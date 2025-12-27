Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Hào hứng ngày khai màn giải bóng đá nhi đồng TP.Cần Thơ 2025

Nghi Thạo
Nghi Thạo
27/12/2025 12:11 GMT+7

Sáng 27.12, giải bóng đá VJSS nhi đồng TP.Cần Thơ - Yamaha Cup 2025 chính thức khai mạc tại sân vận động Cần Thơ.

24 đội bóng nhi đồng tranh tài trên sân Cần Thơ

Giải đấu do Trung tâm Bóng đá cộng đồng Việt Nhật (VJSS) phối hợp cùng Yamaha Motor Việt Nam và các sở, ban ngành tổ chức, đánh dấu lần đầu tiên một sân chơi bóng đá học đường quy mô, bài bản được triển khai dành riêng cho học sinh tiểu học tại địa phương. Trong lần đầu tiên tổ chức tại TP.Cần Thơ, giải đấu quy tụ 24 đội bóng đến từ các trường tiểu học trên địa bàn.

Theo đó, 24 đội chia thành 8 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra những tập thể xuất sắc nhất bước vào các hạng serie A, B và C. Với thể thức thi đấu này, mọi đội bóng đều có cơ hội thi đấu nhiều trận nhất có thể, qua đó cọ xát và tích lũy kinh nghiệm trong suốt 2 ngày tranh tài (27 và 28.12).

Hào hứng ngày khai màn giải bóng đá nhi đồng TP.Cần Thơ 2025- Ảnh 1.

Giải bóng đá VJSS nhi đồng TP.Cần Thơ - Yamaha Cup 2025 khai mạc tại sân Cần Thơ vào sáng 27.12

ẢNH: BTC

Ngay từ những trận đấu đầu tiên, bầu không khí tại SVĐ Cần Thơ đã trở nên sôi động. Khán đài chứng kiến sự cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh, thầy cô; còn dưới sân là hình ảnh những "cầu thủ nhí" chơi bóng đầy hồn nhiên nhưng không kém phần quyết tâm. Với các em, mỗi pha tranh chấp, mỗi đường chuyền hay cú sút đều là cách để thể hiện niềm đam mê và khát khao chiến thắng.

Em Hải Đăng – Trường Tiểu học Bình Thủy 2 bày tỏ: "Em rất vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên được tham gia một giải đấu lớn như thế này, được cùng tranh tài với các bạn đồng trang lứa. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình với quyết tâm giành ngôi vị cao nhất".

Theo ban tổ chức, giải VJSS nhi đồng TP.Cần Thơ – Yamaha Cup 2025 hướng đến việc xây dựng một môi trường thể thao an toàn, lành mạnh, giúp học sinh rèn luyện thể chất, tinh thần đồng đội và ý thức kỷ luật. Đây cũng được xem là bước khởi đầu quan trọng để bóng đá học đường tại TP.Cần Thơ phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra liên tục trong ngày 27.12. Các lượt đấu bán kết, chung kết và bế mạc diễn ra vào chiều 28.12. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần hào hứng của các đội, giải đấu hứa hẹn mang đến nhiều hình ảnh đẹp, góp phần lan tỏa tình yêu bóng đá trong lứa tuổi học đường.

Tin liên quan

Tranh tài hấp dẫn ở giải bóng đá nhi đồng có thể thức lạ

Tranh tài hấp dẫn ở giải bóng đá nhi đồng có thể thức lạ

Ngày 29.11 tại sân CLB bóng đá Thủ Đức, giải bóng đá VJSS nhi đồng TP.HCM - Yamaha cup 2025 chính thức khai mạc với nhiều trận đấu hấp dẫn.

Sân trường trở thành ngày hội bóng đá: Đội bóng nhi đồng được tiếp lửa

Giải bóng đá nhi đồng thể thức hấp dẫn tại TP.HCM: Có 4 nhà vô địch

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá Bóng đá nhi đồng cần thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận