Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chó dữ nghi bị bệnh dại tấn công nhiều người ở Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
09/05/2026 19:48 GMT+7

6 người ở xã Quỳnh Anh (Nghệ An) bị một con chó dữ thả rông tấn công, phải nhập viện và tiêm phòng bệnh dại.

Ngày 9.5, thông tin từ UBND xã Quỳnh Anh (Nghệ An) cho biết, một con chó dữ nghi mắc bệnh dại đã tấn công khiến nhiều người bị thương, trong đó có nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Các nạn nhân bị con chó này tấn công đều ngụ xã Quỳnh Anh, gồm 3 học sinh, 2 trung niên và một cụ bà. Trong đó, một phụ nữ 43 tuổi phải đến trạm y tế khâu vết thương và điều trị, một người khác bị thương nặng với vết cắn lộ xương, phải nhập viện.

Chó dữ nghi bị bệnh dại tấn công nhiều người ở Nghệ An - Ảnh 1.

Các nạn nhân bị chó cắn được đưa đến cơ sở y tế tiêm phòng bệnh dại

ẢNH: CTV

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, sáng cùng ngày, con chó này có biểu hiện bất thường, rất giống triệu chứng chó dại khi chạy qua nhiều xóm rồi bất ngờ lao vào tấn công người đi đường. Người dân sau đó đã vây bắt và đánh chết con chó này.

Chính quyền xã Quỳnh Anh cùng cơ quan chức năng chưa xác định được con chó này của hộ dân nào. UBND xã Quỳnh Anh cảnh báo người dân nâng cao ý thức quản lý vật nuôi, chủ động tiêm phòng dại và cẩn trọng khi phát hiện động vật có biểu hiện bất thường.

Ông Hồ Nghĩa Đường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Anh, cho biết các nạn nhân đã được tiêm phòng bệnh dại. Trạm y tế xã cũng thông báo ai bị con chó này cắn cần đến ngay trung tâm tiêm chủng hoặc cơ sở y tế gần nhất để tiêm phòng bệnh dại.

Tin liên quan

Bình Thuận: Chó dại thả rông cắn 4 người ở TP.Phan Thiết

Bình Thuận: Chó dại thả rông cắn 4 người ở TP.Phan Thiết

Một con chó dại thả rông ngoài đường đã cắn 4 người đi đường tại P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết. Cơ quan chức năng đã đưa con chó này về theo dõi, tuy nhiên con chó chết sau đó vài giờ và kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút gây bệnh dại.

Khám phá thêm chủ đề

Chó dữ mắc bệnh dại xã Quỳnh Anh tấn công nhiều người Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận