Mưa đá xảy ra tại nhiều xã ở Nghệ An

Tối 3.5, bà Ngô Thị Huyền, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thọ, Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra cơn giông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại khá nặng về tài sản.

Trận mưa đá xuất hiện vào khoảng 17 giờ cùng ngày, kéo dài 30 phút, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Nhiều viên đá có kích thước lớn rơi xuống khiến không ít mái ngói của người dân bị vỡ, một số công trình hư hỏng. Mưa đá cũng làm nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn bị hư hại.

Mưa đá với những cục đá to xảy ra tại xã Thành Bình Thọ ẢNH: CTV

Một người dân ngụ xã này cho biết mưa đá gây ra nhiều tiếng động rất lớn trên mái nhà. Có những viên đá lớn như quả trứng gà khiến một số viên ngói lợp nhà bị vỡ.

Vào thời điểm này, giông lốc kèm theo mưa đá cũng quét qua nhiều xã, phường khác ở Nghệ An: xã Mậu Thạch, P.Thái Hòa và một số xã thuộc H.Yên Thành cũ, gây thiệt hại trên diện rộng.

Mưa đá tại xã Thành Bình Thọ ẢNH: CTV

Người dân nhặt đá sau khi cơn mưa ngưng ẢNH: CTV

Mưa đá rơi xuống khiến nhiều người đi xe máy phải dừng lại, tấp vào lề đường, tìm nơi trú ẩn.

Chiều tối cùng ngày, trên địa bàn xã Giai Xuân (Nghệ An) xảy ra mưa giông kèm sấm sét. Sét đã đánh trúng một trạm điện làm đứt dây trung thế, rất may không có thiệt hại về người.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, chiều tối 3.5, khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm giông trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.