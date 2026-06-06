Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Hơn 100 người làm báo miền Trung hội tụ, tranh tài tại Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
06/06/2026 16:20 GMT+7

Ngày 6.6, giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 12 chính thức khởi tranh tại Hà Tĩnh, quy tụ hơn 100 cầu thủ là các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cùng lan tỏa tinh thần thể thao và trách nhiệm xã hội.

Đây là giải đấu thường niên, năm nay do FC Báo chí thường trú Hà Tĩnh phối hợp cùng Chi hội nhà báo Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tỉnh Hà Tĩnh tổ chức. Mùa giải năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Hơn 100 người làm báo miền Trung hội tụ, tranh tài tại Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đội dự giải

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trải qua 11 mùa giải tổ chức thành công, giải bóng đá báo chí miền Trung đã khẳng định vị thế là một sân chơi truyền thống uy tín, một điểm hẹn thể thao được mong chờ nhất của những người làm báo trên dải đất miền Trung đầy nắng gió.

Ông Phạm Minh Thùy, Chủ nhiệm FC Báo chí thường trú Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức giải chia sẻ: "Bước sang tuổi thứ 12, giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối gắn kết, tạo điều kiện cho các đồng nghiệp từ các cơ quan thông tấn báo chí giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe. Mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ mang lại những trận cầu bùng nổ, cống hiến khi quy tụ các đội bóng mạnh đến từ khắp các tỉnh thành trong khu vực".

Giải đấu quy tụ 6 đội tham gia tranh tài gồm: FC Báo chí Thanh Hóa, Báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An), Báo chí Quảng Trị, Báo chí Huế (Hue RC), Báo chí Đà Nẵng (JFC Danang) và chủ nhà Báo chí thường trú Hà Tĩnh.

Hơn 100 người làm báo miền Trung hội tụ, tranh tài tại Hà Tĩnh- Ảnh 2.

Ngoài công việc chuyên môn, những người làm báo ở miền Trung cũng thi đấu quyết liệt trên sân cỏ

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo kết quả bốc thăm, các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Bảng A gồm các đội Báo chí thường trú Hà Tĩnh, Báo chí Huế, Báo chí Thanh Hoá. Bảng B có các đội FC Báo chí Nghệ An, JFC Đà Nẵng, Báo chí Quảng Trị.

Hai đội nhất bảng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết tranh cúp vô địch. Các đội nhì bảng và ba sẽ lần lượt đá các trận phân hạng ba - tư và năm - sáu. Với thể thức này, ban tổ chức đảm bảo tất cả các đội tham dự đều được thi đấu trọn vẹn 3 trận như nhau, giúp tăng cường tối đa cơ hội giao lưu, cọ xát.

Không chỉ dừng lại ở những pha bóng hay trên sân cỏ, giải đấu năm nay tiếp tục duy trì và lan tỏa nét đẹp nhân văn thông qua các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.

Hơn 100 người làm báo miền Trung hội tụ, tranh tài tại Hà Tĩnh- Ảnh 3.

Đại diện Ban tổ chức giải và JFC Đà Nẵng tặng quà cho chùa Vĩnh

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ngay trong khuôn khổ giải, các đội bóng tham dự đã chung tay quyên góp được 30 triệu đồng để hỗ trợ chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - nơi đang nuôi dưỡng hàng chục trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, JFC Đà Nẵng cũng đã trực tiếp trao tặng các em nhỏ tại đây một phần quà ý nghĩa trị giá gần 10 triệu đồng.

Các trận đấu kịch tính của giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7.6 tại sân bóng Green Eco, P.Thành Sen, Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Hào hứng ngày khai màn giải bóng đá nhi đồng TP.Cần Thơ 2025

Hào hứng ngày khai màn giải bóng đá nhi đồng TP.Cần Thơ 2025

Sáng 27.12, giải bóng đá VJSS nhi đồng TP.Cần Thơ - Yamaha Cup 2025 chính thức khai mạc tại sân vận động Cần Thơ.

Khám phá thêm chủ đề

JFC Đà Nẵng Báo chí Nghệ An FC Báo chí Thanh Hoá Hà Tĩnh Quảng Trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận