barcelona, người hùng đã góp công lớn mang mang về cúp thế giới 2010 cho tuyển Tây Ban Nha. Carles Puyol: Bức tường thành bất tử, thủ lĩnh vĩ đại của Barcelona và thế hệ vàng Tây Ban Nha vô địch thế giới 2010.

Bức tường thành bất tử, thủ lĩnh vĩ đại của Barcelona và thế hệ vàng Tây Ban Nha vô địch thế giới 2010. Míchel Salgado: Hậu vệ cánh phải lừng danh, biểu tượng rực rỡ của dải ngân hà "Galácticos" Real Madrid.

Hậu vệ cánh phải lừng danh, biểu tượng rực rỡ của dải ngân hà "Galácticos" Real Madrid. Claude Makélélé: "Cỗ máy quét" huyền thoại của Real Madrid và đội tuyển Pháp, người định nghĩa lại vị trí tiền vệ phòng ngự của bóng đá hiện đại.

Sự góp mặt của 4 tượng đài này không chỉ là lời tri ân sâu sắc mà Garena dành cho cộng đồng FC Mobile và FC Online, mà còn là bước đi táo bạo, khẳng định vị thế cầu nối mang tinh hoa bóng đá toàn cầu - đặc biệt là thương hiệu LALIGA - đến gần hơn với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người Việt.

Giao thoa lịch sử: khi huyền thoại quốc tế chạm trán tinh hoa Việt Nam

Bên cạnh hơi thở bóng đá quốc tế, LALIGA Legends Match 2026 còn là sân khấu hội tụ những cái tên đã làm nên lịch sử bóng đá và cộng đồng giải trí Việt Nam:

Dàn danh thủ Việt Nam huyền thoại: Tấn Trường, Như Thành, Hồng Sơn, Thế Anh, Công Vinh, Tài Em.

Tấn Trường, Như Thành, Hồng Sơn, Thế Anh, Công Vinh, Tài Em. Dàn KOL & Streamer top đầu: Độ Mixi, Rambo, Bình Bé, Cris Phan, Thầy Ba, Dev.

Hai đội hình "siêu sao" kết hợp giữa huyền thoại thế giới, cựu danh thủ quốc gia và các nhân vật đình đám của cộng đồng FC Mobile & FC Online hứa hẹn mang đến một trận cầu mãn nhãn, kỹ thuật và bùng nổ tiếng cười.

Một đêm trải nghiệm văn hóa bóng đá đẳng cấp

Để người hâm mộ thực sự cảm nhận được sức nóng của một sự kiện thể thao quốc tế, Garena đã thiết kế một chuỗi hoạt động tương tác kéo dài từ 18 giờ 30 đến 21 giờ, bao gồm:

Màn trình diễn khai mạc hoành tráng, đánh thức mọi giác quan.

Thử thách kỹ năng của các huyền thoại quốc tế và Việt Nam trước giờ bóng lăn.

Trận đấu chính thức 2 hiệp với những pha bóng hứa hẹn đi vào lịch sử.

Giao lưu trực tiếp và chơi mini-game cùng các huyền thoại.

Tri ân những game thủ có thành tích xuất sắc trong ngày diễn ra sự kiện.

Lắng nghe chia sẻ đầy cảm xúc từ bộ tứ huyền thoại LALIGA về đất nước và con người Việt Nam.

Sẵn sàng săn vé - Chỉ có trên FC Mobile & FC Online

LALIGA Legends Match 2026 là món quà độc quyền Garena dành tặng riêng cho cộng đồng EA SPORTS FC Mobile và FC Online. Vé tham dự sẽ không được bán thương mại mà phát hành hoàn toàn miễn phí thông qua các chuỗi sự kiện đặc biệt. Chi tiết xem tại Facebook của EA SPORTS FC MOBILE VIỆT NAM và EA SPORTS FC ONLINE VIỆT NAM.

Garena đã sẵn sàng mang thế giới bóng đá đỉnh cao đến Việt Nam. Sân cỏ đã sẵn sàng. Các nhà vô địch World Cup đã sẵn sàng. Còn bạn, bạn đã sẵn sàng để trở thành một phần của lịch sử?

Kênh truyền thông chính thức:

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Về Garena

Garena là một trong những nhà phát hành và phát triển game hàng đầu thế giới, nổi tiếng với các tựa game như Liên Quân Mobile, FC Online và Free Fire. Với kinh nghiệm phát triển cộng đồng game thủ và thể thao điện tử, Garena không ngừng mang đến những trải nghiệm giải trí chất lượng. Garena là thành viên của Sea Limited.

Về Electronic Arts (EA)

Electronic Arts là công ty hàng đầu trong lĩnh vực giải trí tương tác kỹ thuật số, sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như EA SPORTS FC, Battlefield, Apex Legends và The Sims. EA phát triển và cung cấp trò chơi trên console, PC và thiết bị di động trên toàn cầu.