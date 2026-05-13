Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Nghệ An: Công an vào cuộc vụ bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành

Khánh Hoan
Khánh Hoan
13/05/2026 19:13 GMT+7

Theo người cô họ của cháu N.H.T (12 tuổi, xã Vân Du, Nghệ An), thì cháu T. kể đã nhiều lần bị đánh và phải tìm đến cô để cầu cứu.

Liên quan đến vụ việc bé trai N.H.T ở xã Vân Du, Nghệ An tố bị bố đẻ và mẹ kế nhiều lần bạo hành gây bầm tím ở nhiều nơi trên cơ thể, chị Phan Thị Tuyết (ngụ xã Vân Du, cô họ của cháu T.) cho biết, sáng cùng ngày, cơ quan công an đã làm việc với cháu T. dưới sự giám hộ của chị.

Chị Tuyết cũng là người đã ghi hình và đăng đoạn clip về hình ảnh bé T. đang cầu cứu chị với nhiều vết bầm tím trên mắt, ở 2 chân, mông và tay lên mạng xã hội khi nghi bị cha và mẹ kế bạo hành trong thời gian dài. 

Bé trai cầu cứu vì bị bạo hành, người thân nói gì? - Ảnh 1.

Công an xã Vân Du đang lấy lời khai của cháu T

ẢNH: C.A

"Sáng 12.5, tôi đưa con đi học, thì bất ngờ thấy cháu T. chạy đến, tâm trạng hoảng loạn, mặt bầm tím, mắt sưng húp, kêu cô cứu cháu với", chị Tuyết kể.

Chị Tuyết sau đó đưa cháu về nhà kiểm tra, ngoài vết bầm sưng húp trên mắt phải, chị Tuyết còn phát hiện trên tay, chân, mông của T. cũng xuất hiện nhiều vết bầm tím. T. cho biết các vết này do bố mẹ đánh.

Chị Tuyết cũng cho biết, sau khi bố mẹ ly hôn cách đây khoảng 8 năm, T. sống cùng bố là anh N.H.H (35 tuổi), còn em nhỏ ở với mẹ. Năm 2024, anh H. tái hôn với một người phụ nữ lớn hơn 3 tuổi và có thêm con chung.

Cách đây khoảng 3 tháng, chị Tuyết phát hiện T. có dấu hiệu bị bố và mẹ kế đánh. Có lần, cháu T. chạy sang nhà chị Tuyết kêu khóc, mặt bị bầm tím. Chị Tuyết hỏi bố cháu thì bố cháu nói là T. bị ngã xe.

Bé trai cầu cứu vì bị bạo hành, người thân nói gì? - Ảnh 2.

Các vết bầm tím trên mắt và trên tay cháu T.

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

"Tôi hỏi thì cháu nói bị bố mẹ đánh nên tôi đã báo với ban cán sự xóm nhờ can thiệp. Ban cán sự đã đến nhà, yêu cầu bố mẹ cháu cam kết không được đánh con nữa. Cháu đã thiếu thốn tình cảm, giờ lại phải chịu cảnh này khiến tôi rất đau lòng", chị Tuyết nói.

Sau khi biết thông tin con trai bị bạo hành, mẹ ruột của T. đã đến chăm sóc con. Bé T. đang ở tạm tại nhà chị Tuyết từ 2 ngày qua. 

Cơ quan công an xã Vân Du đã làm việc với ông H. cùng người mẹ kế của cháu T. để xác minh, điều tra vụ việc. 

Tin liên quan

Xác minh vụ bé trai nghi bị mẹ kế và bố đánh đập

Xác minh vụ bé trai nghi bị mẹ kế và bố đánh đập

Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc một bé trai 12 tuổi ở Nghệ An nghi bị mẹ kế và bố đẻ đánh bầm tím mắt và chân.

Khám phá thêm chủ đề

bé trai bị bạo hành cầu cứu xã Vân Du Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận