Thời sự

Mây đối lưu phát triển mạnh, dự báo hôm nay Hà Nội mưa đá, giông lốc

Phan Hậu
03/05/2026 11:27 GMT+7

Mưa đá ở Hà Nội và 6 tỉnh miền Bắc trong ngày 2.5 khiến 5 người bị thương, 350 nhà dân bị tốc mái. Dự báo thời tiết hôm nay 3.5, mây đối lưu đang phát triển mạnh, nhiều xã phường Hà Nội mưa đá, mưa giông trở lại.

Ngày 3.5, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong ngày 2.5, mưa đá và giông lốc được ghi nhận xảy ra ở Hà Nội và 6 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên gây ra nhiều thiệt hại.

Mưa đá gây thiệt hại nặng nề ở xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên

ẢNH: NGỌC TRƯỜNG

Theo thống kê nhanh đến sáng nay 3.5, giông lốc tại Thái Nguyên làm 5 người bị thương, 350 nhà bị tốc mái (Điện Biên 40 nhà, Thái Nguyên 309 nhà, Lào Cai 1 nhà).

Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp với 919 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Điện Biên 767 ha, Thái Nguyên 152 ha). Ngoài ra, tại Thái Nguyên ghi nhận 6 trường học bị tốc mái; 12 cột điện bị gãy, đổ gây mất điện cục bộ.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, trong hôm nay 3.5, các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả giông lốc, mưa đá.

Mưa giông trở lại, cảnh báo Hà Nội mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa to đến rất to. Dự báo nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 21 - 23 độ C, cao nhất từ 26 - 28 độ C.

Cập nhật lúc 10 giờ 15 phút hôm nay 3.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết cho thấy khu vực các phường, xã tại Hà Nội như: Trung Dã, Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Phúc Yên, Quang Minh, Yên Lãng, Mê Linh, Phúc Lộc, Tùng Thiện, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì đang có mưa rào và có lúc có giông.

Dự báo trong khoảng 30 phút đến 4 giờ tới (tính từ 10 giờ 15 phút ngày 3.5), vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh thêm, gây mưa rào và giông, có mưa to cho các khu vực phường, xã nêu trên, sau đó mở rộng ra các phường, xã khác của Hà Nội. 

Trong mưa giông, người dân Hà Nội đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi các tỉnh miền Bắc, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp tác động của vùng hội tụ gió mực 5.000 m di chuyển từ Thượng Lào sang, dự báo thời tiết ngày 3.5, miền Bắc, các tỉnh Bắc Trung bộ sẽ xuất hiện mưa rào và giông, kèm theo đó là nguy cơ rất cao xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia khí tượng lý giải nguyên nhân mưa đá dồn dập trút xuống miền Bắc

