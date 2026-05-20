Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Nghệ An: Nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng đến trọng thương

Khánh Hoan
Khánh Hoan
20/05/2026 17:25 GMT+7

Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An bị nhóm bạn hẹn gặp để 'nói chuyện' và sau đó bị đánh hội đồng, gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 20.5, ông Lang Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Sơn (xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An), cho biết nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc một nhóm nữ sinh đã đánh một bạn cùng trường bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh phải nhập viện - Ảnh 1.

Nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh

ẢNH CẮT TỪ VIDEO

Cũng theo ông Thắng, sự việc xảy ra vào ngày 10.5, tại xã Quế Phong. Nữ sinh bị đánh là em L.N.L. (lớp 8, học sinh trường THCS Kim Sơn). 

Sau khi bị đánh, L. trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn. Người thân gặng hỏi mới biết được L. bị bạn đánh đập nên đã đưa đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị trong tình trạng bị xây xước da vùng mặt, tay chân và xuất hiện tình trạng nôn mửa.

Sự việc sau đó được gia đình nữ sinh này trình báo với Công an xã Quế Phong.

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Quế Phong, chiều 10.5, em N.T.B.N. (học sinh lớp 9, ngụ xã Quế Phong) cùng 4 nữ sinh khác (học lớp 6,7,8 của trường THCS Kim Sơn) đã dùng tay, chân đánh vào đầu của nữ sinh L. Các nữ sinh đã có hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Hình ảnh từ một đoạn video được  ghi lại cho thấy, nữ sinh L. bị một nhóm khoảng 5 người liên tục đánh, đạp vào người, vào đầu. Do bị vây đánh quá dữ, nên nữ sinh này chỉ biết chịu trận, không thể phản kháng.

Ông Lang Văn Thắng cũng cho biết, nguyên nhân bước đầu được xác định là do giữa nữ sinh L. và các nữ sinh khác có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã hẹn gặp nhau và xảy ra sự việc như đã nêu. Sau khi có kết quả xác minh từ công an, nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật để kỷ luật các học sinh có liên quan.  

Tin liên quan

Xác minh thông tin nữ sinh bị đánh hội đồng đến ngất xỉu ở Thanh Hóa

Xác minh thông tin nữ sinh bị đánh hội đồng đến ngất xỉu ở Thanh Hóa

Công an xã Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đang xác minh vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng đến ngất xỉu.

Khám phá thêm chủ đề

nữ sinh bị đánh Trường THCS Kim Sơn tỉnh Nghệ An Công an xã Quế Phong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận