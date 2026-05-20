Nghệ An: Nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng đến trọng thương

Chiều 20.5, ông Lang Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Sơn (xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An), cho biết nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc một nhóm nữ sinh đã đánh một bạn cùng trường bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh ẢNH CẮT TỪ VIDEO

Cũng theo ông Thắng, sự việc xảy ra vào ngày 10.5, tại xã Quế Phong. Nữ sinh bị đánh là em L.N.L. (lớp 8, học sinh trường THCS Kim Sơn).

Sau khi bị đánh, L. trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn. Người thân gặng hỏi mới biết được L. bị bạn đánh đập nên đã đưa đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị trong tình trạng bị xây xước da vùng mặt, tay chân và xuất hiện tình trạng nôn mửa.

Sự việc sau đó được gia đình nữ sinh này trình báo với Công an xã Quế Phong.

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Quế Phong, chiều 10.5, em N.T.B.N. (học sinh lớp 9, ngụ xã Quế Phong) cùng 4 nữ sinh khác (học lớp 6,7,8 của trường THCS Kim Sơn) đã dùng tay, chân đánh vào đầu của nữ sinh L. Các nữ sinh đã có hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Hình ảnh từ một đoạn video được ghi lại cho thấy, nữ sinh L. bị một nhóm khoảng 5 người liên tục đánh, đạp vào người, vào đầu. Do bị vây đánh quá dữ, nên nữ sinh này chỉ biết chịu trận, không thể phản kháng.

Ông Lang Văn Thắng cũng cho biết, nguyên nhân bước đầu được xác định là do giữa nữ sinh L. và các nữ sinh khác có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã hẹn gặp nhau và xảy ra sự việc như đã nêu. Sau khi có kết quả xác minh từ công an, nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật để kỷ luật các học sinh có liên quan.