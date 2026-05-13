Xác minh vụ bé trai nghi bị mẹ kế và bố đánh đập

Ngày 13.5, ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Du (Nghệ An), cho biết cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc bé trai ngụ ở xã này bị đánh đập, hành hạ.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh bé trai với một bên mắt bầm tím, sưng húp, hai chân cũng có nhiều vết bầm tím nghi do bị đánh đập.

Vết bầm tím trên mắt của bé trai sau 3 ngày bị đánh đập

Người đăng tải đoạn clip này là một người thân của cháu bé, vừa ghi hình, vừa trò chuyện với cháu để truy hỏi về những vết bầm tím trên mắt, mông và hai chân cháu.

Trong clip, cháu bé vừa khóc vừa vén quần cho người này xem nhiều vết bầm tím và sẹo ở hai chân rồi cho biết các vết bầm tím do bị mẹ kế và bố đẻ đánh.

Người đăng clip cũng cho biết, vết bầm ở mắt xuất hiện sau khi bé trai bị đánh cách đây vài ngày. Trong clip, cháu bé bày tỏ mong muốn được ở lại nhà người thân và không muốn trở về nhà vì sợ tiếp tục bị bố mẹ đánh.

"Sáng nay, tôi chở con đi học thì cháu chạy đến cầu cứu, nói bị bố mẹ đánh suốt", người này kể.

Vết bầm tím và sẹo trên tay cháu bé

Ông Nguyễn Văn Khương, Xóm trưởng kiêm Tổ trưởng An ninh xóm 7 (xã Minh Thành cũ), nay là xã Vân Du, cho biết cháu bé tên T., đang học lớp 6. Bố mẹ T. đã ly hôn, T. sống với bố đẻ và mẹ kế. Cách đây khoảng 1 tháng, gia đình T. chuyển đến xóm 8, xã Vân Du thuê nhà ở.

"Sáng thứ hai vừa rồi, thầy giáo chủ nhiệm của cháu T. gọi điện cho tôi hỏi vết bầm tím, sưng vù trên mắt cháu và gửi hình ảnh cho tôi xem. Tôi nghi cháu bị bố mẹ đánh nên báo với công an xã. Sau đó, công an xã đã mời vợ chồng nhà này lên trụ sở để làm việc. Trước khi đến xóm 8 thuê nhà, vợ chồng nhà này đã nhiều lần đánh con, chúng tôi phát hiện đến kiểm tra, nhưng do các lần đó không để lại thương tích, dấu vết nên chúng tôi lập biên bản, yêu cầu vợ chồng cam kết dừng việc đánh đập con", ông Khương nói.

Ông Khương cũng cho hay, cháu bé đã được một người cô ruột đưa về nhà để chăm sóc từ 2 ngày qua. Sáng nay 13.5, công an xã đang lấy lời khai của cháu bé để làm rõ sự việc.