Nghệ An: Công an vào cuộc vụ bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành

Liên quan đến vụ việc bé trai N.H.T ở xã Vân Du, Nghệ An tố bị bố đẻ và mẹ kế nhiều lần bạo hành gây bầm tím ở nhiều nơi trên cơ thể, chị Phan Thị Tuyết (ngụ xã Vân Du, cô họ của cháu T.) cho biết, sáng cùng ngày, cơ quan công an đã làm việc với cháu T. dưới sự giám hộ của chị.

Chị Tuyết cũng là người đã ghi hình và đăng đoạn clip về hình ảnh bé T. đang cầu cứu chị với nhiều vết bầm tím trên mắt, ở 2 chân, mông và tay lên mạng xã hội khi nghi bị cha và mẹ kế bạo hành trong thời gian dài.

Công an xã Vân Du đang lấy lời khai của cháu T ẢNH: C.A

"Sáng 12.5, tôi đưa con đi học, thì bất ngờ thấy cháu T. chạy đến, tâm trạng hoảng loạn, mặt bầm tím, mắt sưng húp, kêu cô cứu cháu với", chị Tuyết kể.

Chị Tuyết sau đó đưa cháu về nhà kiểm tra, ngoài vết bầm sưng húp trên mắt phải, chị Tuyết còn phát hiện trên tay, chân, mông của T. cũng xuất hiện nhiều vết bầm tím. T. cho biết các vết này do bố mẹ đánh.

Chị Tuyết cũng cho biết, sau khi bố mẹ ly hôn cách đây khoảng 8 năm, T. sống cùng bố là anh N.H.H (35 tuổi), còn em nhỏ ở với mẹ. Năm 2024, anh H. tái hôn với một người phụ nữ lớn hơn 3 tuổi và có thêm con chung.

Cách đây khoảng 3 tháng, chị Tuyết phát hiện T. có dấu hiệu bị bố và mẹ kế đánh. Có lần, cháu T. chạy sang nhà chị Tuyết kêu khóc, mặt bị bầm tím. Chị Tuyết hỏi bố cháu thì bố cháu nói là T. bị ngã xe.

Các vết bầm tím trên mắt và trên tay cháu T. ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

"Tôi hỏi thì cháu nói bị bố mẹ đánh nên tôi đã báo với ban cán sự xóm nhờ can thiệp. Ban cán sự đã đến nhà, yêu cầu bố mẹ cháu cam kết không được đánh con nữa. Cháu đã thiếu thốn tình cảm, giờ lại phải chịu cảnh này khiến tôi rất đau lòng", chị Tuyết nói.

Sau khi biết thông tin con trai bị bạo hành, mẹ ruột của T. đã đến chăm sóc con. Bé T. đang ở tạm tại nhà chị Tuyết từ 2 ngày qua.

Cơ quan công an xã Vân Du đã làm việc với ông H. cùng người mẹ kế của cháu T. để xác minh, điều tra vụ việc.