13 người bị thương, 947 nhà tốc mái ở 7 tỉnh có mưa đá, giông lốc

Thông tin tổng hợp từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và các địa phương xảy ra mưa đá, giông lốc chiều 2.5 tiếp tục ghi nhận thêm nhiều thiệt hại về số người bị thương, tài sản thiệt hại.

Trường học ở xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên thiệt hại nặng sau trận giông lốc, mưa đá chiều 2.5 ẢNH: NGỌC TRƯỜNG

Cụ thể, mưa đá, giông lốc xảy ra ở 7 tỉnh, thành phố miền Bắc: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội đã làm 13 người bị thương (Tuyên Quang 8 người, Thái Nguyên 5 người).

Đến 17 giờ ngày 3.5, các địa phương nói trên thống kê có 947 nhà bị tốc mái. Trong đó, Phú Thọ thiệt hại nặng nhất với 376 nhà, Thái Nguyên 331 nhà, Tuyên Quang 159 nhà, Lào Cai 55 nhà, Điện Biên 53 nhà.

Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại 1.577 ha lúa, hoa màu. Điện Biên là địa phương thiệt hại nặng nhất với 771 ha, Hà Nội 300 ha, Tuyên Quang 291 ha, Thái Nguyên 157 ha

Ở các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ thống kê có 16 trường học và 3 điểm nhà văn hóa bị hư hỏng; 25 cột điện ở Tuyên Quang, Thái Nguyên bị gãy đổ gây mất điện cục bộ.

1 xã ở Thái Nguyên thiệt hại 15 tỉ đồng do mưa đá, giông lốc

Tại Thái Nguyên, mưa đá, giông lốc xảy ra ở xã Phú Lạc gây thiệt hại nặng về cho địa phương này khi có 3 người bị thương, 183 nhà bị tốc mái, 15 hộ phải di dời khẩn cấp.

Ngoài ra, hệ thống trường học các cấp ở xã Phú Lạc cũng thiệt hại nặng khi bị giông lốc giật tốc mái, làm sập trần, vỡ cửa kính khiến nhiều trang thiết bị, máy móc phục vụ giảng dạy, học tập bị ngấm nước, hư hỏng.

Bên cạnh đó, hệ thống điện hạ thế cũng bị gãy đổ, thiệt hại nghiêm trọng gây mất điện ở 10 xóm... Đến chiều nay 3.5, xã Phú Lạc ước tính thiệt hại lên tới 15 tỉ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho phía nam khu vực Hà Nội.

Dự báo trong tối và đêm nay 3.5, vùng mây này gây mưa cho các phường, xã khu vực ngoại thành, sau đó sẽ lan sang các phường, xã khác ở nội thành Hà Nội. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh.