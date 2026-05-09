Chó dữ nghi bị bệnh dại tấn công nhiều người ở Nghệ An

Ngày 9.5, thông tin từ UBND xã Quỳnh Anh (Nghệ An) cho biết, một con chó dữ nghi mắc bệnh dại đã tấn công khiến nhiều người bị thương, trong đó có nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Các nạn nhân bị con chó này tấn công đều ngụ xã Quỳnh Anh, gồm 3 học sinh, 2 trung niên và một cụ bà. Trong đó, một phụ nữ 43 tuổi phải đến trạm y tế khâu vết thương và điều trị, một người khác bị thương nặng với vết cắn lộ xương, phải nhập viện.

Các nạn nhân bị chó cắn được đưa đến cơ sở y tế tiêm phòng bệnh dại ẢNH: CTV

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, sáng cùng ngày, con chó này có biểu hiện bất thường, rất giống triệu chứng chó dại khi chạy qua nhiều xóm rồi bất ngờ lao vào tấn công người đi đường. Người dân sau đó đã vây bắt và đánh chết con chó này.

Chính quyền xã Quỳnh Anh cùng cơ quan chức năng chưa xác định được con chó này của hộ dân nào. UBND xã Quỳnh Anh cảnh báo người dân nâng cao ý thức quản lý vật nuôi, chủ động tiêm phòng dại và cẩn trọng khi phát hiện động vật có biểu hiện bất thường.

Ông Hồ Nghĩa Đường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Anh, cho biết các nạn nhân đã được tiêm phòng bệnh dại. Trạm y tế xã cũng thông báo ai bị con chó này cắn cần đến ngay trung tâm tiêm chủng hoặc cơ sở y tế gần nhất để tiêm phòng bệnh dại.